Un funcionario nacional criticó a María Becerra por su nuevo video y los usuarios le respondieron

Un momento curioso tuvo lugar hoy en la redes sociales cuando el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, criticó públicamente a la cantante María Becerra por la letra de uno de sus temas que, según la interpretación del funcionario, incentiva a los jóvenes a infringir las leyes de tránsito.

“Esta canción de @MariaBecerra22 cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que siempre termina mal, en un hospital o en un cementerio”, escribió Martínez Carignano en su cuenta de Twitter. “#MariaBecerra, quizás desde tu rol puedas ayudarnos a que los chicos se cuiden en vez de que se pongan en riesgo. Tu aporte sería muy valioso”, agregó en otro tuit.

🔊👇Esta canción de @MariaBecerra22 cuenta una historia que no es nueva. Es una historia que se repite todas las semanas en cualquier ciudad del país. Es una historia que tiene a los chicos como protagonistas y que termina siempre mal, en un hospital o en un cementerio. ⬇️ pic.twitter.com/5l1SqisYCv — Pablo Martinez Carignano (@pmcarignano) September 9, 2022

Es que el video del nuevo tema de la estrella juvenil, “Automático”, tiene como escenario un taller mecánico y a los autos como protagonistas. “A 150 aunque no haya prisa″ , se escucha cantar a Becerra en el fragmento de la canción que el funcionario compartió en redes. “Que no cunda el panic, que esta noche no se termina. Y si es necesario, lo estacionamos en la banquina”, dice en otra línea.

Pese a que la cantante todavía no se hizo eco del pedido del funcionario, quienes no tardaron en salir al cruce fueron otros usuarios de Twitter. “Y vos desde tu rol, que tenés mil cosas para mejorar, podes empezar, ¿no?”, lanzó uno de ellos, quien aprovechó para remarcar las dificultades burocráticas en los trámites para conseguir el registro de conducir. “Cuando terminan de mirar YouTube, ¿pueden arreglar las rutas? Gracias”, comentó otro.