Una nave de la NASA impacta a un asteroide, en vivo: horario en Argentina, cómo ver online y lo que hay que saber

Este lunes 26 de septiembre ocurrirá un suceso histórico para los amantes del espacio y de la ciencia, dado que una nave espacial de la NASA se estrellará contra el asteroide Dimorphos en la misión DART o Prueba de Redirección de Asteroides, con la que se quiere comprobar si este tipo de impacto deliberado y cinético podría ayudar a desviar un asteroide si éste amenaza a la Tierra. En palabras de los científicos que trabajan en el proyecto, “la humanidad nunca ha hecho eso antes”.

En el año que lleva volando, la sonda DART ha seguido una trayectoria relativamente convencional. Ha ejecutado varias correcciones de rumbo tomando como referencias alguna estrella brillante que podía distinguir con su cámara, la misma que permitirá ver la aproximación y el impacto con el asteroide. Incluso pudo fotografiar Júpiter y sus cuatro satélites principales, justo en el momento que Europa emergía por detrás del planeta, como un ensayo para cuando haya que localizar al pequeño Dimorfo en su órbita alrededor del Dídimo.

La situación cambiará poco tiempo antes del impacto, cuando las fotos de Dídimo —no de su pequeño compañero— permitan conocer su posición con un error del orden de un kilómetro. A partir de ese momento, el control de Tierra descargará todas las tareas de navegación en la sonda que deberá localizar su blanco por sí misma.

El impacto de la sonda DART contra el asteroide Dimorfo: día, hora y cómo ver online

Día y horario. Si todo va como se espera, la sonda DART se estrellará hoy contra el pequeño asteroide Dimorfo . Aunque las preparaciones finales llevarán horas, el espectáculo en sí será muy rápido. Podrá seguirse casi en directo (el lanzamiento será a las 20.14, horario de la Argentina), con poco más de medio minuto de retardo debido a la distancia.

Cómo ver online. La transmisión se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de la NASA en Youtube.

La transmisión se podrá seguir en vivo a través de los canales oficiales de la NASA en Youtube. Hacia las 18.30 (hora argentina) deberían empezar a recibirse las primeras imágenes. Casi toda la pantalla estará en negro y tan solo un puntito brillante en el centro: Dídimo. Dimorfos, mucho más pequeño, ni siquiera se verá aún.

¿Qué es Dimorphos?

La meta es que la nave llegue a Dimorphos (dos formas) que es un pequeño asteroide “luna” que orbita uno más grande llamado Didymos, cuyo nombre proviene de la raíz griega y significa gemelo. Tiene aproximadamente 780 metros de diámetro, que distan de los 160 de Dimorphos.

La nave se centrará en Dimorphos y alcanzará velocidades de 21.600 kilómetros por hora para después estrellarse contra la Luna casi de frente. Debido a que la nave de DART tiene un tamaño 100 veces más pequeño, no podrá destruirlo. El equipo detrás consideró que la comparación sería como impactar un carrito de golf en una de las Grandes Pirámides. Cabe aclarar que, aunque el impacto podría incluso recordar a películas recientes, ni Didymos ni Dimorphos representan un riesgo para la Tierra en esta misión. No obstante, aunque no sería una destrucción del asteroide, se cambiará la velocidad de Dimorphos en 1% mientras mantiene su órbita alrededor de Didymos.

Objetivo localizado. Esta imagen de la luz del asteroide Didymos y su luna en órbita Dimorphos es un compuesto de 243 imágenes tomadas por la Cámara de reconocimiento y asteroides Didymos para navegación óptica (DRACO) el 27 de julio de 2022 Equipo de navegación NASA JPL DART, CC BY

¿Cómo se sabrá el éxito de la misión DART?

Hay otros instrumentos que monitorearán el impacto, como el telescopio espacial James Webb, el Hubble, el LICIACube y la misión Lucy de la NASA. Los telescopios terrestres tambien serán clave para determinar si la misión tuvo éxito. Es decir, si se logró cambiar la trayectoria de Dimorphos, que fue elegido porque su tamaño se podría comparar con el de asteroides que supondrían una amenaza para la Tierra.

Los datos que recoja DART ayudarán a diseñar estrategias de defensa planetaria. Además, el sistema Dydymos no estará solo por un tiempo prolongado, porque la misión Hera de la Agencia Espacial Europea se lanzará el próximo 2024, con el objetivo de analizar las consecuencias del impacto.

La misión debería “ayudar a determinar nuestra respuesta si detectamos un asteroide que amenaza con golpear la Tierra” en el futuro, dijo el jefe de la NASA, Bill Nelson. La nave, no más grande que un automóvil, despegó en noviembre de California. Tras diez meses de viaje, debería cumplir su meta este lunes por la noche, a una velocidad de más de 20.000 km/h. “Estamos cambiando el movimiento de un cuerpo celeste natural en el espacio, la humanidad nunca había hecho esto antes”, dijo Tom Statler, científico jefe de la misión. “Es algo sacado de los libros de ciencia ficción y de los episodios de Star Trek de cuando era niño. Y ahora es real”. ¿Cuándo sabremos si funcionó? “Me sorprendería si tuviéramos evidencia firme en menos de unos pocos días, y me sorprendería si tomara más de tres semanas”, señaló Statler.

Así será el impacto al asteroide: el paso a paso de la etapa final

En la fase final del impacto, ambos asteroides deberían ser visibles en la pantalla, aunque son tan pequeños que el detalle no será muy espectacular. Durante poco más de media hora sus discos irán creciendo a medida que el vehículo se aproxima.