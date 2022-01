Un juez federal investiga de oficio un brutal ataque de mapuches a dos turistas en Villa Mascardi

El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata investiga de oficio el feroz ataque a dos turistas de 23 años por parte de mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu el viernes pasado mientras cortaban la ruta 40 a la altura de Villa Mascardi, a dos meses del crimen de Elías Garay en Cuesta del Ternero.

“La causa empezó de oficio por el juzgado que le dio órdenes a Gendarmería. La causa está referida al corte de ruta y abarca cualquier tipo de incidente relacionado”, explicaron fuentes judiciales al sitio web Río Negro. También, lamentaron que “si la fuerza de prevención -por Gendarmería- no actúa en el momento es casi imposible identificar a los autores” de la agresión con piedras y palos a los bonaerenses que se acercaron a consultar cuánto demoraría la protesta.

Las víctimas no habían realizado la denuncia porque consideraron que no iba ser de utilidad y querían terminar sus vacaciones “de la mejor forma posible”, manifestaron a LA NACION.

Quien encabeza el proceso judicial y ordenará diligencias sobre el suceso, tras la intervención de oficio de Zapata, es la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little. El mismo día la comunidad Lof Quemquemtreu también cortó la ruta 40 a pocos kilómetros de El Bolsón por la misma causa.

El ataque

El hecho que investiga la Justicia Federal ocurrió el viernes 21 de enero y tuvo como víctimas a Marco Galderisi y su amigo Patricio. Junto a otros siete amigos los jóvenes alquilaron dos autos en Bariloche para ir a pasar el día a El Bolsón. A la altura de Villa Mascardi se encontraron con el corte de la ruta que realizaban miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y se acercaron a los manifestantes a consultar si en algún momento iban a poder seguir.

“Bajamos del auto con dos amigos, yo tenía lentes de sol y uno de mis amigos iba con el mate en la mano. Solo queríamos saber si levantarían el corte en un rato o no, para decidir qué hacer. Le pregunté a una chica y apareció otra que me dijo que estaba muy cerca y, de la nada, otro tipo me dio un palazo en la cabeza. Y luego otro. A Patricio también le pegaron fuerte en la frente, y mi otro amigo consiguió alejarnos del lugar, mientras nos tiraban piedrazos”, contó Galderisi a LA NACION.

Dos jóvenes fueron agredidos por encapuchados frente al corte de la Ruta 40 en Villa Mascardi

Los jóvenes heridos fueron asistidos en una salita de la Gendarmería Nacional, en proximidades del corte de ruta. Luego los atendieron en el Hospital Privado Regional de Bariloche, donde les hicieron tomografías para constatar la gravedad de las lesiones sufridas.

Galderisi aseguró: “La sacamos barata, pero nos quisieron matar. No eran unas ramitas, nos pegaron con unos tremendos palos, y en la cabeza. Y encima nos tiraron piedras, que también impactaron en los autos que estaban ahí”.