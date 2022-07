Un brote de triquinosis pone en alerta a tres provincias

SANTA FE.- Un brote de triquinosis colocó en alerta al extremo sur de Santa Fe, noroeste de Buenos Aires y el sur de Córdoba. Hasta hoy, el foco se habría originado en la localidad de Wheelwright, departamento de General López, en el extremo sur de esta provincia, próxima al límite con Buenos Aires. Hay dos personas infectadas y varios casos sospechosos.

Los contagios se dispersaron por pueblos vecinos, como Hughes (Santa Fe) y Canals (Córdoba). Según los expertos es muy posible que en los próximos días se extienda el alerta a toda la región en el límite tripartito que comparten las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

La noticia fue publicada a través de las redes sociales por el área de Seguridad Alimentaria de Villa Cañás (ASAM), donde informaron que el “área de ASSAL de Wheelwright recibió la denuncia de un particular notificando el resultado positivo para triquinosis”.

A su vez, expresaron que hasta el momento “se encuentran identificadas, en Wheelwright, otras seis personas como casos sospechosos. Asimismo, se detectaron tres casos sospechosos más con residencia en la localidad de Hughes”.

También manifestaron que el área local de Wheelwright y las regionales de Firmat y Venado Tuerto ya se encuentran involucradas en la gestión, “junto con referentes del Ministerio de la Producción y Senasa. Se recomienda mantenerse alerta a las localidades aledañas a las mencionadas”.

En Córdoba

Por su parte, el Ministerio de Salud de Córdoba, a través de la División de Zoonosis del área de Epidemiología, reportó 12 casos de triquinosis de personas oriundas de Canals. Los vecinos afectados recibieron atención en distintos centros de salud y a la fecha son asistidos de manera ambulatoria, refirió el informe oficial.

De las entrevistas epidemiológicas se logró identificar como fuente probable de infección el consumo de carne de cerdo y salame sin identificación de marca, en diferentes comercios de la localidad.

Por el momento, no se pudo identificar el origen del alimento y las investigaciones son hechas por la División de Zoonosis del Ministerio de Salud de Córdoba, Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y municipios implicados.

Triquinosis

Triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

Recomendaciones para prevenir esta enfermedad:

● No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

● Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

● No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados.

● La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Los síntomas

La enfermedad de la triquinosis no se transmite de persona a persona, solo por consumir un animal infectado.

Según especialistas, “al día siguiente o segundo día de consumir un producto infectado, se presentan signos gastrointestinales, como una diarrea ligera y dolor en la zona abdominal; cuando pasa a la fase intestinal, dentro de los 15 días, se presentan dolores generalizados al respirar, masticar y caminar; también edema palpebral y fotofobia”.

Es muy importante acudir al médico para que realice el análisis correspondiente y el tratamiento adecuado. Además, tanto el médico como la persona deben efectuar la denuncia ante los organismos de control, para localizar el foco.