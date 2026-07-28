Una bala perdida hirió a un hombre de 74 años en un reconocido club náutico de Núñez

Un hombre de 74 años resultó herido el sábado último en la sede Núñez del Centro Naval tras ser alcanzado por una bala perdida. El hecho generó preocupación en la institución y las autoridades investigan si el proyectil provino de la sede del Tiro Federal Argentino, ubicado al lado del club.

Según informó la Policía de la Ciudad a LA NACION, la víctima —quien se encontraba en calidad de invitado de un socio— estaba junto a su acompañante en el sector de amarras próximos a embarcarse a un velero cuando sintió un fuerte impacto en el brazo izquierdo.

El sector de amarras del Centro Naval Nuñez centronaval.org

En ese mismo instante, su amigo detectó una lesión profunda y halló un proyectil de plomo sobre el suelo.

Tras el incidente, el hombre fue trasladado al Sanatorio Otamendi, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo “sin riesgo de vida”. Mientras que el personal del Club se presentó en la Comisaría Vecinal 13-B para prestar declaración y entregar el proyectil.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 44, a cargo de Pablo Recchini, investiga las circunstancias del incidente. El funcionario judicial encargó a la división Balística determinar el origen del disparo y solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Asimismo, el fiscal se aprestaba a recibir declaración del damnificado.

Los investigadores evalúan si la bala provino de las instalaciones del Tiro Federal Argentino. Según pudo saber este medio, hay una “preocupación recurrente” entre los socios del club náutico debido a similares episodios registrados previamente.

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