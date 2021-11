Punta del Este se volvió un lujo. Con precios en dólares y cocina sofisticada, la ciudad espera el verano

JOSÉ IGNACIO.- A mediados de noviembre, al lado de Posada Ayana, el refugio con aires mediterráneos y vista a la mansa de José Ignacio construido por la familia austríaca Kofler, la crème de Punta del Este disfrutó de un acontecimiento fuera de escala para este antiguo pueblo de pesqueros: la inauguración, después de 18 meses de trabajo, de una instalación del gran artista estadounidense James Turrell.

Los 150 invitados, entre los cuales había varios de los argentinos que se instalaron aquí desde el año pasado, experimentaron el juego de luces casi meditativo dentro del Skyspace Ta Khut (“el cielo” en egipcio temprano) -una nave espacial de hormigón y mármol-, contemplaron al gran compositor franco-uruguayo Luciano Supervielle y bailaron a la luz de la luna con el DJ Peter Kruder, del dúo vienés Kruder & Dorfmeister, mientras pasaban bandejas de sushi, empanadas, ceviche y corvina de La Huella. La imagen presagiaba cómo será la temporada de este lado del charco: artística, con diversas ofertas, de nicho y, sin dudas, abundante.

Después de un último verano pandémico que volvió a repartir las cartas y en donde cada quien hizo lo que pudo, las expectativas esteñas para estos próximos meses están mezcladas, dependiendo del sector y de la zona. En la hotelería y en las inmobiliarias, si bien la cantidad de reservas es positiva, aún se muestran cautos. Las iniciativas artísticas, culturales y gastronómicas, en tanto, aceleraron la puesta en funcionamiento de proyectos que habían quedado en pausa, como si la temporada ya hubiera empezado.

En la Posada Ayana, de José Ignacio, se inauguró una instalación del gran artista estadounidense James Turrell Natalia Ayala

La sensación aquí es que algunas zonas concentrarán turismo de alto poder adquisitivo argentino y regional mientras que en la Punta, por ejemplo, la no tan masiva concurrencia de la clase media y media alta argentina será suplida por el turismo interno. El turismo del hemisferio norte, ya sea por la falta de frecuencias aéreas o los rebrotes sobre todo europeos, parece ser el gran ausente, al menos hasta ahora.

Conscientes de la situación cambiaria argentina y del esfuerzo económico que representa vacacionar en un país dolarizado, desde el gobierno uruguayo facilitaron nuevamente algunas condiciones, como la devolución total del IVA en gastronomía y alquiler de autos, y la tasa cero en hotelería. Además, se aceptan todas las vacunas, se propone una tercera dosis para los extranjeros a partir de diciembre, se permite que los menores no vacunados puedan ingresar sin cuarentena obligatoria, y hasta se aceptan como válidas las libretas de conducir argentinas vencidas en 2020 y prorrogadas al 2022. Aquí ya se ven muchos autos argentinos, desde Punta del Este hasta Garzón, e inclusive en Montevideo.

Conscientes de la situación cambiaria argentina, desde el gobierno uruguayo impulsaron la devolución total del IVA en gastronomía y alquiler de autos, y la tasa cero en hotelería Natalia Ayala

“Desde la apertura de fronteras a principio de noviembre se está dando lo que se esperaba: ingreso fluido, paulatino, que nos hace esperar una temporada que empieza antes, quizá no tan intensa para el 15 de enero pero que se alargará en el tiempo. Creemos que esta es la temporada de la recuperación. La apuesta a futuro: consolidarnos como un destino que va más allá de sol y playa, con el desarrollo de viñedos y olivares, turismo aventura y oferta gastronómica”, dice el director de Turismo de Maldonado, Martin Laventure.

Punta del Este

En la zona de la península y alrededores, en medio de los grandes edificios de hormigón que desdibujaron el perfil histórico de este balneario, los hoteles se preparan. El Enjoy (exConrad), 249 habitaciones, abrió a principios de noviembre después de estar cerrado desde fines de marzo y el Grand Hotel está renovando algunos espacios. Las reservas de noviembre y diciembre en el Enjoy están un 10% por encima en comparación a la ocupación de los mismos meses de 2019, aunque por debajo en ingresos, dado que hoy están manejando tarifas con diminuciones de entre 10 y 20% respecto a los precios prepandémicos.

“Para enero y febrero venimos a un ritmo interesante. Si comparamos con los mismos meses de 2020 estamos un 15% por debajo pero entendemos que tiene que ver con que hoy la gente va reservando más sobre la fecha. En diciembre se irá reservando enero, y en enero se reservará para febrero. El brasileño está muy activo en consultas y reservas pero estas últimas semanas también nos sorprendió la fidelidad del público argentino”, comenta el director de relaciones institucionales y ventas del Enjoy, Javier Azcurra. Otro dato interesante: están recibiendo varias consultas para reservas de eventos y convenciones en 2022, y ello incluye a argentinos, brasileños y uruguayos.

La propuesta artística de José Ignacio se completa con la inauguración de la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (FAARA), una casa colorida con vista al mar que albergará artistas durante seis semanas Natalia Ayala

“Hay una realidad: hoy el peso argentino no es fuerte. Cierto sector no podrá acceder a Punta pero tampoco a Brasil y, si comparamos con la costa argentina, hay algunos valores similares. Por eso Uruguay se prepara para varias opciones y propuestas. No tiene que venir sólo el más rico. Vamos a tener ofertas de 75 a 350 dólares la noche dependiendo el confort y la fecha. No hay que asustar al argentino. Estamos preparados para recibir a todos los bolsillos”, explica el director de la Cámara de Hoteleros de Punta del Este y del grupo Solanas, Alejandro d’ Elia. “Desde que abrieron las fronteras a principios de noviembre hay muchas consultas y se vienen confirmando reservas. Hay optimismo y se puede proyectar una buena temporada porque también están los uruguayos”, agrega.

Esta parte del balneario volverá a contar del 4 al 7 de enero con la octava edición de Este Arte, que el año pasado sólo tuvo su versión online y que este año reunirá a una decena de galerías, entre locales e internacionales.

En esta zona, a las ya conocidas ofertas gastronómicas se suman las pastas hechas a mano Ánima Mercato della pasta y la panadería, rotisería y café Picniquería, ambas en la 5. En la península, abrirá el restaurante español Raíces y los cafés de especialidad de Papirosen.

La Barra

Del otro lado del puente, a los ya instalados e infalibles Café El Tesoro y Café Zinc se les suma Salón Número 3 (SNº3), de los argentinos Paola Morselli y Gonzalo Giusta. El verano pasado proponían un menú de pasos por las noches y ahora se ampliaron y abren desde la mañana. Al mediodía tienen opciones que no fallan (pastas caseras, pesca del día, milanesa de ojo de bife con mandioca), además de los quesos Savage de Aurélien Bondoux y una charcutería curada de primer nivel elaborada por la cuarta generación de una familia italiana instalada en Uruguay. También se suman El Popu, una amplia terraza con café de especialidad, desayunos y almuerzos vegetarianos, clases de yoga y bar, y el café Pez Negro, buena opción de desayuno cuando el ya clásico Borneo Coffee es víctima de su éxito y está lleno.

La galería Otro Lugar completa la propuesta artística de José Ignacio Natalia Ayala

Otra novedad de la zona es el restaurante asiático Legua, también de argentinos, donde mediodía y noche se pueden degustar opciones no tan frecuentes para este balneario, como baos, tostadas de tapioca y pato frito, albóndigas de cerdo marinadas, o una tortilla de nabo, entre otros.

Manantiales

Siguiendo por la ruta principal, pasando Mar de Verdes, Fish Market y a metros de la panadería La Linda, que está metida hacia adentro, la Proveeduría es un imperdible de Manantiales. Tiene excelentes quesos, bondiola, salames y vinos, además de una ventanita en la que todos los días proponen almuerzos: buñuelos de algas, pejerrey frito, ensaladas frescas de tomates, tomillo y muzzarella. También organizan talleres de cerámica, caligrafía y más.

En diagonal está la galería Del Paseo, donde siguen los lunes de película con un ciclo de cine curado por Juan Pittaluga y acompañado por picada, empanadas y unas copas de vino, rodeados de las exposiciones del momento.

La 104 (que sale a la altura de la rotonda) se está finalmente convirtiendo en la ruta de las artes de la que ya hablaban hace dos años. En el parque de más de 70 esculturas de la Fundación Pablo Atchugarry se está terminando de construir el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), una obra arquitectónica de Carlos Ott que será inaugurada al público el 8 de enero con una exposición de Christo y Jeanne-Claude (recientemente empaquetaron el Arco de Triunfo en París) y una coreografía del ballet del SODRE.

El museo, un espacio de 5.500 metros cuadrados en un parque de 40 hectáreas, albergará parte de las 200 obras de la colección privada del escultor uruguayo. Tendrá también una cafetería y un auditorio con 100 butacas. Del 4 al 10 ofrecerán un festival de cine con películas relacionadas al arte que serán proyectadas de noche en 5 pantallas distribuidas por el predio.

En La Barra, el café Pez Negro Café Pez Negro se suma a las ofertas de buena gastronomía Natalia Ayala

A mediados de noviembre, este espacio ya sirvió de sede para un encuentro entre el presidente uruguayo y la Asociación de Argentinos Residentes en el Uruguay (AARU), un grupo creado tras la llegada de varios argentinos a este país. AARU reúne cerca de 100 socios, entre los cuales están algunas de las fortunas más grandes de Argentina, que se juntan para reflexionar sobre cómo devolverle al Uruguay lo que el país les dio, a través de proyectos culturales, educativos y edilicios. Además, el 6 de enero está prevista una gala para 400 personas y un cubierto a 1.000 dólares. El empresario Eduardo Costantini ya reservó una mesa. Un fundraising simbólico para un proyecto que fue entera y generosamente financiado por Atchugarry.

“Hay un espíritu renovador, más vivificante. La gente tiene ganas de dejar atrás los límites de la expresión y del contacto. Quiere viajar, ver, interactuar. Eso es vida. Aquí son pocos los que no quieren dar beso y abrazo. Y los argentinos y brasileños que vinieron a vivir aquí también tienen ganas de que todo esto se transforme, que no sea tan chato. La idea es dar contenido al museo y crear flujo de público. Todas las actividades van a ser gratis y va a haber paseos. Toda esta ruta se está transformando en un foco de arte que hay que incentivar”, cuenta Silvana Atchugarry.

Casi enfrente, la galería Xippas dividió el espacio en tres y exhibe obras de Marco Maggi, Leandro Erlich y Rita Fischer, además de organizar una inauguración de apertura de la temporada para el 29 de diciembre.

José Ignacio

Fundada hace 30 años, cuando aún no existían los 32 hoteles que hoy alberga este pueblo, la Posada del Faro con sus 15 habitaciones recibió para este verano más reservas de argentinos que años anteriores. “En los últimos 15 años trabajamos muy poco con argentinos. Nuestro público de diciembre a marzo era más de Nueva York, Londres, Brasil, España e Italia. Este año, no sé debido a qué, vemos con grata sorpresa y novedad que empiezan a aparecer argentinos. Quizá por la pandemia aquellos que solían ir más lejos ahora buscan estar más cerca. Y las reservas vienen muy fuerte. Lo vemos como un rebote respecto al año pasado, que estuvo muerto. Estamos vendidos al 100% para fin de año, para carnaval, y todos los fines de semana de enero. Y eso que la noche cuesta entre 600 y 800 dólares, lo que es muy caro para un argentino, pero lo están pagando”, cuenta José García Arocena.

Garzón, el pueblo que se dio a conocer en gran medida gracias a Francis Mallmann, empieza a tener su agenda cultural propia Natalia Ayala

Para el referente inmobiliario Ignacio Ruibal, los alquileres vienen bastante polarizados, con propiedades buenas alquiladas por público regional, brasileños y argentinos, pero muy poco del hemisferio norte. Y eso se nota también a nivel de las reservas hoteleras. “Lo estándar se está alquilando al 80% de los valores históricos, y en el rango de la oferta media todavía queda producto por alquilar. Hay muchas ofertas e interés, pero los propietarios tienen la expectativa de cerrar los acuerdos a precios más altos y a la vez no están inquietos: si no la alquilan, se vienen. Por más que esté caro, igualmente todos tienen ganas de venir”, analiza Ruibal.

La Huella ya está abierta todos los mediodías, Mostrador Santa Teresita y Cruz del Sur planean abrir a mediados de diciembre, y la panadería del cruce se amplió y, además de sándwiches gigantes, jugos naturales y panes de queso imperdibles, propone opciones de almuerzo y una terraza.

En Las Musas habrá clases de yoga (Iyengar y Ashtanga) todos los días a partir de diciembre, conciertos en pequeño formato los domingos de enero y febrero, experiencias artísticas con instalaciones en los bosques nativos, comidas gourmet bajo las estrellas y degustaciones de los vinos de la bodega.

Posada Ayana organizará visitas al Skyspace de James Turrell (al amanecer y atardecer), un ciclo de cine también curado por Juan Pittaluga todos los martes y un set de DJ´s los viernes. Además, el restaurante parisiense Carbón de la argentina Sabrina Goldin y el francés nacido y criado en Costa de Marfil Stéphane Abby se transforma en una experiencia nómada y llega a José Ignacio del 23/12 al 31/01 con una propuesta de cenas de 6/7 pasos, seis veces por semana. La idea es que los comensales visiten primero la obra de Turrell y luego pasen a la mesa.

La propuesta artística del pueblo se completa con la inauguración de la Fundación Ama Amoedo Residencia Artística (FAARA), una casa colorida con vista al mar que albergará artistas durante seis semanas, exposiciones variadas en la galería Otro Lugar, y una nueva edición del festival de cine de José Ignacio (JIIFF), que este año es del 15 al 23 de enero.

Vik Retreats reabrió sus tres propiedades a partir de noviembre y, si bien tienen reservas de argentinos y brasileños, apuesta este verano al turismo interno con tarifas especiales para uruguayos. El promedio por noche es de 400 dólares. Organizarán cenas temáticas todos los martes y sábados, pizza los jueves y fish barbecue en Playa Vik, además de cabalgatas y bicicleteadas. Siguen también las míticas clases de The Shack Yoga que con la pandemia se trasladaron al espacio enorme al lado de La Susana, normalmente ideado para fiestas y eventos.

Cruzando la ruta, del lado de La Juanita, a los ya clásicos La Juana, La Olada, la pastelería Calma y los panes con tomate y jamón serrano de Solera se suman desde el año pasado Higuerón, que cocina sus platos al horno de barro, y la librería Rizoma, con ricos desayunos, almuerzos y opciones de té.

Garzón

El pueblo que se dio a conocer en gran medida gracias a Francis Mallmann empieza a tener su agenda propia. A mediados de noviembre tuvo lugar la segunda edición de Ellas, un festival artístico organizado por CAMPO, el emprendimiento de la fotógrafa estadounidense Heidi Lender. También tendrá lugar a fines de diciembre (28 y 29) el CAMPO Artfest. Este año, para celebrar su quinto aniversario, más de 30 artistas expuestos reflexionarán sobre el concepto del progreso en relación con el arte, la religión o el género, además de talleres y charlas. La cena a beneficio será el 28 y el chef invitado es el co-fundador del restaurante dinamarqués NOMA, Mads Refslund, además del arquitecto Rafael Viñoly que presentará un nuevo proyecto arquitectónico en la zona.

El paisaje se completa con la ya clásica Black Gallery que exhibe artistas interesantes como José Pedro Costigliolo y María Freire y participará del festival de cine que se organiza en el MACA, la bodega Compañía Uruguaya de Vinos de Mar que inauguró en febrero pasado (de la familia Michelini y el empresario gastronómico Juan Pablo Clericci), y una nueva galería aún en construcción que llega desde Buenos Aires: Walden Gallery.