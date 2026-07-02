Una universidad lanza una maestría en Inteligencia Artificial

El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) lanzó una nueva maestría en Inteligencia Artificial (IA), con la idea de formar especialistas capaces de diseñar, implementar y desplegar soluciones de IA en sectores estratégicos.

Según difundieron, la propuesta académica surge como una respuesta a la creciente demanda de talento especializado en la Argentina y la región, buscando que las organizaciones optimicen sus procesos e impulsen la innovación mediante estas tecnologías.

La maestría en Inteligencia Artificial tiene una duración de 24 meses y su plan de estudios aborda contenidos como machine learning, deep learning, estadística y matemática para IA, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural y aprendizaje por refuerzo. El enfoque es práctico y busca aplicaciones en sectores como salud, energía, agroindustria, robótica y petróleo.

El programa pone un énfasis especial, además, en la ética y gobernanza, así como en el despliegue y operación de sistemas de IA en entornos reales. El segundo año, los estudiantes tendrán materias electivas y talleres de proyecto, donde recorrerán distintas etapas del desarrollo de sistemas de IA.

El enfoque es práctico y busca aplicaciones en sectores como salud, energía, agroindustria, robótica y petróleo

“En la Argentina y la región, la brecha entre la demanda de talento en IA y los profesionales formados para cubrirla sigue creciendo. Desde el ITBA apostamos a esta maestría como una respuesta concreta: un programa que forma especialistas capaces de construir y desplegar soluciones de inteligencia artificial en sectores estratégicos”, marcó Rodrigo Díaz, director del Departamento de Sistemas Digitales y Datos del ITBA.

Está dirigida principalmente a graduados de carreras STEM (por las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática) con formación en matemática, estadística y programación. También podrán postularse profesionales de otras disciplinas que acrediten las competencias necesarias para afrontar el recorrido académico del programa. El programa tiene modalidad virtual con un encuentro presencial mensual y la primera cohorte comenzará en octubre de 2026.

“El ITBA lanzó el primer doctorado en Inteligencia Artificial del país y esta maestría es el paso natural de ese recorrido: un programa riguroso, técnico y conectado con la industria, pensado para formar profesionales capaces de diseñar e implementar soluciones de IA para las industrias y las organizaciones”, señaló Esteban Roitberg, director de la maestría en Inteligencia Artificial del ITBA.

Drillbotics 2026

Recientemente, un equipo de 12 estudiantes de la institución hizo historia en la ingeniería al consagrarse campeones de la competencia internacional Drillbotics 2026, organizada por la Society of Petroleum Engineers (SPE). El equipo argentino no solo fue el primer representante de América Latina en la historia del certamen, sino que logró obtener el primer puesto con un robot de perforación autónomo a escala reducida.

El equipo –diseñado íntegramente por estudiantes de las carreras de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Electrónica e Informática– es capaz de atravesar una muestra de roca siguiendo una trayectoria preestablecida y ajustando su recorrido de manera autónoma durante la operación.

Obtuvieron el primer puesto con un robot de perforación autónomo a escala reducida Itba

Se basaron en la tecnología utilizada en la perforación direccional de pozos de petróleo y gas, tomando como inspiración los equipos de perforación que hoy se utilizan en desarrollos como Vaca Muerta. También estudiaron sistemas de navegación, control industrial, sensores inerciales y metodologías empleadas por la industria para perforar pozos complejos de manera segura y eficiente.

El desarrollo comenzó a mediados de 2025 y requirió un intenso trabajo interdisciplinario de validación y programación antes de la instancia internacional en donde superaron a universidades de Alemania, Noruega, India y Estados Unidos.

Los jueces de la competencia destacaron especialmente la capacidad del equipo para construir un sistema funcional desde cero, su preparación en materia de seguridad y su habilidad para diagnosticar y resolver problemas en tiempo real.

Como reconocimiento los ganadores fueron invitados a presentar su trabajo en la SPE Drilling Conference en Stavanger, Noruega, en marzo de 2027 Itba

El equipo estuvo integrado por Augusto Storani, Chiara Alexandra Bortolot, Martiniano Federico Leguizamón, Conrado Besel Stur, Matías Hernán Felizia, Julieta Luz Bó, Andrea Belén Enricci Louzán, Julieta Goldbaum, Álvaro González Christiansen, Juan Ignacio García Vautrin Raggio, Juan Ignacio Cantarella y Augusto Felipe Ospal Madeo, quienes como reconocimiento fueron invitados a presentar su trabajo en la SPE Drilling Conference en Stavanger, Noruega, en marzo de 2027.