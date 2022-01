Vacunación y cambios en el protocolo: cuáles son las estrategias para el regreso a las aulas

¿Cuál es el porcentaje de chicos y adolescentes vacunados en el país? ¿Cuáles serán los cambios en el protocolo para el regreso a las aulas? ¿Bajo qué parámetros se va a decidir aislar a los alumnos y pasar a la virtualidad? ¿Qué pasará finalmente con el pase sanitario en los colegios? ¿Los chicos se van a poder vacunar en las escuelas?

La cuenta regresiva ya está en marcha, y a solo seis semanas del inicio de clases en todo el país, aunque Corrientes y la Ciudad de Buenos Aires arrancan el 14 y el 22 de febrero respectivamente, las autoridades de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), de los ministerios de Salud y Educación de la Nación, de Unicef y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes se reunieron esta tarde para compartir datos y definir las estrategias para responder a estos interrogantes.

La sede del encuentro fue el Ministerio de Salud de la Nación, aunque bajo una modalidad híbrida según la preferencia de los participantes. Según confió a LA NACIÓN el doctor Pablo Moreno, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, la reunión fue muy positiva. Todos coincidieron en que hay que avanzar rápidamente en la vacunación pediátrica, entre otras cuestiones, para garantizar la presencialidad y tener el mejor inicio de clases posible. “Las acciones conjuntas e intersectoriales son la única manera de salir adelante”, dijo convencido Moreno.

Entre los avances con respecto a la vacunación pediátrica contra el Covid-19, la menos inmunizada hasta el momento y también la última en sumarse a la campaña, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, informó que hay un 70% de chicos entre 3 y 11 años que ya tienen una dosis de la vacuna, mientras que el 46% ya completó el esquema completo. Entre los adolescentes, el porcentaje es mayor, con un 67% que ya recibió las dos dosis.

Ante este escenario, según coincidieron los especialistas, se espera una mejora en la curva de vacunación durante las próximas tres semanas. Para esa fecha también, entre el 8 y 10 de febrero próximo, se discutirán en el Consejo Federal de Salud y el Consejo Federal de Educación los cambios en el protocolo para el regreso a las aulas, aunque las variaciones definitivas dependen de cómo evolucione la situación epidemiológica.

Como ya había anunciado a LA NACIÓN el ministro de Educación, Jaime Perczyk, una de las propuestas para acelerar la vacunación en los alumnos es instalar postas en las escuelas, algo que también mencionó esta tarde el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, que no perdió la oportunidad de reprocharle a la SAP por haber sembrado dudas en su momento sobre la aprobación de la vacuna Sinopharm para este grupo etario. “Todavía hay consecuencias negativas de un error que cometió la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna. Luego se desdijo. Pero hay todavía muchos pediatras que de una manera muy equivocada, errónea y, creo yo que haciendo mala praxis, no indican la vacuna a los chicos”, sostuvo Kreplak.

Para Perczyk, si algo se aprendió durante la pandemia es que cuando las políticas de salud llegan a la escuela, el éxito es rotundo. Las acciones de salud preventiva, según el ministro, se tienen que dar en las escuelas. Eso reportará que el avance en la vacunación llegue a los niveles que la Argentina necesita, que es superar el límite del 70 por ciento. Y esa misma idea fue la que repitió esta tarde en la reunión de expertos, donde también aseguró que la regla para el próximo ciclo lectivo será la presencialidad.

Aula en cuarentena

En cuanto a la definición de brote interinstitucional, o dentro de un aula, los parámetros aún no están definidos, y para determinar en qué situación se deberá aislar a los alumnos de un mismo grado o curso -y así pasar del formato presencial al virtual-, el Gobierno analiza las experiencias que ahora están en práctica en países europeos como España o el Reino Unido, aunque allá también con cambios constantes que, según reportan los diarios internacionales, trae innumerables problemas de logística y organización, tanto en las escuelas como en las familias.

En España, por ejemplo, hoy un aula debe ponerse en cuarentena a partir de los cinco contagios, y esa podría ser, entre otras, una de las medidas aplicables en nuestro país. Los barbijos seguirán más vigentes que nunca, y el pediatra Moreno aconseja que su uso debe ser correcto para que sirvan como barrera de protección, pero también deben ser cómodos.

Según trascendió, en cuanto al pase sanitario y su posible obligatoriedad para ir a la escuela, las autoridades sanitarias, de educación y de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes coincidieron en que “hacer obligatoria la vacuna se contrapone con los derechos de los chicos”.

La titular de Educación en la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también se refirió ayer a los menores que no están inoculados y, aseguró que en territorio porteño no se exigirá el Pase Sanitario para ingresar a los colegios porque “significaría prohibirle el acceso a la educación a los niños y niñas cuyos padres no los llevan a vacunar”. De todas formas, Acuña se mostró preocupada por acelerar el ritmo de aplicación entre los alumnos.

Sobre esta inquietud, Vizzotti dijo en la reunión que “hay que derribar el concepto de que el ritmo de vacunación [en los menores] está estancado”, y que en cuanto a los contagios en los chicos y chicas, los casos siguen la curva general del país. Estas últimas semanas, según se informó, los casos aumentaron entre la población de 20 a 40 años.

Otro de los temas que se debatió, y que fue una de las consecuencias del aislamiento obligatorio que se impuso por la pandemia, es el bajo nivel de las vacunas de calendario, algo que los pediatras advierten desde mediados de 2020, cuando los padres dejaron de llevar a sus hijos a las consultas y revisiones periódicas. Moreno indicó que, por ejemplo, vacunas trazadores como la BCG sufrió una baja del 90 al 72 por ciento; la tercera dosis de la vacuna contra la poliomielitis también registró un descenso. La de la hepatitis B, mermó del 99% al 72%, y con la la quíntuple y la triple viral también sucedió algo similar.