Una universidad argentina, la única de América Latina premiada en un certamen internacional de diseño

Escuchar

La noticia fue una doble alegría: primero, por ser la única universidad de América Latina en recibir este premio; segundo, porque el reconocimiento internacional corrobora que el enfoque de la carrera, que pone la sostenibilidad en el centro del propósito del diseño, es el camino correcto. Así lo explica Bea Sauret, la directora de la licenciatura en diseño de la Universidad de San Andrés (Udesa), que recibió ayer el premio Don Norman Design Award, que distingue la excelencia en educación y reconoce los programas innovadores alineados al “diseño centrado en la humanidad”, que promueve Norman desde hace más de 40 años.

La Universidad de San Andrés fue la única universidad latinoamericana seleccionada y compartió la distinción junto a instituciones académicas de Londres, Nueva Delhi, Singapur, Nueva York, Arizona, California y Nueva Orleans. Todos ellos recibirán sus premios en la ceremonia que se realizará el 14 y 15 de noviembre en San Diego, California, declarada Capital Mundial de Diseño 2024.

“Nuestra filosofía está en sintonía con los principios del diseño centrado en la humanidad. Proponemos un enfoque sistémico, en donde no se pierda de vista la sostenibilidad, atentos a las dinámicas de un mundo en constante cambio. Vemos el diseño como un vehículo para una transformación profunda, capaz de abordar de manera innovadora los problemas complejos”, apuntó Sauret.

Algunos de los proyectos de los egresados

¿Por qué fue distinguida esta universidad argentina? Las autoridades explican que el jurado tuvo en cuenta el plan de estudios de la carrera, creado por el diseñador catalán Alex Blanch en Buenos Aires en 2018; el perfil del plantel docente y, por último, el impacto que están teniendo los egresados en el mundo laboral. Ya se graduaron más de 86 alumnos.

“Lo primero que evaluaron fue cuál es nuestro plan de estudios, cómo llevamos adelante el viaje del aprendizaje de la disciplina y cómo eso es innovador para una mirada local y regional. Posteriormente también hablamos de nuestro faculty, de cómo son nuestros docentes, que es un equipo altamente interdisciplinario; tenemos docentes que no solo están en el ámbito académico, sino que también impactan en el ámbito profesional, en diferentes disciplinas”, explica Sauret.

“Por último, se consideró dónde están impactando nuestros graduados. Contamos algunos proyectos y algunos lugares donde hoy están performando graduados de Udesa, que van desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en áreas de innovación, hasta grupos de divulgación, como es La Diseñería, que es un grupo de graduados que armó un espacio de divulgación para contar la disciplina en términos generales. Y tienen un podcast, un newsletter, hacen conferencias. Hace poco hicieron una en Madrid, es decir, incluso emigran y van llevando esto de pensar la disciplina en estos términos, incluso sin fronteras”, afirma.

Qué significa diseño centrado en la humanidad

“Existe un diseño centrado en las personas, que hace foco en las necesidades y de alguna manera en entender a ese grupo de usuarios para el cual está diseñando, pensar sus motivaciones, sus puntos de dolor y diseñar pensando en estas personas. Cuando uno piensa ese diseño centrado en la humanidad, lo amplía, y no solo hacia las personas, sino también hacia las comunidades, hacia los impactos ambientales, hacia la sostenibilidad”, detalla Sauret. “Nuestra filosofía está en sintonía con los principios del diseño centrado en la humanidad. La formación apunta a desplegar habilidades para resolver la raíz y la causa de las dificultades en lugar de limitarse a tratar los síntomas. Nuestra visión considera los impactos a largo plazo y las interconexiones sistémicas”, agrega.

Los proyectos de los estudiantes de diseño de la UdeSA

La dinámica del evento de premiación está organizada bajo el formato de un summit, que propiciará jornadas de intercambio entre las universidades ganadoras. Entre otras, Arizona State University (Tempe, Arizona, Estados Unidos), por su programa de diseño industrial; el Global Innovation Design MA/MSc, en conjunto con el Royal College of Art y el Imperial College (Londres, Inglaterra); el California College of the Arts (San Francisco, California), por su máster en diseño de interacción, y el User Experience Centre del Singapore Polytechnic’s Industry & Partnership.

El diseño centrado en la vida es el hilo conductor de los premios que llevan el nombre de Don Norman, el pensador, investigador y académico de diseño estadounidense reconocido a nivel mundial por ser pionero en el campo del diseño que contempla al ser humano en el centro. Autor de The Design of Everyday Things, sus textos profundizan las problemáticas del diseño centrado en el usuario.

“El diseño no es solo lo que ves, sino cómo lo transformás”, señala Bea Sauret. Uno de los ejemplos más inspiradores que se gestaron en Udesa es La Diseñería, una comunidad de diseño fundada por cinco graduados, que crearon iniciativas interdisciplinarias como talleres, eventos de networking, un blog, un boletín mensual y un podcast llamado “¿Qué carajo es el diseño?”.

Además, los estudiantes de esta facultad trabajaron con el gobierno porteño para diseñar ideas para imaginar los efectos del envejecimiento o el cambio climático en la política pública. También en Invap, la empresa argentina que diseña y construye sistemas tecnológicos complejos en distintos campos de la ciencia y la investigación aplicada. Entre otras alianzas, los estudiantes de la licenciatura colaboran con ONG como Médicos Sin Fronteras y una compañía de electrodomésticos, en la exploraron del futuro de la alimentación saludable. También crearon soluciones innovadoras para una empresa de juegos de mesa, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), un fabricante de alfombras y una farmacéutica.