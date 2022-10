Una organización presentó una canción por el día internacional de la parálisis cerebral

Desde el año 2012 se reconoce a todos los seis de octubre como el Día Internacional de la Parálisis Cerebral, con el objetivo de reivindicar a las personas que sufren esta patología y visibilizar cómo son vulnerados por la sociedad. La fecha fue promovida por las organizaciones Cerebral Palsy Alliance (Australia) y United Cerebral (Estados Unidos). Hoy, una ONG argentina dedicada a concientizar sobre esta problemática presentó una canción junto a la banda Vox Pop en la que reflexiona sobre la necesidad de escuchar a aquellos que padecen la parálisis.

La Asociación en Defensa del Infante Neurológico (Aedin), que tiene como misión promover el desarrollo de niños y jóvenes con trastornos neurológicos e impulsar su máximo potencial y contribuir a su felicidad, se unió a una banda de música a capella para componer un pequeño jingle, con la idea de reflexionar en esta fecha tan especial apoyada por más de 500 organizaciones en 65 países.

“Para difundir la realidad de las personas con parálisis cerebral, para conocer los desafíos y las posibilidades que todos ellos tienen, para vivir una vida plena y feliz. Campañas como la nuestra, nos ayudan a conocernos e integrarnos más como sociedad”, dijo Victoria Campos Malbrán, presidenta de Aedin sobre la importancia de difundir la parálisis cerebral.

Con un video al ritmo de la famosa canción de Jason Mraz, I´m Yours, Vox Pop presentó a su nuevo integrante, y cantó emulando instrumentos de aire, percusión y entonando varias voces.

La canción Vox Pop al ritmo de I'm Yours de Jason Mraz

La letra de la canción:

Acércate y te cuento un secreto al oído

Algo muy importante que tiene que ver conmigo

Es un día especial

Hablemos de parálisis cerebral

Me gusta que me mires, que me hables y te acerques,

y que me digas hola con fuerza y muy sonriente.

Soy posibilidad…

y te invito a acompañarme…

Porque yo me muevo también

Distinto a vos

Pero es con vos, es de a dos.

A cuántas personas afecta la parálisis cerebral

Alrededor de unas 17 millones de personas viven con parálisis cerebral, desafío que involucra a muchos millones más en la construcción de sociedades más inclusivas e integradoras. Normalmente la parálisis cerebral es un trastorno neurológico que se manifiesta en el primer año de vida.

La parálisis cerebral puede describirse como una lesión que afecta de manera permanente la movilidad. Es la discapacidad física más común en la infancia y puede impactar también en lo sensorial y lo intelectual.

Hay personas que conviven con una parálisis apenas perceptible, pudiendo vivir con total independencia. Otras dependen más de familiares, amigos y terapeutas. Se estima que una de cada 500 personas tiene parálisis cerebral a nivel global. En la Argentina ese dato podría ser mayor, según estima Aedin.

