Covid-19: Nicolás Kreplak apuntó contra los pediatras que cuestionan la vacuna en niños y los acusó de “mala praxis”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, diagnosticó “un problema” en los niños menores de 11 años al decir que son los que “menos están inmunizados” contra el Covid-19 y culpó por ello, en parte, a la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) por haber sembrado dudas en su momento sobre la aprobación de la vacuna Sinopharm para este grupo etario. Además, apuntó contra los pediatras que desaconsejan la aplicación de las dosis en los más chicos y los acusó de “mala praxis”.

“Todavía hay consecuencias negativas de un error que cometió la Sociedad Argentina de Pediatría, que cuestionó la vacuna. Luego se desdijo. Pero hay todavía muchos pediatras que de una manera muy equivocada, errónea y, creo yo que haciendo mala praxis, no indican la vacuna a los chicos”, sostuvo Kreplak en Radio 10 e hizo también una recomendación a los médicos: “Me parece que es un peligro que tienen que subsanar”.

En el momento en que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que se comenzaría a aplicar la vacuna china Sinopharm, desde la Sociedad Argentina de Pediatría pidieron que el Gobierno muestre la evidencia científica que respaldó esa aprobación y se mostraron sorprendidos por no haber sido consultados.

Finalmente, la funcionaria se reunió con el presidente de la entidad, Omar Tabacco, y brindaron una conferencia conjunta. “Siempre vamos a estar a favor de la vacunación, fundamentalmente en este caso para Covid en los chicos menores de 12 años. Es muy importante para su propia protección porque en este grupo el riesgo no es cero”, subrayó en ese momento el titular de la Sociedad Argentina de Pediatría.

En la Provincia planean ofrecer la vacuna en las escuelas

Las declaraciones de Kreplak llegan cuando no solo en la Provincia, sino también en todo el país, los gobiernos locales empiezan a diseñar la estrategia para el retorno de los estudiantes a las aulas. “Estamos trabajando con el Ministerio de Educación para ofrecer la vacunación en las escuelas durante el próximo mes, de manera que los chicos puedan llegar vacunados”, anticipó el funcionario.

Clases con protocolo en la Escuela Municipal Malvinas Argentinas, de Beccar Tomas Cuesta

Ayer, la titular de Educación en la ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, también se refirió a los menores que no están inoculados y, pese que aseguró que en territorio porteño no se exigirá el Pase Sanitario para ingresar a los colegios porque “significaría prohibirle el acceso a la educación a los niños y niñas cuyos padres no los llevan a vacunar”, se mostró preocupada por acelerar el ritmo de aplicación entre los alumnos.

Por su parte, Kreplak sostuvo: “Tiene que haber clases presenciales, pero también tener a la población vacunada porque cambia notablemente la posibilidad de tener la enfermedad y la posibilidad de enfermarse con algún problema. El eje no está en si se va a poder tener o no las clases, sino en si se va a poder vacunar a todos y todas”.

En tanto, señaló que el Pase Sanitario “sirvió muchísimo” en la Provincia para acelerar las inoculaciones; sin embargo no fue consultado sobre si considera importante aplicarlo en las escuelas.

“No falta mucho para que los casos empiecen a descender”

“Estamos viendo un pico de casos muy alto, aparentemente con algún grado de desaceleración, quizá la velocidad con la que venía subiendo en las últimas semanas no es la que tiene ahora. Pero sigue subiendo lentamente y con casos muy por arriba, cuatro o cinco veces más, que la ola anterior. La diferencia notable es el efecto de la vacuna, no hay un correlato entre casos e internados”, explicó el ministro sobre la situación epidemiológica actual, cuando el país vive una tercera ola de casos de coronavirus, con más de cien mil infecciones diarias.

En base a los cambios de paradigma derivados del avance de la pandemia, puntualizó: “Todavía no empezamos a bajar en cantidad de casos, pero no falta mucho para que empiecen a descender. Por otro lado, no me resulta lo más importante. En este contexto deja de tener tanta importancia hacer el diagnóstico de cada uno de los casos, sino que lo importante es encontrar los casos graves a tiempo”.

Al respecto de esto último, dijo que el eje es hallar a esa parte de la población que necesita un tratamiento determinado para “evolucionar mejor y a tiempo” e insistió: “Contar día a día los casos no nos habla tanto de contar el desarrollo de la enfermedad como antes, cuando había una correlación directa entre los infectados y los internados”.