“Un plan distinto”: las innovadoras propuestas para que chicos neurodivergentes puedan disfrutar del cine y el arte

La primera vez que fueron al cine todo fue caos. Los sonidos estridentes, la oscuridad total y el requisito de tener que permanecer sentado durante más de una hora se convirtieron para Fabricio, y también para su familia, en el antiprograma. A los pocos minutos de haber empezado la función, se levantaron y abandonaron la sala. Hoy, con 8 años y un diagnóstico de autismo que llegó un tiempo después de aquella experiencia frustrada, Valeria Covelli y sus dos hijos, Fabricio y Micaela, volvieron a la pantalla grande, pero esta vez a una de las funciones distendidas que Disney ofrece de la película Intensamente 2, en el complejo Cinemark de Palermo. Los tres disfrutaron de las aventuras de Riley, la protagonista, y las nuevas emociones que llegan con la adolescencia. Lo mejor de la película: se quedaron hasta el final.

¿Por qué se las llama funciones distendidas? “Porque son funciones relajadas, sutilmente adaptadas para personas neurodivergentes, diagnosticadas con trastornos del espectro autista, déficit de atención, trastornos obsesivos compulsivos o de hipersensibilidad sensorial –cita entre algunos ejemplos el psicólogo Matías Cadaveira, especialista en inclusión y convivencia de personas neurodivergentes–. Por eso, entre algunas de las adaptaciones, se suavizan los efectos sonoros, la sala no está totalmente a oscuras, las puertas quedan abiertas durante toda la función y hay libertad de movimiento. En una función distendida se espera que la actitud de quienes asistan sea tolerante con respecto a los ruidos y los traslados de las personas por la sala. Es una atmósfera amigable para sus necesidades y no se espera que todos permanezcan sentados ni en silencio”.

No era la primera vez que Neki Tavosnanska llevaba a Román, que tiene 10 años, a un función distendida María Bessone - LA NACION

Por decirlo de alguna forma, grafica Valeria Covelli, es como llevar el cine al living de tu casa, “porque no tenés que preocuparte de si los chicos hacen ruido, aplauden, cantan o se cambian de butaca a cada rato. Pero con la diferencia de que se trata de una salida, de un plan distinto”. Quizá por eso el domingo pasado las entradas para la función distendida de Intensamente 2 se agotaron apenas salieron a la venta.

“Desde ayer que está superansioso por venir al cine”, contó en la antesala del complejo Betiana Bichachi, la madre de Víctor, que tiene 10 años y llegó en silla de ruedas. “Estoy muy contenta porque, a diferencia de la última vez que fuimos a una función distendida, creo que fue de la película Wish, ahora encuentro que sí hay carteles con pictogramas, que son sumamente importantes. Víctor tiene parálisis cerebral, conductas asociadas al autismo y es hipoacúsico. Su comunicación es no verbal, entonces los pictogramas lo ayudan mucho a bajar la ansiedad, a poder anticipar qué es lo que va suceder”, explicó Betiana, y reconoce que hay pocas propuestas inclusivas que ayuden a transitar el proceso de una niñez con discapacidad.

Entre otros requerimientos, Víctor necesita de un acompañante terapéutico y un enfermero en su día a día. Por eso, dice Betiana, este tipo de actividades significan mucho más que una salida en familia. “Le dan la posibilidad de estar en un ambiente con otros chicos. Y a nosotros, como padres, nos alivia también que haya otros adultos a los que no le molestan los gritos ni el bullicio. Entonces uno se siente más relajado. En un lugar así, realmente estamos distendidos”, detalló.

Betiana y su hijo Víctor miran los pictogramas antes de entrar a la sala María Bessone - LA NACION

Para Cadaveira, es importante tener en cuenta que, sin una función distendida, “muchas personas literalmente no tienen acceso al arte y al entretenimiento”. Por eso, este tipo de propuestas significan –para una de cada 36 personas, según las últimas investigaciones relacionados con el espectro autista en Estados Unidos– un primer paso para garantizar el derecho a una participación social, cultural y recreativa. “Hay que cambiar el chip y entender que la discapacidad no está en la mente ni el cuerpo de la persona, sino en los entornos que no son lo suficientemente amables y accesibles”, afirma el experto, que asesoró a Disney para la adaptación de las proyecciones.

La ansiedad de la que tanto hablan los padres de la mayoría de los chicos que fueron a ver la función distendida de Intensamente 2 es, precisamente, una de las emociones protagonistas del film, que llega a la vida de Riley para dirigir el panel de control en la cabeza de la adolescente, que ya dejó de ser una niña y se enfrenta a nuevos conflictos y estados de ánimo. Para Mayra Insúa, la película llega en un momento clave de su vida. “Como maestra y mamá de una nena con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la peli me ayudó mucho a prestar más atención para saber cómo abordar cuestiones del aprendizaje socioemocional en el aula –dijo a LA NACION antes de entrar a la sala–. Es muy importante priorizar las habilidades de conexión que tiene cada chico, reconocer que hay sensibilidades diferentes en cada uno y no reprimirlas, porque forman parte de su autorregulación. Cuesta trabajo, pero no se puede pretender que todos los chicos respondan de la misma manera o necesiten lo mismo”.

Área de regulación en la función de cine distendido para personas neurodivergentes María Bessone - LA NACION

Neki Tavosnanska es madre de dos hijos y una militante del positivismo. Por convicción y como parte de su rutina familiar, confiesa, ella se anima a todo. “Como principio, trato de no ponerme barreras ni a mí ni a ellos. Así que cuando veo la posibilidad de hacer algo distinto, allá vamos. Creo que la motivación es clave, y los desafíos no me atemorizan”, explicó convencida. No era la primera vez que Neki llevaba a Román, que tiene 10 años, a un función distendida. “Él tiene autismo no verbal, no habla, se comunica por pictogramas y, sobre todo, por comunicación aumentativa alternativa, que son unos dispositivos en la tablet. También es bastante inquieto, digamos, y le cuesta concentrarse. Por eso, ir al cine de manera convencional nunca fue una opción. Pero esta es la tercera vez que venimos a ver una función distendida”, celebró, con una sonrisa.

Para que todo salga bien, advierte Neki, hay que salir preparados. “Llevamos la lonchera con la comida que le gusta y la bolsita con su fidget, que son unos juguetes como los pop it, los squishy, que lo ayudan a estar más tranquilo. Después, algo fundamental es que nadie se va a molestar si Romi se levanta de la butaca y camina por la sala, y eso es clave”, insistió Neki.

“El paradigma de la neurodiversidad nos contempla a todos, y somos diversos por ser humanos –refuerza Cadaveira–. Neurodivergentes serán quienes cursan su desarrollo con alguna condición, como autismo, TOC, TDAH o dislexia, entendiendo el mundo de otra manera. Neurotípicos, en cambio, quienes presentan un neurotipo y forma de entender y estar en el mundo más ‘convencional’. Todos somos parte, somos complementarios y nos enriquece la diferencia”.

Sin una función distendida, muchas personas no tienen acceso al arte y al entretenimiento María Bessone - LA NACION

¿Cuáles son los mitos que giran en torno a la neurodivergencia? “Que las personas neurodivergentes no pueden solas o que van a ser dependientes toda su vida es una de las creencias, la que más nos lleva a profecías que pueden terminar haciéndose realidad sin un plan de vida, sin políticas o acciones que acompañen, sin terapias específicas y sin los apoyos necesarios”, describe. Y concluye: “El autismo es un espectro con múltiples fortalezas, necesidades y desafíos”.

¿Qué cambia en una función distendida?

Se suavizan los efectos sonoros y lumínicos. Se evita cualquier tipo de ruido estridente y el sonido general se encuentra a un volumen más bajo. La luz está parcialmente encendida durante toda la película.

Hay libertad de movimiento en la sala: las puertas quedan abiertas durante toda la función. Se espera que la actitud de quienes asistan sea tolerante con respecto a movimientos o ruidos del público. No se espera que las personas estén sentadas durante toda la función.

Existe un espacio de regulación sensorial: se habilita un “área de descanso” para que las personas puedan salir durante la función en caso de ser necesario.

Quienes asisten cuentan con un sistema de recursos informativos y señalética con pictogramas especialmente diseñados para mayor anticipación.

En las funciones distendidas, la película está doblada al español con subtítulos descriptivos u “open caption”. Esta adaptación incluye la transcripción de diálogos en castellano, junto con información interpretativa adicional como la identificación de personajes, la descripción de efectos de sonido y referencias musicales.

Agenda de espectáculos distendidos

Para celebrar el Día de las Infancias, se sumaron funciones de Intensamente 2 para el domingo 18 de agosto, a las 10.30, en los complejos de Cinemark Hoyts de Avellaneda, Palermo, Soleil y adicionalmente Nuevocentro, de Córdoba.

También en el Planetario Galileo Galilei hay propuestas distendidas, con luces tenues, sonidos moderados y una puesta en escena fulldome para lograr que los más pequeños con condición del espectro autista (CEA) puedan disfrutar de un cuidadoso acercamiento sensorial, emotivo y conceptual a los contenidos astronómicos.

De la Tierra al Universo: función distendida para adolescentes y adultos con CEA, con lengua de señas argentinas (LSA) y subtituladas. Sábado 24 de agosto, a las 12.30, ingreso gratuito con reserva previa que se hace a través de la web

Veo veo: función distendida para público infantil con CEA. Espectáculo inmersivo apoyado firmemente en su propuesta estética, especialmente creada para atraer e introducir a los más pequeños en la comprensión de conceptos sobre el Universo. Juegos y colores hilvanan la narrativa general. Sábado 24 de agosto, a las 15.30; ingreso gratuito con reserva previa

