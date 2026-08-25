Tras el aterrizaje de emergencia en Brasil, la aerolínea confirmó cuándo saldrá el vuelo de reemplazo a Madrid

NATAL.- Un avión que había partido desde Buenos Aires hacia Madrid debió aterrizar de emergencia el domingo por la noche en Natal, Brasil, debido a una falla técnica. Después de varias horas de incertidumbre, la aerolínea española low cost Plus Ultra, responsable del vuelo, informó que ya programó un nuevo servicio para que los casi 300 pasajeros varados puedan continuar su viaje rumo a España.

Según indicó la aerolínea en un comunicado, el nuevo vuelo (PUE902) despegará del Aeropuerto Internacional de Natal este martes 25 de agosto a las 18.50 y aterrizará en Madrid el miércoles 26 a las 7.40, ambos horarios locales. La empresa también indicó que dispuso alojamiento y asistencia para los afectados y que los traslados hasta el aeropuerto serán coordinados por su personal local.

El vuelo original, identificado como PU502, había despegado del aeropuerto de Ezeiza, En Argentina, pasadas las 16 del domingo. Sin embargo, cerca de las 22 se desvió de la ruta prevista y aterrizó en Natal por “razones de seguridad”.

Desde Plus Ultra señalaron a LA NACION que se trató de un problema técnico contemplado en los procedimientos establecidos por la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA). Sin embargo, la empresa no precisó cuál fue la falla que obligó a la aeronave a interrumpir el viaje.

En su comunicado, fechado el 24 de agosto en Madrid, la compañía pidió a los viajeros que permanezcan en los hoteles asignados y mantengan disponibles sus teléfonos celulares para recibir posibles actualizaciones sobre el operativo. La empresa precisó que los horarios de los traslados hacia el Aeropuerto Internacional de Natal serán informados por su personal de asistencia local.

Alrededor de 300 pasajeros quedaron varados en la ciudad brasileña de Natal, luego de que un avión de la empresa española low cost Plus Ultra tuviera que aterrizar de emergencia

El alojamiento mencionado en el nuevo comunicado había sido uno de los principales puntos de conflicto durante las horas posteriores al aterrizaje de emergencia. Algunos de los pasajeros varados afirmaron que, después de ser trasladados a distintos hoteles durante la madrugada, se encontraron con que no había habitaciones disponibles.

Según relataron, en algunos establecimientos también les indicaron que el alojamiento no había sido abonado por la compañía. Ante esa situación, parte de los viajeros debió permanecer durante varias horas en el aeropuerto mientras esperaba una solución.

Un avión que viajaba de Buenos Aires a Madrid tuvo que aterrizar de emergencia en Brasil hay 300 pasajeros varados

Bárbara Blum, residente en España, había contado a LA NACION que su madre Adriana, de 77 años, estaba entre los pasajeros afectados y que estuvo más de un día entero sin dormir. La mujer explicó que el grupo llegó a uno de los hoteles cerca de las 2 de la madrugada, pero no pudo alojarse debido a la falta de habitaciones.

Diego Portela, cuyos padres, ambos de 80 años, también viajaban en el avión, cuestionó la asistencia inicial brindada por la aerolínea. Finalmente, durante la tarde del lunes, sus padres fueron trasladados a un hotel con alojamiento y comidas incluidos.

“Lamentamos sinceramente las molestias ocasionadas por esta situación y agradecemos su comprensión, paciencia y colaboración mientras trabajamos para restablecer la operación con las máximas garantías de seguridad”, expresó la empresa.