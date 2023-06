Un nuevo gel que busca combatir la disfunción eréctil fue aprobado en Estados Unidos

escuchar

NUEVA YORK.– Este mes, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó la comercialización de un nuevo tratamiento para la disfunción eréctil, un gel de uso tópico llamado Eroxon, lo que implica que puede adquirirse sin receta en Estados Unidos. Es el primer tratamiento de uso tópico para esta condición que estará a la venta sin receta.

Futura Medical, la empresa farmacéutica británica que produce Eroxon, afirma que este gel “ayuda a que los hombres logren una erección en 10 minutos”, más rápido que las opciones actuales de administración por vía oral, como el Viagra, las cuales pueden tardar de 30 minutos a una hora para hacer efecto. Pero debido a que no se ha publicado la información procedente de los ensayos clínicos completos, no se sabe a ciencia cierta qué tan eficaz es en realidad Eroxon para ayudar a iniciar y mantener una erección, señaló Joshua Halpern, un urólogo de Northwestern Medicine.

Según un comunicado de Futura Medical, “todavía se tiene que determinar” cuándo estará el gel a la venta en Estados Unidos, aunque ya se puede conseguir sin receta en el Reino Unido y la Unión Europea. Este gel tiene un efecto de enfriamiento y calentamiento que estimula los nervios del pene y hace que la sangre hinche el tejido, señaló Arthur Burnett, un profesor de urología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins que participó en el ensayo de Futura y calificó este gel como seguro y “bastante interesante”.

El gel aumenta las opciones de los hombres con disfunción eréctil y se añade a la gama de medicamentos de venta con receta, tratamientos quirúrgicos y dispositivos existentes en el mercado. Sin embargo, el gel no es una cura, comentó Kenia Pedrosa Nunes, profesora adjunta en el Instituto Tecnológico de Florida que ha estudiado este trastorno. “Estamos muy lejos de tenerla”, afirmó.

Y, en contraposición, solo hay dos opciones aprobadas por la FDA para el tratamiento de la disminución de la libido en mujeres, explicó Jagan Kansal, urólogo y cofundador de las clínicas Down There Urology en Chicago. “Se le ha prestado demasiada atención a las erecciones”, dijo, “pero nosotros, como sociedad de la medicina relacionada con la sexualidad, realmente no nos hemos enfocado en la parte de ella que implica a las mujeres”.

¿Qué es la disfunción eréctil?

Los nervios, la sangre y el cerebro de una persona juegan todos un papel en la función eréctil. Desarrollar y mantener una erección “requiere un amplio equilibrio, un balance único, entre tu sistema nervioso y tu sistema vascular”, comentó Nunes.

La disfunción eréctil es la incapacidad de lograr o mantener una erección y afecta a unos 30 millones de hombres en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés). A menudo, la afección se debe a la falta de suficiente flujo de sangre dentro del pene. Ocurre con mayor frecuencia entre los hombres mayores de 40 años, y cuanto más edad tengan los hombres, más probabilidades hay de que la padezcan.

La disfunción eréctil afecta a unos 30 millones de hombres solo en Estados Unidos Shutterstock

La gravedad de la disfunción eréctil puede depender de la frecuencia con la que un hombre la experimente, afirmó Kansal. “Tengo pacientes que dicen: ‘Puedo tener una erección el 80 por ciento de las veces, pero a veces necesito ayuda’; eso se consideraría leve”, dijo. “Pero si dicen, ‘No he tenido una erección en 10 años’, entonces eso es más grave”. Además, agregó, los casos leves pueden empeorar con el tiempo: “Yo lo llamo una condición crónica progresiva”.

¿Qué causa la disfunción eréctil?

La disfunción eréctil está estrechamente relacionada con otras condiciones de salud, particularmente aquellas que son más frecuentes entre los hombres mayores. Por ejemplo, los hombres con diabetes tienen tres veces más probabilidades de experimentar disfunción eréctil, según los CDC. El trastorno también puede ser resultado de la hipertensión y se considera un predictor de enfermedad cardiovascular; en algunos hombres, puede ser el primer indicio de enfermedad cardiovascular o diabetes.

Otras posibles causas de la disfunción eréctil incluyen el tratamiento del cáncer, fumar, el consumo de alcohol y los trastornos del sueño, según los CDC. La condición también puede ser un efecto secundario de ciertos medicamentos, incluidos antidepresivos y medicamentos para la alergia, y algunas investigaciones sugieren que podría estar relacionada con el consumo de cannabis, aunque esa conexión aún se está estudiando.

También hay un componente psicológico: la ansiedad por el rendimiento en torno al sexo puede dificultar el logro o el mantenimiento de una erección, afirmó Halpern. Las hormonas también juegan un papel, agregó, ya que los niveles bajos de testosterona están relacionados con la disfunción eréctil.

“Todas estas cosas pueden conspirar juntas”, aseveró Halpern.

¿Cuáles opciones de tratamiento están disponibles?

Casi todos los medicamentos aprobados por la FDA para la disfunción eréctil están diseñados para aumentar el flujo sanguíneo que va hacia el pene. El Viagra contiene sildenafilo, el cual relaja las arterias y suaviza los músculos, y otras opciones de medicamentos orales pertenecen al mismo tipo de fármaco. Pero, según Kansal, si la disfunción eréctil empeora con el tiempo, es posible que los medicamentos orales dejen de ser tan eficaces para ese paciente.

Hay inyecciones que se pueden administrar de manera directa al pene, así como intervenciones quirúrgicas de implantes de pene. Para algunos pacientes también pueden ser de utilidad los dispositivos de vacío y el supositorio intrauretral, puntualizó Halpern.

Dado que este trastorno se vincula con otros problemas de salud, Kansal recomienda que quienes sufran de disfunción eréctil consulten a su médico antes de tratarla con este gel sin prescripción médica cuando esté a la venta.

“Ni siquiera los medicamentos para los que se requiere receta resuelven el problema del flujo sanguíneo, sino que solo lo enmascaran”, explicó Kansal.

Dani Blum y Alisha Haridasani Gupta

The New York Times

