Un niño fue internado en grave estado luego de que se le cayera un arco de fútbol en el club Lanús

Un niño de 12 años sufrió un desafortunado accidente mientras realizaba actividad física en el club Lanús, donde un arco se le cayó encima y le provocó un traumatismo encefalocraneano. Actualmente se halla estable, pero con debilidad muscular, según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

El episodio ocurrió el martes por la tarde, pero trascendió en las últimas horas. El preadolescente, quien cursa el secundario en el Complejo Educativo de la institución lanusense, se hallaba entrenando junto a otros compañeros cuando un arco se le cayó encima por motivos que aún se investigaban.

El niño sufrió un traumatismo encefalocraneano y fue trasladado de urgencia al Hospital Narciso López de Lanús. Posteriormente lo llevaron hasta el Sanatorio Güemes, en el barrio porteño de Palermo, por la obra social de su padre.

El club no emitió aún un comunicado oficial Lanús

Según indicaron fuentes del Ministerio de Salud bonaerense en diálogo con LA NACION, el menor permanece con una hemiparesia, pero se encuentra estable, lúcido y mueve todos sus miembros.

Por su parte, fuentes cercanas al club consignaron a este medio que el episodio ocurrió en la tarde del martes cuando el niño se encontraba jugando al fútbol con otros chicos fuera del horario escolar. “En un hecho desafortunado, el arco se les vino encima”, indicaron. Por el momento, la institución no emitió ningún comunicado.

La emergencia

El niño, identificado como Bautista, fue primero atendido por personal médico de la institución y luego trasladado al Narciso López. “Lo operaron, despertó, reconoció a sus padres y evoluciona bien. Está estable”, reconocieron.

Vía redes sociales, distintas personas se expresaron por la recuperación del menor. Incluso circula una imagen con una cadena de oración para pedir por su mejoría.

La cadena de oración por el niño que circula en redes sociales Redes

“Cadena de oración. Fuerza Bauti. Una familia está atravesando un momento muy difícil. Pedimos que Dios lo acompañe en este momento. Confiamos en Dios y deseamos su pronta recuperación”, dice el texto de la publicación.

“Pido cadena de oración en todas las religiones y credos para Bautista, el chico que sufrió un accidente en la escuela del Club Lanús. Sus padres piden que recemos por él. Por favor recemos por él”, escribió una usuaria.

Carta al club

Un grupo de socios activos y padres de alumnos que concurren al club le enviaron una carta al presidente de la institución, Nicolás Russo, para manifestar su “profunda preocupación” ante los hechos ocurridos en el polideportivo y para “exigir la adopción inmediata de medidas preventivas y de asistencia” que garanticen la integridad física de sus hijos y de los concurrentes al predio.

“Como es de su conocimiento, el día 13 de octubre del corriente, pasadas las 17, en la cancha de cemento ubicada frente al sector del jardín de infantes dentro del Polideportivo, se produjo un siniestro de extrema gravedad mientras un grupo de niños jugaba al fútbol”, expresaron los socios.

Y agregaron: “Debido a la falta de mantenimiento y de fijación adecuada de las instalaciones, un arco de gran peso cedió y se desplomó sobre la cabeza de un alumno de 1° 2da, provocándole un traumatismo encefalocraneano severo con importante pérdida de sangre, cuadro por el cual debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece en estado crítico".

El Complejo Educativo del club Lanús Lanús

Señalaron que hubo una “alarmante falta de respuesta institucional” luego del impacto y que el menor debió ser auxiliado inicialmente por padres particulares que se hallaban en las inmediaciones y por profesores de hockey.

“Ante la carencia de un servicio médico o ambulancia en el predio y una demora aproximada de 20 minutos por parte de la unidad de emergencias externa, el niño —que presentaba pérdida de conocimiento, vómitos y estado de shock— terminó siendo trasladado de manera precaria por los propios presentes a través de las instalaciones para intentar acelerar su atención”, indicaron los padres.

Por ese motivo le solicitaron al club por un relevamiento y mantenimiento integral de las instalaciones, cobertura médica y ambulancia permanente y por mayor vigilancia y protocolos de actuación.