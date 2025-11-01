Un día para las aves: cómo se vivió el Global Big Day en los parques nacionales

La jornada mundial de observación convocó a aficionados, científicos y familias de distintos rincones del país. Con más de 1000 aves registradas, la Argentina volvió a posicionarse entre los destinos más destacados para el avistaje en Sudamérica

Binoculares en mano, cuadernos de campo, cámaras y mucha expectativa. Así se vivió el último Global Big Day, la gran cita anual que reúne a observadores de aves de todo el mundo para registrar, en simultáneo, la mayor cantidad posible de especies en un solo día.

En la Argentina, los parques nacionales se convirtieron en escenarios privilegiados para esta celebración de la biodiversidad: desde los esteros del Iberá hasta los bosques patagónicos, cientos de grupos salieron a recorrer senderos y lagunas en busca de color y canto.

El evento, impulsado por la plataforma científica eBird del Laboratorio de Ornitología de Cornell, tiene un fuerte componente ciudadano: cada registro subido por los participantes contribuye a los estudios sobre migración, distribución y conservación de las aves. Este año, nuestro país contabilizó más de 1000 especies registradas, con presencia destacada en regiones como Misiones, Tucumán y Santa Cruz.

En parques como el Nahuel Huapi y el Iguazú, la jornada se transformó en una verdadera fiesta natural, con talleres, caminatas guiadas y actividades para toda la familia. “Cada observación cuenta; detrás de cada ave hay un ecosistema que necesitamos cuidar”, resumió un guardaparque del Iberá.

El Global Big Day no solo impulsa la ciencia ciudadana, sino también el turismo sustentable y la valoración del patrimonio natural argentino. Porque mirar al cielo, al menos por un día, puede ser una forma de entender la riqueza que aún nos rodea.

La selva misionera del Parque Nacional Iguazú esconde una de las mayores riquezas de aves del país Parques Nacionales de Argentina

Un jabirú (Jabiru mycteria) en el Parque Nacional El Impenetrable Parques Nacionales de Argentina

El imponente marco del lago Roca, en el Parque Nacional Los Glaciares, recibió a observadores de aves de la Patagonia Austral Parques Nacionales de Argentina

Binoculares, guías de campo y cuadernos para la anotación de registros, insumos claves para cualquier edición del Global Big Day Parques Nacionales de Argentina

En el Parque Nacional El Impenetrable, lo mismos que en otros parques, guardaparques y guías participaron activamente del mayor evento mundial de observación de aves Parques Nacionales de Argentina

Cormoranes imperiales (Leucocarbo atriceps) volando sobre el mar en el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz Parques Nacionales de Argentina

En el Parque Nacional Patagonia, aves, guías y niños, una gran combinación para contagiar el interés por la naturaleza y su cuidado en el Global Big Day Parques Nacionales de Argentina

El humedal altoandino en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos en Jujuy es un lugar clave para tres especies de flamencos (austral, parina grande y parina chica) Parques Nacionales de Argentina

El río Iguazú, en el imponente marco de las Cataratas, también es un sitio de interés para la observación de aves en el Parque Nacional Iguazú Parques Nacionales de Argentina

En muchos Parques se ofrecieron charlas introductorias sobre la avifauna local, la práctica de observación y la importancia de las áreas protegidas para su conservación. En la foto una capacitación en el Parque Nacional El Impenetrable Parques Nacionales de Argentina

Un tucán en el Parque Nacional Calilegua en Jujuy Parques Nacionales de Argentina

Niños y naturaleza, una postal clásica de estas jornadas de observación de aves promovidas en todo el mundo por el Global Big Day, en el Parque Nacional Tierra del Fuego Parques Nacionales de Argentina

Un comesebo cabeza negra (Phrygilus atriceps) en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, en Jujuy Parques Nacionales de Argentina

Ornitólogos y fotógrafos de naturaleza son grandes aliados para registrar la diversidad de aves de las áreas durante estas jornadas. En la foto, el Parque Federal Campo San Juan en Misiones Parques Nacionales de Argentina

Gaviota cocinera (Larus dominicanus) en el Parque Interjurisdiccional Marino Makenke en Santa Cruz Parques Nacionales de Argentina

Participantes del Global Big Day observando la avifauna con monóculos e identificando especies a través de guías y aplicaciones en el Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos Parques Nacionales de Argentina

El Global Big Day es una gran oportunidad también para incluir a niños e iniciarlos en experiencias de turismo de naturaleza a través de actividades de observación de aves Parques Nacionales de Argentina

Bandurria Austral (Theristicus melanopis) en el Parque Nacional Monte León en Santa Cruz Parques Nacionales de Argentina

Aprovechando su diversidad de ambientes, entre montes, palmares, pastizales y esteros, el Parque Nacional Mburucuyá en Corrientes recibió a los observadores de aves locales Parques Nacionales de Argentina

Tucúquere (Bubo magellanicus) en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos Parques Nacionales de Argentina

Guardaparques y personal de las áreas protegidas acompañaron las actividades registrando y asesorando a los participantes sobre las especies avistadas en la Laguna de los Pozuelos Parques Nacionales de Argentina

Las propuestas con niños a través de material y actividades varias son grandes oportunidades para la educación ambiental en las áreas protegidas. En la foto niños en el Parque Nacional Lago Puelo Parques Nacionales de Argentina

En la Reserva Nacional Pizarro en Salta, técnicos y guardaparques de la APN aprovecharon la oportunidad para el relevamiento de aves y ambientes de las áreas protegidas, registrando todos los datos obtenidos Parques Nacionales de Argentina

Un churrinche (Pyrocephalus rubinus) macho posa sin pasar desapercibo Diego Radoszynski/ Parques Nacionales

Los Esteros del Iberá protegidos por el Parque Nacional Iberá son uno de los sitios más elegidos del país para la observación de aves Parques Nacionales de Argentina

Un grupo de observadores de aves recorre los senderos del Parque Nacional Mburucuyá atento a los sonidos y movimientos, siempre con una guía a mano Parques Nacionales de Argentina

La gran diversidad de aves presentes en Argentina fue registrada en los Parques Nacionales durante la edición del Global Big Day Parques Nacionales de Argentina

Los grandes lagos patagónicos también recibieron a los observadores de aves, acompañados por personal de las áreas protegidas en el Parque Nacional Nahuel Huapi Parques Nacionales de Argentina

Muchos jóvenes de localidades vecinas a las áreas protegidas participaron activamente del Global Big Day Parques Nacionales de Argentina

Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) en Parque Nacional Islas de Santa Fe Parques Nacionales de Argentina

El Global Big Day no solo invita a principiantes a sumarse a las actividades en la naturaleza, también es un evento de interés para técnicos y especialistas que ponen todo su conocimiento al servicio del público interesado. En la foto el Parque Nacional Traslasierra en Córdoba Parques Nacionales de Argentina

Los humedales son sitios clave para la observación de aves, un ejemplo es la Laguna de los Pozuelos Parques Nacionales de Argentina

Cientos de personas recorrieron los senderos y áreas de uso público de los Parques de todo el país con el fin de registrar el mayor número posible de especies de aves, en la foto el Parque Nacional El Rey en el departamento de Anta, Salta Parques Nacionales de Argentina

Guayata (Oressochen melanopterus) en el Monumento Natural Laguna de los Pozuelos Parques Nacionales de Argentina

Observadores de aves en los más variados ambientes y paisajes del país, con una misma misión: el Global Big Day Parques Nacionales de Argentina

En el Parque Nacional Monte León, donde la estepa patagónica se une con el Mar Argentino, el frío y el viento no detuvieron a los observadores de aves que se acercaron con binoculares y cámaras a registrar la diversidad Parques Nacionales de Argentina