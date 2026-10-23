Un argentino y una alemana murieron tras volcar con el auto en la ruta 40

Un hombre argentino de 83 años y una mujer alemana de 80 murieron luego de que el auto en el que viajaban sufriera un vuelco en la Ruta Nacional 40, a la altura de la localidad catamarqueña de La Ciénaga, departamento Belén.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo —una Honda HR-V de color gris claro— perdió el control, derrapó fuera de la calzada, volcó y quedó dado vuelta al costado del camino, cerca del hospital de la comuna.

Según informó el medio local El Esquiú, como consecuencia del impacto los dos ocupantes sufrieron lesiones severas y fallecieron en el acto.

El auto quedó volcado al costado de la ruta - El Esquiu

En la zona del hecho se desplegó un operativo con personal de la Comisaría Departamental de Belén y médicos del Servicio de Urgencias Médicas, quienes constataron el deceso de las víctimas. La policía resguardó la escena a la espera de las pericias de la División Criminalística para esclarecer la secuencia exacta del despiste.

Otro accidente en la misma ruta

Un Toyota Corolla, también de color gris claro, en el que viajaban cuatro personas desde Catamarca hacia la ciudad de San Juan despistó y volcó este martes pasadas las 10 de la mañana sobre la Ruta Nacional 40, en la zona sanjuanina de El Balde, cerca del campamento de Vialidad Nacional.

Como quedó el auto tras el accidente - Panorama Jachal

Según informaron las fuerzas policiales al medio local Diario del Cuyo, el conductor perdió el control del auto, que salió de la calzada y terminó con importantes daños materiales en la carrocería.

Al lugar acudieron efectivos de Gendarmería Nacional, agentes de la Comisaría 21ª de la Policía de San Juan y una ambulancia del Hospital San Roque de Jáchal para asistir a los ocupantes.

Dos de los pasajeros fueron trasladados al Hospital Guillermo Rawson por los traumatismos sufridos, mientras que los otros dos ocupantes resultaron ilesos. Las autoridades locales investigan las causas del vuelco.