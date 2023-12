escuchar

NUEVA YORK.- Cuando Amanda Stern tenía cuarenta y tantos años, ya no padecía depresión clínica y sus ataques de pánico, que habían empezado en la infancia, casi habían desaparecido; sin embargo, en lugar de sentirse más feliz, dijo: “Me sentía envuelta en una tristeza infinita y llana”.

Confundida, recurrió a su terapeuta, quien le sugirió que padecía distimia, una versión leve del trastorno depresivo persistente.

Stern, una autora que vive en la ciudad de Nueva York, escribe habitualmente sobre salud mental, pero jamás había escuchado el término. Pronto se dio cuenta de que había padecido distimia durante décadas. “En este momento ya no la padezco”, agregó, “pero imagino que en algún momento volveré a vivir con ella de nuevo”.

Stern decidió escribir sobre el tema en su boletín, How to Live, para describir qué se siente vivir en un estado “de ‘vacío’ constante” y compartir las herramientas que le ayudaron a sentirse mejor con el tiempo.

No comprendemos muy bien por qué algunos casos de depresión persisten, pero The New York Times les pidió a los expertos que compartan lo que saben al respecto.

Definición

El trastorno depresivo persistente es una depresión crónica que dura al menos dos años en el caso de los adultos. Como sucede con muchos tipos de enfermedades mentales, tiene distintos niveles de gravedad.

El término “distimia”, un vocablo griego que puede significar “ánimo decaído”, “malhumor” o “abatimiento”, ya no está incluido en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM, por su sigla en inglés), pero algunos profesionales de la salud mental lo siguen usando para referirse a un tipo leve del trastorno depresivo persistente (conocido en inglés como PDD).

Marnie Shanbhag, directora sénior de consulta independiente de la Asociación Estadounidense de Psicología, indicó que el trastorno depresivo persistente menos grave suele diagnosticarse cuando las personas acuden a terapia por otro problema, como conyugales o de estrés laboral, y revelan que sienten una tristeza continua y de bajo nivel, monotonía o insensibilidad emocional.

Es posible que no parezca haber una razón para esto. “Te sientes como ‘bah’”, comentó Shanbhag. “Y te acostumbras a estar así”.

Para Stern, la depresión clínica “me noquea. No puedo levantarme de la cama, bañarme, comer o pasear a mi perro”. Sin embargo, con la distimia puede seguir funcionando. Por ejemplo, tal vez no tenga ganas de lavar los platos, pero “no se sentirá aniquilada” ante la tarea.

Quienes padecen el tipo más grave de trastorno depresivo persistente (que anteriormente recibía el nombre de trastorno depresivo mayor crónico), a veces son incapaces de levantarse de la cama tras una noche de insomnio, pierden el apetito, tienen tantas dificultades para concentrarse que no pueden terminar su trabajo o se sienten demasiado agotados para limpiar la casa o preparar la cena, explicó Paul Appelbaum, profesor de psiquiatría de la Universidad de Columbia y líder del grupo que supervisa las revisiones del DSM.

Se calcula que cerca del 2 por ciento de los adultos en Estados Unidos han padecido alguna forma de trastorno depresivo persistente en el último año, y se cree que es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. No obstante, es difícil conocer su alcance total porque, según los expertos, el trastorno tiende a estar infradiagnosticado.

Diagnóstico

El trastorno depresivo persistente se diagnostica en adultos que dicen sentirse deprimidos “la mayor parte del día y más días de los que no lo están”, durante al menos dos años, explicó Appelbaum. Si encuentran alivio a sus síntomas, añadió, este no dura más de dos meses.

Los niños y adolescentes también pueden padecer trastorno depresivo persistente. (Para hacer un diagnóstico, dijo Appelbaum, los síntomas tendrán que haber durado al menos un año).

“Al igual que otros tipos de depresión, causa un malestar o deterioro importantes, y se asocia a un mayor riesgo de suicidio”, afirmó Appelbaum.

Los pacientes con este trastorno también presentarán al menos dos de los siguientes síntomas:

Falta de apetito o comer en exceso

Insomnio o somnolencia diurna excesiva

Poca energía o fatiga

Baja autoestima

Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones

Sentimientos de desesperanza



Tratamiento

Suele tratarse con terapia y antidepresivos.

No hay una cura, pero las personas pueden llegar a estar “asintomáticas y la intensidad de las recurrencias, si las hay, se minimiza”, señaló Appelbaum.

Dado que el trastorno depresivo persistente puede ser duradero —y no siempre altera la vida cotidiana del paciente—, quienes lo padecen asumen que sus síntomas depresivos más leves son solo rasgos de su carácter.

“Es difícil convencer a las personas de que no son solo los negativos de la familia o los que siempre están de mal humor”, dijo Jessi Gold, psiquiatra de San Luis, pero si alguien presenta angustia o síntomas que interfieren con la vida diaria, entonces es lógico buscar tratamiento en lugar de limitarse a decir: “Así soy yo”, añadió.

Stern se siente identificada. Cuando sus allegados le preguntaban cómo estaba, ella respondía que bien, pero, según contó, “una profunda tristeza se apoderaba de mí y me hacía saber que no estaba para nada bien”.

Stern instó a que quienes se sienten constantemente desmotivados, apáticos o sin interés por las cosas que disfrutaban antes busquen ayuda.

“Tal vez te sientas solo, pero no lo estás”, concluyó Stern.

Por Christina Caron

The New York Times

Temas Salud