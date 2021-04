Vacunas: el Pami se suma a la campaña en la ciudad, que recibirá dosis extras

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó el miércoles que Pami “colaborará y complementará en la ciudad de Buenos Aires” el plan de vacunación contra el coronavirus y dijo que esa ayuda se extenderá luego a “otros grandes conglomerados urbanos”.

”El presidente Alberto Fernández le pidió a la titular del Pami, Luana Volnovich, que pueda colaborar y complementar en la ciudad de Buenos Aires para dar apoyo a los planes estratégicos de vacunación”, explicó la Ministra en una rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Lo que no dijo en esa rueda de prensa Vizzotti es que la disputa que comenzó hace un par de meses entre Volnovich y la administración de Horacio Rodríguez Larreta terminó beneficiando al principal líder opositor del gobierno, quien recibirá vacunas extras, por fuera de la distribución acordada por el Consejo Federal de Salud (Cofesa) en diciembre pasado.

“Es cierto, el Ministerio de Salud le dará directamente dosis al Pami, como si fuera una provincia más y luego este nos informará a nosotros cuántas dosis son y a esas las sumaremos a las que recibimos nosotros. No es que nos restan vacunas a nosotros para darles al Pami. Con el total de esas vacunas, al momento de asignar los turnos, una parte de los afiliados del Pami irán a los cuatro vacunatorios que prepararon ellos y el resto irán a los nuestros”, indicó a LA NACION una fuente porteña consultada.

En tanto, el jueves Vizzotti y Volnovich se mostraron juntas y luego emitieron una gacetilla en la que detallaron: “El ministerio de Salud distribuye vacunas contra la Covid-19 de acuerdo a un criterio poblacional definido por el Indec, y sobre esa base va realizando ajustes para que Pami pueda complementar la vacunación de la población objetivo en algunas jurisdicciones donde hay mayor proporción de adultos mayores”.

En el mismo texto, Volnovich indicó: “Todas las afiliadas y los afiliados deben saber que para inscribirse para la vacunación hay que seguir usando los canales oficiales de siempre, de cada jurisdicción. No cambia nada. Es importante que Pami va a garantizar en cada lugar más vacunas y más vacunatorios”.

“Para nosotros significan más vacunas y eso es lo más importante. El reclamo por el coeficiente de distribución de dosis que no tenía en cuenta la cantidad de personas en grupos prioritarios que tenía la ciudad no había sido escuchado. De esta forma, al menos en parte, se recibirán un poco más de dosis”, agregaron las fuentes consultadas.

“Prioriza a las prepagas y no al Pami”

A fines de febrero, Volnovich acusó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “priorizar a las prepagas en detrimento del afiliado de Pami”, y señaló que la obra social que dirige no fue convocada a participar del operativo de vacunación porteño.

Volnovich, dirigente de La Cámpora, había afirmado que se llevó una “sorpresa” al ver “que el acuerdo fue con las prepagas”. Cuestionó que “personas que pueden pagar las prepagas tengan privilegio de acceder a la vacuna [frente a] otras personas del Pami que están en la computadora, intentando sacar un turno”.

“En la ciudad de Buenos Aires se priorizó a las prepagas en detrimento del afiliado de Pami. Eso generó una situación de desigualdad entre un afiliado de Pami y un socio de una prepaga”, disparó la titular de la obra social estatal de jubilados y pensionados en declaraciones radiales a El Destape, el 25 de febrero pasado.

“La vacuna no se comercializa en territorio argentino; el Estado las distribuye. Si la ciudad de Buenos Aires siente que no tiene la capacidad para vacunar a tanta gente, que pida ayuda, pero que la vacuna llegue a todos”, dijo la funcionaria. “Nosotros no fuimos convocados por la Ciudad”, agregó.

Un par de días después, Volnovich se reunió con Quirós quien, en ese momento, explicó a LA NACION: “Estamos garantizando la equidad de la vacunación, lo mismo tenemos que hacer con los afiliados de Pami. Estamos vacunando a los vecinos que tienen Pami en la ciudad como si fueran de cualquier otra obra social que no está colaborando con la campaña. Tanto los afiliados de Pami y los demás tienen las mismas oportunidades de recibir la vacuna”.

“Hablamos en enero con todas las obras sociales, algunas decían que sí y otras que no. Los que decían que sí firmaron un convenio para su personal de salud y sus afiliados de riesgo. El convenio que Pami firmó fue para vacunar al personal de salud, pero no a sus afiliados. Hay obras sociales muy importantes que tampoco están”, había dicho desde el Ministerio de Salud porteño a este medio.