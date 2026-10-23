Una vacuna innovadora contra el cáncer de piel más letal reduce el riesgo en casi la mitad

WASHINGTON.- Una vacuna innovadora redujo el riesgo de muerte o recurrencia del melanoma en casi la mitad, una señal alentadora para un tratamiento que busca la aprobación federal, que impulsó las expectativas de Moderna y Merck y que podría marcar el comienzo de una nueva ola de tratamientos contra el cáncer.

El fármaco, intismeran autogene, que utiliza ARN mensajero (ARNm) para administrar una vacuna adaptada al perfil genético del tumor de cada paciente, redujo en un 42% el riesgo de recurrencia o muerte por melanoma en comparación con un tratamiento estándar en un ensayo clínico de fase 3, anunciaron ayer jueves Moderna y Merck.

“Suena increíblemente positivo”, declaró sobre los resultados Karen Knudsen, directora ejecutiva del Instituto Parker, una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y el desarrollo de terapias contra el cáncer. “Esto parece ser una prueba más de un estudio significativo y bien llevado a cabo”.

El intismeran también redujo en un 38% el riesgo de que el melanoma se propagara a otras partes del cuerpo o provocara la muerte de los pacientes, según los fabricantes de medicamentos. Los datos sobre la supervivencia general, es decir, cuánto tiempo viven los pacientes después de recibir un tratamiento, una variable que suele evaluarse en un período más prolongado, aún no estaban disponibles, pero los investigadores observaron una “tendencia favorable”, según Moderna y Merck.

Los efectos secundarios del tratamiento fueron consistentes con los observados en estudios anteriores e incluyeron fatiga, escalofríos y dolor en el lugar de la inyección.

“Estos resultados refuerzan nuestra convicción de que el ARNm tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que tratamos el cáncer”, afirmó en un comunicado el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel.

Moderna y Merck habían anunciado previamente que el ensayo del intismeran había sido exitoso, aunque sin compartir los datos completos. Los investigadores tienen previsto presentar los resultados este sábado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica, en Madrid, pero los datos se filtraron el jueves, informó CNBC.

Las acciones de Moderna cayeron alrededor de un 25% el jueves tras la filtración, según CNBC, algo que algunos analistas atribuyeron a expectativas demasiado altas y no a problemas con los resultados.

Janice Mehnert, directora asociada de investigación clínica del Centro Oncológico Pearlmutter de NYU Langone Health e investigadora principal del ensayo, calificó al intismeran como una “tecnología única en su clase”.

El intismeran se fabrica de forma personalizada para cada paciente mediante el análisis de muestras de tejido de su tumor. El fármaco utiliza ARNm, la misma plataforma sobre la que se desarrollaron las principales vacunas contra el Covid-19, para administrar el tratamiento personalizado, que se utiliza junto con un medicamento de inmunoterapia ya existente para potenciar su eficacia.

“Fue ciencia realmente creativa”, señaló Mehnert.

El melanoma, la forma más letal de cáncer de piel, es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en los Estados Unidos, según el Instituto Nacional del Cáncer, que estima que habrá más de 100.000 nuevos casos este año. A menudo puede reaparecer incluso después de la extirpación quirúrgica de un tumor. El intismeran está destinado a pacientes a quienes ya se les extirpó un tumor de melanoma.

Moderna y Merck informaron este jueves que están “trabajando con las autoridades reguladoras” a partir de los datos obtenidos en el ensayo. El presidente de Moderna, Stephen Hoge, declaró a The Washington Post en agosto que la empresa esperaba avanzar “lo más rápido posible” para obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

Knudsen señaló que, si bien los resultados parecían positivos, todavía no está claro con qué rapidez evaluará la FDA el intismeran, ya que los reguladores federales nunca analizaron una vacuna contra el cáncer de estas características.

“Este va a ser un territorio nuevo para la FDA”, sostuvo Knudsen.

Ya hay ensayos en marcha para otras vacunas contra el cáncer basadas en ARNm y los especialistas afirmaron que los datos difundidos este jueves refuerzan aún más el potencial de esta tecnología. Todavía resta saber si esos resultados pueden replicarse en otros tipos de cáncer. Un ensayo de fase 2 y 3 de una vacuna basada en ARNm para cáncer de cabeza y cuello desarrollada por BioNTech no alcanzó uno de sus objetivos vinculados con la mejora de la supervivencia, anunció la compañía este mes.

Los investigadores están evaluando vacunas para cáncer de páncreas, pulmón y mama, entre otros estudios.

“Creo que este es un territorio completamente nuevo”, concluyó Knudsen.