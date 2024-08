Un funcionario de San Lorenzo dio detalles del tripulante que podría tener viruela del mono

Escuchar

El jefe de Gabinete de San Lorenzo, Alejandro Cabral, dio más detalles este miércoles del barco que quedó detenido el martes en esa ciudad santafesina, al norte de Rosario, debido a que antes de llegar al puerto se detectó que había una persona de la tripulación con síntomas compatibles con viruela del mono.

Según expresó el funcionario, al pasajero oriundo de Sri Lanka las autoridades ya le hicieron el correspondiente test dentro del barco, que está fondeado y en “estado de evaluación” y que en 24 a 48 horas estarán los resultados que determinen si efectivamente tiene el virus que despertó las alarmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Es un buque que está fondeado en Rada Sur, más o menos a la altura del Campo de la Gloria, el lugar donde se desarrolló la Batalla de San Lorenzo. Si uno va al Campo de la Gloria, sitio histórico nacional, observa que este buque está fondeado frente a ese sitio. Tiene procedencia de Rusia, se llama INA-LOTTE y el puerto anterior por el cual pasó antes de llegar a la Argentina fue Brasil. El domingo entró en Recalada, es la zona de La Plata, y ayer arribó a la zona de San Lorenzo. El destino es la terminal Bunge, de Puerto General San Martín”, detalló en Cadena 3 sobre la embarcación, que tiene previsto llegar (cuando se solucione el tema sanitario y si queda habilitada) a la ciudad vecina, que está solo a menos de tres kilómetros de distancia.

Tras ello el jefe de Gabinete ahondó sobre el hombre que despertó las alertas. “Hay un tripulante, no toda la tripulación, solo uno, que presentó una erupción cutánea y, en función de eso, se activaron los protocolos. Se le dio intervención a la autoridad sanitaria, que es Sanidad de Frontera, y ayer por la tarde una embarcación con las autoridades sanitarias se acercó a este buque de gran calado, pudieron estar a bordo, le extrajeron muestras al tripulante y ahora está sometido a los resultados , que se estiman, me dijeron las autoridades hace un ratito, que van a estar entre 24 y 48 horas ”, precisó.

Dijo también que la erupción en este hombre se detectó cuando el barco navegaba a la altura de San Nicolás, es decir, a 100 kilómetros de San Lorenzo. “A partir de allí se dan cuenta a las autoridades sanitarias. Hoy sería el único caso y buque que está identificado y a la espera de resultados de laboratorio”, comentó.

En coincidencia con el comunicado que emitieron ayer desde el Ministerio de Salud nacional, Cabral dijo que el buque está “en estado de evaluación” y que no tiene “libre plática”, es decir, que no está autorizado para hacer un amarre en puerto porque no está exento de un problema sanitario, en este caso, a la espera de confirmarse la resolución de los testeos que le hicieron al tripulante en cuestión.

“Desde ayer está fondeado en las aguas frente a San Lorenzo. Es un caso sospechoso. No es para ponerse paranoicos, pero nos enciende las alarmas y nos obliga a estar atentos. Estamos hablando de una emergencia sanitaria, de una cuestión que no solo nos puede alarmar a nosotros sino también a la OMS”, comentó el jefe de Gabinete local, que destacó la colaboración del gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe.

LA NACION