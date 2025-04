Wegovy: llega a la Argentina el fármaco con el que los famosos de Hollywood están bajando de peso

Muchos estaban esperando este anuncio: la droga mágica con la que las estrellas de Hollywood están bajando de peso llegará a la Argentina en los últimos meses del año, para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Se trata de Wegovy, así es el nombre de Ozempic cuando se usa para el descenso de peso, y estará disponible en el mercado local en los próximos meses, en el último cuatrimestre del año, según lo anunció el laboratorio Novo Nordisk.

Aunque todavía no se sabe exactamente cuándo —probablemente desde septiembre— ni a qué precio se comercializará, son muchos los que estaban esperando esta noticia.

Ocurre que, desde agosto de 2023, el medicamento ya contaba con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Sin embargo, por la alta demanda que el producto estaba teniendo en el mercado internacional, se produjo una falta de disponibilidad y esto demoró la llegada al país. Ahora, se explica en el laboratorio, se contaría con suficiente stock como para abastecer al mercado local. Hay que tener en cuenta que no se fabricará en el país, sino que se traerá ya envasado.

Hasta ahora, Wegovy no estaba en el país y en cambio se usaba Ozempic, que estaba disponible para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, ante la demora en la llegada de la droga y ante la amplia difusión que tuvo en los medios de todo el mundo, distintos especialistas reconocieron que cada vez más pacientes les piden utilizarla. Incluso, se encendieron las alertas porque se fue abriendo un circuito paralelo de acceso a Ozempic: pacientes no diabéticos que están accediendo al tratamiento por prescripción médica y hasta a los descuentos que permiten comprarlo con casi un 80% de descuento. Sin embargo, su concentración es inferior a la recomendada para ser usada en el descenso de peso.

¿Qué diferencia hay entre Wegovy y Ozempic? Ambas son marcas comerciales producidas por el mismo laboratorio con distintos usos. Wegovy es la presentación aprobada para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso con comorbilidades asociadas, es inyectable, y se aplica una vez por semana, en una dosis superior a Ozempic, que tiene presentaciones con dosis de 0,25 mg, 0,5 mg y 1 mg de semaglutida.

Wegovy también es semaglutida pero de 2,4 mg. “Es el primer agonista del receptor GLP-1 de aplicación semanal indicado para el control del peso corporal en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física”, explica un comunicado de Novo Nordisk.

Wegovy se administra por vía subcutánea a través de una lapicera prellenada, una vez a la semana Amanda Andrade-Rhoades - FR171810 AP

Y afirma que estará disponible a partir del último cuatrimestre del 2025. “Wegovy tiene un 94 % de similitud con la hormona GLP-1 humana que se presenta de forma natural. Induce la pérdida de peso al reducir el hambre, aumentar la sensación de saciedad y, por lo tanto, ayudar a las personas a comer menos y reducir su ingesta calórica”, se detalla.

En agosto de 2023, Anmat lo autorizó con determinadas indicaciones terapéuticas, como ser el descenso de peso y el mantenimiento del peso en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) de 30, considerado obesidad, o incluso de 27, que es sobrepeso, en presencia de al menos una comorbilidad como pueden ser prediabetes, hipertensión, apneas del sueño o enfermedad cardiovascular, entre otras.

Se trata de las mismas indicaciones terapéuticas con las que fue aprobado en Estados Unidos, por la Federal Drugs Administration (FDA). Por eso se estima que el acceso a este tratamiento genere una demanda mayor en la población general, incluso los que tienen menor sobrepeso.

El texto de Anmat al que tuvo acceso LA NACION, plantea: “Wegovy está indicado en combinación con una dieta reducida en calorías y un aumento de la actividad física para el control del peso, incluyendo pérdida de peso y mantenimiento del peso en adultos con un índice de masa corporal (IMC) inicial de ≥30 kg/m2 (obesidad), o ≥27 kg/m2 a <30 kg/m2 (sobrepeso), en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso, por ejemplo, alteraciones de la glucemia (prediabetes o diabetes mellitus tipo 2), hipertensión, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño o enfermedad cardiovascular”.

Qué dicen los expertos

Los especialistas consultados consideraron que la llegada de este medicamento revolucionará la forma de bajar de peso y desatará una enorme demanda, que podría estar por sobre las expectativas reales, ya que explican que lo farmacológico es solo una parte del tratamiento, que requiere para ser efectivo un cambio de estilo de vida, en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. De todas formas, destacaron que no debe usarse sin un control médico, y que tiene efectos indeseados como distensión abdominal, gases, nauseas o vómitos, entre otros.

Novo Nordisk, la compañía desarrolladora de la molécula, aclaró que es un medicamento de venta bajo receta y que requiere indicación y seguimiento médico. A medida que se acerque la fecha de lanzamiento, se comunicarán detalles sobre el costo y la cobertura del tratamiento a través de los canales habituales.

Semaglutida 2,4 mg se administra por vía subcutánea a través de una lapicera prellenada, una vez a la semana. Anmat autorizó su uso para el control de peso en adultos con obesidad o sobrepeso.

Ozempic, que se prescribe para la diabetes, tiene la misma droga que Wegovy pero en otra concentración Photo Nature Travel - Shutterstock

En el programa de estudios clínicos STEP (Efecto del Tratamiento con semaglutida en Personas con Obesidad), llevado a cabo también por Novo Nordisk, “la dosis semanal de semaglutida 2,4 mg demostró alcanzar una reducción de peso del 20% en uno de cada tres pacientes, así como una reducción promedio de peso de alrededor del 17%, sostenida durante 2 años”, indica el comunicado del laboratorio.

Además, según se explica allí, un nuevo subanálisis de los datos del estudio SELECT (Efectos de semaglutida sobre los Resultados Cardiovasculares en Personas con Sobrepeso u Obesidad), realizado por Novo Nordisky y presentado el 30 de marzo en el evento científico del Colegio Americano de Cardiología (ACC 2025), “reveló que semaglutida 2,4 mg reduce un 22% los eventos cardiovasculares totales (primeros y subsecuentes) en personas con enfermedad cardiovascular establecida y sobrepeso u obesidad, sin diabetes. Además, se informó que este tratamiento presenta un perfil de seguridad comprobado y consistente con el de otros de su clase”.

Un informe publicado en enero de 2024 en la prestigiosa revista The Lancet, titulado “Tratamiento de la obesidad y la diabetes: los medicamentos por sí solos no son suficientes”, advierte: “Una simple pastilla o inyección sin duda ayudará a algunos pacientes, pero no puede ser la única base para abordar las complejidades de la obesidad. La obesidad es producto no solo de las circunstancias y el comportamiento de cada individuo, sino también de la sociedad en su conjunto, moldeada por los mercados alimentarios globales y los acuerdos comerciales”.

Y agrega: “Se necesitan enfoques multidimensionales para frenar los efectos del entorno obesógeno, en particular contra una industria internacional que promueve la sobreproducción de alimentos y bebidas baratos. Es necesario aumentar la actividad física; caminar y andar en bicicleta para ir al trabajo o a la escuela debe normalizarse, hacerse más fácil y seguro. Es necesario implementar impuestos al azúcar y restringir la comercialización de alimentos ultraprocesados de alto contenido energético y graso. La prevención debe ser la base sobre la que se base todo lo demás”.

Evangelina Himitian Por

