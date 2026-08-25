Un operario murió y otro resultó herido durante un accidente en un yacimiento de Vaca Muerta

Un operario murió y otro resultó herido durante un accidente en Vaca Muerta. El trágico hecho tuvo lugar el martes por la tarde en el bloque Rincón del Mangrullo, en las cercanías de Añelo, provincia de Neuquén.

Según consignó Diario Río Negro, se habría producido una fuerte descompresión en una planta separadora de gas. El área es administrada bajo un esquema de 50/50 entre YPF -como operador- y Pampa Energía.

Fuentes consultadas por LA NACION precisaron que YPF desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes. El incidente ya se encuentra controlado.

El trágico incidente tuvo lugar el martes por la tarde en el bloque Rincón del Mangrullo, en la cercanías de Añelo, provincia de Neuquén

Hasta el momento, no trascendió la identidad del empleado que perdió la vida. Respecto de su compañero herido, está siendo trasladado por vías aéreas para recibir atención médica de urgencia.

El Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa lamentó el incidente, puso a disposición “su equipo y cadena sanitaria” y aclaró que las víctimas no son trabajadores amparados por el convenio colectivo.

El último antecedente de un deceso en Vaca Muerta se remonta a octubre de 2024, cuando un operario petrolero de 40 años falleció en un incidente -cuyas circunstancias no fueron detalladas- durante un trabajo de rutina.

Según las primeras informaciones, la tragedia se habría producido luego de una fuerte descompresión en una planta separadora de gas (Gentileza Diario Río Negro)

A través de un comunicado, la compañía Vista confirmó el fallecimiento del empleado que pertenecía a la planta laboral de la empresa Nabors, que trabaja en coordinación.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20.30 en el denominado equipo de perforación F19, ubicado en Bajada del Palo Oeste, una de las áreas más destacadas de Vaca Muerta por su producción.

La compañía energética detalló que, de inmediato, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó a la víctima a un centro de salud en la localidad de Catriel, Río Negro, donde perdió la vida. “La empresa expresa sus condolencias a sus compañeros de trabajo y, especialmente, a su familia”, expresó Vista en un escrito.

Tras el accidente, YPF desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes

Miguel Fernández, tal como fue identificada la víctima, tenía 40 años y vivía en Rincón de los Sauces. Al momento del incidente, se desempeñaba en un yacimiento ubicado a unos 80 kilómetros de Catriel pero en la provincia de Neuquén. “Tenía hijos pequeños. Era un ser increíble, con un corazón noble, trabajador, bondadoso, muy tranquilo y muy buena gente”, dijo uno de sus tíos entonces a este medio.