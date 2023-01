Tras la denuncia por manipulación, el censo 2022 arrojó números extraños en La Matanza

escuchar

El año pasado, cuando faltaban un par de meses para el censo 2022, un grupo de parlamentarios de Juntos por el Cambio (JxC) presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que alertaba sobre la posible adulteración de las estadísticas de cantidad de habitantes del partido más populoso del país, La Matanza. Incluso, el intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, lo denunció ante la Justicia por el reparto de fondos.

A menos de un año de la presentación y, tras conocerse los datos provisorios del censo 2022, la sospecha de los parlamentarios parece confirmarse. El crecimiento de población proyectado para el partido creció muy por debajo del resto de los distritos que lo rodean, y solo aumentó su población en poco más de 57.000 habitantes desde el último censo.

Según los datos del nuevo censo, la población de La Matanza pasó de 1.775.816 en 2010 a 1.837.774 en este censo, una suba de 57.866 personas . Sin embargo, la población proyectada para 2022 era 2.374.149. Es decir, 536.375 más que en 2010.

Recién se publicaron datos del censo 2022. Guiándonos por los últimos 3 censos, la población de La Matanza habría crecido al 3.9% anual entre 2001 y 2010, para luego crecer solo 0.2% anual entre 2010 y 2022. Si nos salteamos 2010, habría crecido al 1.8% anual entre 2001 y 2022... pic.twitter.com/0jPJwMxndD — Federico Tiberti (@fedetiberti) January 31, 2023

Expertos en estadísticas y datos demográficos, rápidamente, se volcaron a redes sociales a debatir sobre los insólitos datos del partido que comanda Fernando Espinoza. Lo primero que salta a la vista es que mientras el ritmo anual de crecimiento poblacional del país fue del 1,16, en la Matanza fue más de cinco veces menos -0,20%-.

Algo huele mal en La Matanza.

No es un chiste, es como manejan todo los K. pic.twitter.com/Y7piXONtQK — Mili Gismondi (@Mili_Gis) January 31, 2023

Si se mira lo que había ocurrido en 2010, en el país el ritmo anual de crecimiento poblacional fue del 1,13 y La Matanza casi lo triplicaba, con 3,90%. Si se lo comparara con otros 24 partidos del conurbano que rodean a La Matanza, la situación no es muy diferente.

La Matanza tiene 536 mil habitantes (23%!) menos que los 2.4 millones que la proyección previa de INDEC estimaba para 2022, por lejos el mayor desvío de todos los partidos/comunas del AMBA. https://t.co/veAXQBzuCC — Federico Tiberti (@fedetiberti) January 31, 2023

El “error” en favor de La Matanza significó que recibiera un mayor porcentaje de dinero por la coparticipación provincial, en detrimento de los otros 134 partidos bonaerenses. Ese número ascendería a más de 85.834 millones de pesos.

Corrigiendo este "error" en la tasa de crecimiento de la población, La Matanza habría acumulado desde 2012 unos $85.000 millones de más en concepto de coparticipación municipal. https://t.co/yoqgIoEtH1 pic.twitter.com/i4DUV7K9O7 — Guardarucci Isidro (@Guardarucci_87) January 31, 2023

Qué decía y cómo surgió la denuncia

“Una persona dentro del Indec fue la que me dijo que había preocupación sobre el próximo censo porque sabían que los datos del censo 2010 de La Matanza estaban adulterados y que habría un problema cuando salieran los datos de la nueva medición”, había contado a LA NACION en marzo del año pasado Martín Tetaz, el economista y diputado que presentó el proyecto de Resolución en la Cámara baja, y había agregado: “Comencé a investigar y lo que descubrí es lo que figura en el pedido de informes que hice”.

En concreto, el proyecto, argumentaba: “Algunos números del distrito más populoso de la Argentina, el municipio de La Matanza, sugieren una rara interpretación del censo 2010 que derivó en beneficios como por ejemplo en el ratio de coparticipación, lo que nos hace preguntarnos sobre la calidad, seguridad y confiabilidad de los datos que el Indec ya ha comenzado a recoger”.

“La cantidad de personas por vivienda en dicho municipio ascendió a 3,96 siendo que el promedio de la provincia de Buenos Aires es de solo 2,9 y que en relevamientos de barrios populares como Don Orione en Almirante Brown, o Villa Itatí en Quilmes, se registraron en 2018 3,43 y 3,55 personas por hogar respectivamente”, expone el legislador, y agrega: “Podría pensarse que se trata de familias más prolíficas, pero La Matanza tiene una de las tasas brutas de natalidad más bajas de la provincia de Buenos Aires, con solo 14 por mil, lejos del 17,7 de Quilmes o el 18,3 de Almirante Brown”.

Tenemos evidencia de que se adulteraron los datos del Censo 2010 para inflar la población de La Matanza. Hicimos un pedido para que @MarcoLavagna informe cuáles son las garantías de que no vuelva a ocurrir y qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de los datos pic.twitter.com/hyUm9nGZLv — Martin Tetaz (@martintetaz) March 25, 2022

Sobre cómo se pudo haber logrado adulterar los datos, el diputado había explicado que la muerte de Néstor Kirchner, en la mañana del día del censo, fue una de las claves: “En 2010, cuando se muere Néstor Kirchner, se produjo una suerte de eclosión en las primeras horas del censo. Había muchos militantes sociales, que además eran docentes, que estaban haciendo el censo y que dejaron de recorrer los hogares asignados, pensando que el censo se iba a suspender por la muerte del expresidente”.

“Cuando los directores se dieron cuenta, alrededor de las dos de la tarde, que no estaban en la calle censando, los llamaron y les dijeron que fueran a continuar el censo. Como no pudieron terminar ese día, lo dejaron abierto para que terminaran de relevar los días siguientes. Alguien se avivó en el medio de que con ese mecanismo podían seguir metiendo gente en el medio, sin mucho control. Fue un viva la pepa, hasta que una persona dijo que tenían que cerrar, porque ya era un escándalo. Parece que esto era algo vox populi en el Indec, que estaba inflado el número. Me dicen que no es el único municipio, pero aún no encontré otro con una situación tan clara”.

La pandemia también cumplió un rol clave para que los parlamentarios llegaran a esta conclusión: “Para terminar de convencernos de que los datos sobre su población no son certeros, tenemos ahora la paradoja de la Covid-19 matancero. Al respecto, los registros sobre la cobertura de vacunación Covid-19 fue llamativamente la más baja de la provincia, lo que sugiere que el dato administrado de vacunas efectivamente aplicadas se dividió por un número que no refleja la verdadera población del distrito”.

Tienen los habitantes de La Matanza un "gen matancero" que les confiere una inmunidad particular contra el COVID?

Son los que menos vacunaron en la provincia pero tambien están entre los que tienen menor mortalidad. Cosa de Mandinga.

O inflaron el Censo 2010? pic.twitter.com/autWKCCCTZ — Martin Tetaz (@martintetaz) March 25, 2022

“En efecto, aparentemente solo 60% de los matanceros fueron vacunados, cuando en el resto de los municipios ese guarismo superó el 80%. Sin embargo, a pesar de haber sido el que menos vacunó, La Matanza presentaría la menor cantidad de fallecidos por Covid-19 cada 100.000 habitantes de todo el conurbano. Esto nos estaría demostrando que no solo les gusta vivir más amontonados que al resto, sino que poseen algún tipo de anticuerpos matanceros no identificados que serían motivación suficiente para una tesis de los investigadores del Conicet”, había agregado Tetaz en los argumentos de su proyecto, para cerrar: “Por supuesto, lo que ponen en evidencia estas contradicciones es que La Matanza infló su registro de habitantes en 2010 y entonces la primera pregunta que queremos hacerle al Director del Indec es ¿cuáles son las garantías de que ni La Matanza ni ningún otro distrito del país vuelva a subir artificialmente su población beneficiándose a expensas del resto?”.

Ante la consulta de LA NACIÓN sobre en cuánto estimaban que se aumentó la cantidad real de habitantes en La Matanza, Tetaz respondió: “No tenemos el dato preciso, pero una estimación que logramos al ver las tasas de vacunación y de mortalidad de La Matanza es que supera el 27%. Con ese porcentaje, sus datos en la pandemia serían consistentes con los del resto del conurbano. La población proyectada para 2010, en base al censo 2000, era de 1.381.599 y dio 1.775.816. Una diferencia de 27,6%”.

La reacción de los diputados tras el censo

Al conocer los datos de La Matanza, el diputado Tetaz dijo en sus redes sociales: “Gracias a todos los que pusieron el ojo en el censo 2022 y a las denuncias, Fernando Espinoza no pudo repetir el fraude del censo 2010. La Matanza tiene solo 1.837.744, contra 2.374.149 de población proyectada por el Indec para 2022, en base a los datos falsos de 2010″.

Gracias a todos los que pusieron el ojo en el #Censo2022 y a las denuncias, @FerEspinozaOK no pudo repetir el fraude del #Censo2010. La matanza tiene solo 1.837.744, contra 2.374.149 de población proyectada por el @INDECArgentina para 2022, en base a los datos falsos del 2010. pic.twitter.com/eOW4I5F6AF — Martin Tetaz (@martintetaz) January 31, 2023

En un segundo mensaje, el parlamentario agregó: “Ya vendrán los análisis detallados y los cuadros de Mauro Infantino, pero puedo asegurarles que logramos entre todos borrar del mapa a más de medio millón de fantasmas que Fernando Espinoza contaba para recibir más fondos de coparticipación. En estos 11 años se robó más de $30.000 millones”.

Ya vendrán los análisis detallados y los cuadros de @plenque pero puedo asegurarles que logramos entre todos borrar del mapa a mas de medio millón de fantasmas que @FerEspinozaOK contaba para recibir más fondos de coparticipación. En estos 11 años se robó más de $30.000 millones pic.twitter.com/peg3DEkgF8 — Martin Tetaz (@martintetaz) January 31, 2023

En un último mensaje, el economista expresó: “Gracias a la denuncia, a la causa en la justicia que inició Diego Valenzuela, a la presión mediática y al excelente trabajo de muchos investigadores, los restantes 134 municipios tendrán más ingresos por coparticipación. Ahora esperemos que la justicia avance y condene a Fernando Espinoza”.

Gracias a la denuncia, a la causa en la justicia que inició @dievalen, a la presión mediática y al excelente trabajo de muchos investigadores, los restantes 134 municipios tendrán más ingresos por coparticipación. Ahora esperemos que la justicia avance y condene a @FerEspinozaOK — Martin Tetaz (@martintetaz) January 31, 2023

En tanto, Valenzuela escribió: “Se confirma que la población de La Matanza en el Censo 2010 fue adulterada. Pasó de 1.775.816 en 2010 a 1.837.774 en 2022. La población “proyectada” para 2022 era de 2.374.149. ¡Ahora empieza el camino para recuperar los recursos que perdimos los demás municipios durante 12 años!”

Se confirma que la población de La Matanza en el Censo 2010 fue adulterada. Pasó de 1.775.816 en 2010 a 1.837.774 en 2022. La población “proyectada” para 2022 era de 2.374.149. Ahora empieza el camino para recuperar los recursos que perdimos los demás municipios durante 12 años! pic.twitter.com/Cg523lvLUM — Diego Valenzuela (@dievalen) January 31, 2023