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Un hombre de 35 años murió tras volcar en un Jeep que probaba en los médanos de Necochea

Santiago Duca tenía 35 años; era un amante de los rodados y trabajaba en su taller mecánico

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Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.
Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.@santiago.duca

Un hombre de 35 años murió este sábado en Necochea tras volcar en un Jeep que conducía por un sector de médanos. Según reconstruyeron medios locales, la víctima circulaba a alta velocidad cuando perdió el control del vehículo por causas que todavía son motivo de investigación.

El hecho ocurrió en la zona de Paso del Arroyo, al sur de la ciudad balnearia. Santiago Duca, mecánico y aficionado a los vehículos todoterreno, estaba probando un Jeep que había preparado para un cliente cuando se produjo el accidente.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor habría ingresado a un sector con piedras a más de 120 kilómetros por hora, lo que provocó el vuelco del vehículo.

Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.
Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.@santiago.duca

De manera inmediata, Duca fue auxiliado por compañeros que se encontraban en el lugar, ubicado en la zona costera cercana al parque eólico que caracteriza la zona. Sin embargo, pese al rápido accionar de los servicios de emergencia, la víctima llegó sin signos vitales al Hospital Municipal Ferreyra tras sufrir politraumatismos.

La causa, caratulada como muerte por accidente, quedó a cargo de la UFI N.º 1 de Necochea, actualmente subrogada por la fiscal Verónica Posse, que intentará establecer las causas del siniestro fatal. La Justicia también tendrá como objetivo saber si la víctima tenía colocado el cinturón de seguridad cuando conducía el rodado preparado para ese tipo de terreno.

Probaba un Jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido
Probaba un Jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido

Duca era un reconocido apasionado de los vehículos todoterreno y solía compartir en sus redes sociales videos de recorridos por médanos y playas. Además de atender su propio taller mecánico, trabajaba en una estación de servicio de la ciudad, según informó el diario local Ecos Diarios.

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos y conocidos lo despidieron con mensajes en redes sociales. “Eras un amante de los médanos y de la playa, siempre andabas rápido con ese Jeep. Cómo te voy a extrañar, hermano”, escribió uno de sus amigos. Otro allegado publicó: “Fuiste un fuera de serie. Me enseñaste muchas cosas para armar mi Jeep. ¡Buena ruta al cielo!”.

Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.
Probaba un jeep en una playa de Necochea, el vehículo volcó y murió: quién era el hombre fallecido.@santiago.duca

Los restos de Duca eran velados este lunes.

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