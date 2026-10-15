Un docente jubilado subió a la montaña, se perdió entre la niebla y es intensamente buscado desde el lunes

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Por estas horas, fuerzas de seguridad y brigadas de rescate de Tucumán despliegan un amplio operativo en las laderas del cerro Ñuñorco Grande, en jurisdicción de El Mollar, para dar con el paradero de Raúl Alfredo Moyano, de 59 años.

El hombre, un docente rural jubilado nacido en la localidad tucumana de Río Seco y residente en Neuquén, había viajado a la provincia del norte para visitar a su hermano.

Según se pudo reconstruir, este lunes, alrededor de las 11, Moyano inició una caminata de ascenso por los senderos de la montaña y desde entonces se perdió todo contacto con él. Al no regresar, su hermano, José Luis Moyano, radicó una denuncia policial.

La principal hipótesis de los investigadores indica que el hombre pudo haberse desorientado debido a una densa masa de niebla que cubrió la cumbre y los caminos serranos del Ñuñorco Grande. Con 3320 metros sobre el nivel del mar, este cerro forma parte de las Cumbres de Tafí, inmediatamente al sur de Tafí del Valle. El recorrido de ascenso demanda una caminata de aproximadamente 11 kilómetros.

Moyano es de contextura robusta, mide cerca de 1,70 metros, tiene cabello canoso, barba corta y ojos castaño oscuro. Sus allegados señalaron que posee experiencia en actividades de trekking y que suele frecuentar refugios de montaña en la zona de Bariloche.

Entre sus señas particulares sobresalen dos tatuajes en los brazos: un cóndor y el escudo del club River Plate. Al momento de su desaparición vestía una campera negra, pantalón verde tipo cargo, una camiseta de color flúor y zapatillas grises. Además, llevaba una mochila negra, una bandera azul con el logo de alpinistas y utilizaba lentes.

La noticia de su desaparición generó preocupación no solo en Tucumán, sino también en las comunidades educativas de El Manso, Corralito y Villa Llanquín, donde se desempeñó durante años como maestro rural.

Vista aérea de El Mollar, en Tucumán, localidad desde donde partió Raúl Alfredo Moyano antes de iniciar el ascenso al cerro Ñuñorco Grande Shutterstock

Las tareas de búsqueda están coordinadas por la Comisaría de El Mollar, a cargo de Carlos Díaz, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

En el operativo participan efectivos de la Policía de Tucumán (Regional Oeste), personal de Infantería, integrantes de la división Trata de Personas y dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Mollar, Concepción, Monteros y Tafí del Valle.

Las autoridades advirtieron que los rastrillajes están fuertemente condicionados por la complejidad del terreno y por las adversas condiciones meteorológicas de la zona. Las bajas temperaturas, la lluvia, la presencia de hielo en sectores de la cumbre y la escasa visibilidad provocada por la niebla dificultan el avance de los equipos de búsqueda.

El operativo continuará mientras las condiciones climáticas permitan trabajar con seguridad, indicaron los responsables del procedimiento. Para aportar cualquier información sobre el paradero de Moyano, la familia y las autoridades habilitaron las líneas telefónicas 3865-502248 y 3865-676111.