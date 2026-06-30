Una ola de calor extrema amenaza al Mundial: qué ciudades quedarán bajo la “cúpula” y sufrirán temperaturas récord

La temperatura va en aumento ahora que el Mundial entró en la fase de eliminación directa. Así lo indican los pronósticos en América del Norte. El calor y las lluvias alcanzarán el viernes al Hard Rock Stadium, en Miami, donde la Argentina y Cabo Verde se enfrentarán por los 16° de final, aunque no con la intensidad prevista en otras ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA. En gran parte del este de Estados Unidos, una intensa ola de calor sofocará a la población hasta el próximo sábado con un fenómeno conocido como “cúpula de calor”.

Esa peligrosa cúpula de calor disparará los índices térmicos, que combinan la temperatura del aire y la humedad, por encima de los 36°C en algunas zonas. Los termómetros estarán por encima de los valores habituales para esta época del año en ciudades anfitrionas como Boston, Filadelfia y Kansas City.

“Esta semana va a ser muy, muy calurosa”, dijo Geoff Cornish, meteorólogo de la empresa de pronósticos AccuWeather. “Va a ser una ola de calor significativa, de las que no vemos todos los años”, agregó.

Las preocupaciones por el calor extremo durante los partidos que se disputan en Estados Unidos, Canadá y México aumentaron en los últimos meses. La profundización del cambio climático elevó las temperaturas a niveles récord.

La selección argentina entrena para el partido de este viernes contra Cabo Verde Aníbal Greco - La Nación

Más personas mueren cada año en Estados Unidos por el calor que por cualquier otro fenómeno meteorológico, incluidos huracanes, inundaciones y tornados, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

A continuación, un panorama de cuánto podrían subir las temperaturas, los preparativos de las ciudades y de la FIFA ante esta amenaza, y las recomendaciones para protegerse del calor.

¿Calor en Miami?

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos emitió un aviso por calor extremo para gran parte del país. Se esperan temperaturas máximas superiores a los 37°C en varias zonas y sensaciones térmicas de hasta 46°C, lo que podría romper récords para esta época del año, según informó el organismo.

Este viernes, el calor también se hará sentir en Miami, aunque la ciudad quedará al margen de la cúpula de calor. La sede del partido entre la Argentina y Cabo Verde registrará una máxima de 32°C y probabilidad de tormentas entre las 14 y las 20.

Maggie Aldousany, profesora clínica asociada del Departamento de Kinesiología y Ciencias del Deporte de la Universidad de Miami, recomendó limitar el consumo de alcohol e hidratarse antes de que la temperatura alcance su punto máximo.

“Es muy importante darse cuenta de que no basta con esperar a tener sed”, sostuvo. Y agregó: “Si vas a ir a uno de los partidos o vas a salir a celebrar en tu ciudad o hacer una parrillada, asegurate de prestar atención a la hidratación incluso durante los dos días previos y no esperar hasta la mañana del evento o hasta el evento en sí”.

El calor ya viene afectando a Estados Unidos y habrá un pico en los próximos días Julia Demaree Nikhinson - AP

Los espectadores pueden saber si se están hidratando adecuadamente observando el color de la orina: un amarillo claro es una buena señal. Las personas que toman ciertos medicamentos, los adultos mayores y quienes no están acostumbrados a estas temperaturas enfrentan un mayor riesgo.

“Si alguien se da cuenta de que tiene calor, pero no está sudando, o si empieza a sentirse un poco mareado, esas son algunas señales de que realmente necesita un descanso, entrar a un lugar cerrado, buscar algo para refrescarse y tomar mucha agua”, explicó Cornish. “Y si empieza a experimentar síntomas más graves, debe buscar atención médica de inmediato”, advirtió.

Las zonas más afectadas por la ola de calor

Filadelfia y sus alrededores afrontarán desde el miércoles y hasta la noche del sábado sensaciones térmicas de hasta 43,3°C durante el día. Como consecuencia, el Fan Fest de la FIFA en esa ciudad modificará esta semana sus horarios y cerrará una vez que concluya el partido del sábado a las 13.

“Será sofocante y peligroso para cualquiera que pase mucho tiempo al aire libre sin estar preparado para el calor”, advirtió Cornish.

También permanece vigente una alerta por calor extremo para Kansas City y otras zonas del centro-oeste de Misuri hasta el viernes por la noche, con sensaciones térmicas de hasta 43°C.

El área metropolitana de Nueva York podría registrar temperaturas de hasta 42,8°C y ofrecer poco alivio durante la noche. Un aviso por calor extremo estará vigente desde el miércoles por la tarde hasta el sábado por la noche.

“Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuentan con refrigeración e hidratación adecuadas”, señaló el Servicio Meteorológico Nacional. El organismo agregó que también podría afectar los sistemas de transporte, electricidad y agua.

En Boston y gran parte del sur de Nueva Inglaterra, el índice de calor podría alcanzar los 43,9°C a partir del miércoles por la mañana.

Los jugadores cuentan con personal médico, pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo, sin importar la temperatura, y otras medidas de protección frente al calor. Sin embargo, incluso los deportistas de alto rendimiento son vulnerables a la llamada enfermedad por calor asociada al esfuerzo.

Esta afección se produce cuando la temperatura corporal aumenta en exceso durante una actividad física intensa realizada en condiciones de mucho calor. Los síntomas incluyen fatiga extrema, disminución del rendimiento, dolor de cabeza, irritabilidad, náuseas, mareos, calambres y deshidratación. El golpe de calor requiere atención médica inmediata y constituye la tercera causa de muerte entre los deportistas.

El calor también reduce la intensidad del juego. Los futbolistas adaptan sus esfuerzos, la distancia que recorren y los riesgos que asumen en el campo. En una encuesta realizada por World Athletics en 2023, el 75% de los deportistas consultados afirmó que los efectos del cambio climático perjudican su salud y su rendimiento deportivo.

Para espectadores, voluntarios y trabajadores, el mayor riesgo podría encontrarse fuera de los estadios, en festivales, rutas de transporte, estacionamientos y celebraciones al aire libre, donde la exposición prolongada al calor suele ser mayor. Además, muchos aficionados consumen alcohol durante los partidos, una práctica que aumenta los riesgos bajo temperaturas elevadas.

Algunas ciudades y estadios ampliaron el acceso a espacios con sombra, áreas de enfriamiento y puntos de hidratación para espectadores y trabajadores. También anticiparon que emitirán avisos sobre las condiciones climáticas. Asimismo, habrá personal médico disponible en los Festivales de Aficionados de la FIFA y en los alrededores de los estadios para asistir posibles casos relacionados con el calor.

Beber abundantes líquidos y mantenerse a la sombra o en lugares refrigerados ayuda a prevenir problemas de salud asociados a las altas temperaturas. Si debe permanecer al aire libre, se recomienda usar ropa liviana y holgada, evitar esfuerzos físicos durante las horas más calurosas del día y utilizar ventiladores, toallas húmedas o bebidas frías para refrescarse.

Con información de AP