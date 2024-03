Escuchar

No figura dentro del Pacto de Mayo, que en cambio da cuenta de la reducción del gasto, de la inviolabilidad de la propiedad privada y del equilibrio fiscal innegociable, entre otros puntos sobre los que el gobierno de Javier Milei aspira a acordar con los gobernadores. Como sí había ocurrido en el proyecto de la ley ómnibus y en el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU), esta vez, la educación, no figura entre los temas sobre los que las provincias firmarían acuerdos básicos.

Es por eso, que distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Padres Organizados, la Coalición por la Educación, Educar 2050, Conciencia, Cippec, y Potenciar Argentina, decidieron impulsarlo de forma independiente y pedirle abiertamente al Gobierno, que así como en su discurso de asunción y en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso enumeró los desafíos de la educación, que incorpore un artículo al llamado Pacto de Mayo. No uno cualquiera, le piden que sea el primer artículo, para que los gobernadores dejen refrendado allí su compromiso con la educación.

No solo en términos generales, sino como forma de compromiso concreto para impulsar un plan de alfabetización temprana, a contramano de la tendencia que se extendió en los últimos años, de considerar este aspecto como un objetivo a alcanzar en segundo y hasta tercer grado de primaria. La propuesta es que sea en primer grado.

El texto que proponen sería el artículo primero del Pacto de Mayo, con la siguiente redacción: “La educación es el motor del desarrollo social, económico y democrático. La mejora continuada de su calidad tendrá prioridad en las políticas públicas. La alfabetización temprana es un primer paso urgente”.

Además de las seis organizaciones civiles que impulsan la iniciativa, adhieren otras 50 organizaciones, federaciones, asociaciones civiles, colegios profesionales, y asociaciones de colegios, entre otros, que se fueron sumando en las últimas horas.

Justificaciones

“Hoy, en la Argentina, apenas el 13% de los ingresantes al nivel primario llega al último año de la escuela secundaria en el tiempo teórico esperado y con aprendizajes satisfactorios en lengua y matemática. La mayoría de los estudiantes de 15 años en la Argentina no alcanza un nivel mínimo de competencia en matemática (73%), lectura (55%) y en ciencias (54%), de acuerdo a los resultados de PISA 2022. Las pruebas ERCE de la Unesco muestran que uno de cada dos estudiantes de tercer grado de primaria tiene dificultades para comprender un texto”, señala el documento que difundieron esta tarde de manera conjunta y que hicieron llegar a distintas instancias del gobierno nacional, desde la Secretaría de Educación hasta el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello.

“Uno de cada tres niños de tres años no asistió nunca a un establecimiento educativo. Estos datos son apenas una muestra de la situación crítica que atraviesa la educación en la Argentina. Es un diagnóstico que, además, está atravesado por profundas desigualdades geográficas, de nivel socioeconómico y de género. En un contexto en el que seis de cada diez niños son pobres, no hay futuro común posible sin dar a la educación la máxima centralidad en la agenda pública y la más alta prioridad en todos los niveles de gobierno. Una educación de calidad es una condición básica para que las personas puedan llevar adelante su proyecto de vida y ejercer una ciudadanía democrática”, sigue el documento. Y agrega: “Una educación de calidad es el pilar fundamental para construir un país con un desarrollo inclusivo y sostenido. Por estas razones, las organizaciones abajo firmantes consideramos que la educación debe ser incluida en la propuesta del Pacto de Mayo”.

Desde las organizaciones que impulsan el pedido se entusiasman con la posibilidad de que el gobierno nacional recoja el guante y decida incluir la educación como el primer punto de acuerdo. Sin embargo, hasta el momento, saben que la intención gubernamental es que solo se incluirían temas de alcance económico, justamente para que el Pacto de Mayo sea eso: un pacto fiscal y económico con las provincias. Una estrategia para evitar que las distintas visiones y concepciones ideológicas de los gobernadores entren en conflicto y terminen empañando la iniciativa. Sin embargo, desde las organizaciones no pierden las esperanzas de que este pueda ser un tema suficientemente convocante para todos los sectores, de modo que puedan ponerse de acuerdo. En ese punto sería clave no incluir allí la declaración de educación como servicio esencial, tal como apuntaba el DNU, para no empantanar las negociaciones.

“La iniciativa surgió de conversaciones que se fueron dando en las organizaciones que estábamos preocupados porque la educación estaba llamativamente ausente, para nuestro entender del Pacto de Mayo, que propone el gobierno nacional. Ante esta ausencia, se nos ocurrió plantear una campaña desde la sociedad civil para impulsar, no solo que aparezca como un punto, sino que sea un punto fundante, el número uno. Esto porque entendemos que no se puede hacer nada, no se puede empezar a plantear cómo salir de los problemas que tiene nuestro país si no está incluida la educación desde el comienzo”, explica María José Navajas, una de las fundadoras de Padres Organizados.

La prioridad de la educación en las políticas públicas, detalla, se centra en la alfabetización temprana, fundamental para el desarrollo académico y cognitivo de los niños, y necesaria para superar los déficits existentes en comprensión lectora y escritura.

¿Por qué iniciar por la alfabetización temprana?

“Dentro de las conversaciones de cómo elaborar el pedido y plantear esta demanda, nos parecía que había que incluir algo concreto, específico dentro de la idea de que la educación tiene que ser una prioridad absoluta de las políticas públicas. Entonces, llegamos a un consenso en que ese punto específico sea la alfabetización temprana”, detalla Navajas. “Por un lado, porque este es uno de los problemas más evidentes y graves, y que, al mismo tiempo, es una cuestión que es fundante en la formación de los chicos. Si no hay una alfabetización temprana que se incorpora a las habilidades de la lectura y de la escritura en los primeros inicios de la escuela, entre el jardín, el nivel inicial y el primer grado de la escuela primaria, si no están bien puestos los cimientos, después todo se hace cuesta arriba y se hace muy difícil revertir los problemas derivados de una alfabetización deficitaria. Por eso, el acuerdo es que tiene que estar como punto específico la alfabetización”, completa.

“La Argentina cuenta con el triste récord de que hace más de 20 años que PISA nos informa que más del 50 % de los adolescentes (estudiantes de 15 años) de nuestro país no pueden leer correctamente. En la primaria las pruebas de la Unesco nos informan que más del 60 % de los chicos no comprenden lo que leen en sexto grado. Todo esto, coloca a la necesidad de alfabetización como una prioridad vergonzosa pero que debemos asumir ya, con urgencia. La evidencia internacional nos dice que la mejor técnica para enseñar a leer comienza con prácticas en el nivel inicial y la meta de aprender a leer textos debe estar como estaba hace muchos años atrás: en primer grado”, apunta Manuel Álvarez Tronge, fundador de Educar 2050

Florencia Salvarezza, especialista en lingüística y directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación Ineco, explicó la importancia de la alfabetización temprana durante el Tercer Encuentro de la Red Federal de Docentes de Educar 2050: “Resulta necesario recuperar la educación inicial, no solo para el juego y la socialización, que es lo que actualmente se realiza y no solo para el lenguaje, que es lo que actualmente se hace en parte. La escuela debe lograr brindar a los niños todas las herramientas necesarias para ingresar a primer grado preparados de la mejor forma posible, para poder aprender a leer y escribir”. Por ello, apunta que resulta fundamental tomar las decisiones y dar las discusiones en torno trabajar “con los precursores de la lectura, el vocabulario, la conciencia fonológica y conocimiento de las letras. La única manera de aprender a leer es leyendo, en voz alta, en clase, empezando con palabras simples practicando la lectura, repitiendo, ejercitando, corrigiendo, porque corregir es parte del proceso de aprendizaje. La comprensión lectora es el resultado de haber aprendido a leer, y practicar, la fluidez es el puente para la comprensión. Lo que se necesita es que la educación inicial funcione para todos y un buen sistema educativo donde todos aprendan a leer”.

“Entendemos que el diálogo es imprescindible para resolver los problemas estructurales que enfrenta la Argentina. Hoy el sistema educativo tiene enormes desafíos para garantizar que todos los niños y niñas accedan a la escuela y egresen de ella con aprendizajes significativos para desenvolverse en el mundo actual y construir un proyecto de vida”, apunta Esteban Torre, director de Educación de Cippec, que afirma que la iniciativa es más amplia que solo la alfabetización temprana. “Una agenda que pretende generar acuerdos de largo plazo como la que se plantea en el Pacto de Mayo, no puede dejar afuera a la educación, en tanto pilar del desarrollo social, económico y democrático del país”, completa.

Temas Educación