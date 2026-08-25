Una adolescente de 17 años manejaba un cuatriciclo en Mendoza, volcó y murió

Una adolescente de 17 años falleció en Mendoza a última hora de este domingo luego de protagonizar un accidente con el cuatriciclo que conducía por una calle de la localidad de San Martín. Tras volcar, por motivos que ahora son materia de investigación, la víctima sufrió graves heridas y, pese a la asistencia recibida, los médicos constataron su deceso.

La joven fue identificada como Agustina Micaela Spisso. De acuerdo a la primera información obtenida por los medios locales, la noche del incidente la adolescente circulaba sola por la calle Bell Ville, frente a un camping de San Martín, cuando perdió el control del cuatriciclo y cayó del vehículo.

Spisso conducía un Motomel Volcano 250 cc y una de las hipótesis que investiga la Justicia local es que habría intentado acomodarse el casco mientras circulaba, situación que pudo haber provocado la pérdida del dominio del rodado. Tras el accidente, la adolescente fue asistida por personal de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Perrupato. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Una adolescente de 17 años murió al caer del cuatriciclo que conducía durante un paseo en familia. captura de redes

“La comunidad educativa de la Escuela N.º 4 Libertador Simón Bolívar atraviesa momentos de inmensa tristeza tras la lamentable pérdida de Agustina Micaela Spisso de la Sierra, estudiante de 5.º 4”, fue el comunicado de la institución donde la víctima estudiaba. Finalmente, desde el establecimiento educativo agregaron: “Permanecerá en nuestros corazones siempre”.

Una adolescente de 17 años murió al caer del cuatriciclo que conducía durante un paseo en familia. captura de redes

La adolescente vivía junto a su familia —sus padres y dos hermanos— en el distrito mendocino de Buen Orden, en el departamento de San Martín. Una de las amigas más cercanas a la víctima le dedicó un mensaje a la familia de Spisso: “Que encuentren consuelo en los recuerdos, el amor y la luz que dejó en cada persona que la conoció”.

La Oficina Fiscal de San Martín quedó a cargo de la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el fatal accidente y para intentar reconstruir los momentos previos al vuelco.