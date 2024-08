Video: una invasión de langostas voló por el cielo de Córdoba en manada y aterrorizó a los vecinos

Escuchar

Esta semana, el barrio Villa Pan de Azúcar, ubicado en la localidad cordobesa de Cosquín se alarmó por un hecho sorpresivo que rompió con la tranquilidad: los vecinos captaron una invasión de langostas que se movilizó en conjunto por el cielo y generó pánico debido a la gran cantidad de insectos. Por su parte, la manada continuó en viaje y este viernes llegó a la capital de la provincia.

Los vecinos de distintos barrios de la capital, como Nueva Córdoba y Cofico, estaban disfrutando de la tarde cuando se percataron de lo que estaban observando en el cielo. Una gran cantidad de insectos, de los cuales se desconocía de qué tipo se trataba, volaron juntos y atemorizaron a la población. Inmediatamente, tomaron sus teléfonos celulares, captaron el momento y compartieron los videos en las redes sociales, permitiendo así conocer en qué puntos estaba ocurriendo.

Se trata de un fenómeno migratorio llamado “manga”, en el cual las langostas - que habitualmente encuentran principalmente en las zonas de Sierras Chicas y Punilla- se movilizan juntas en busca de alimentos y reproducción. En este caso, Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos Naturales de Córdoba explicó en El Doce TV que el conjunto de insectos “ingresó a la capital debido al viento sur” y “la zona urbana no es su hábitat natural por lo que solo estaban de paso y ya se retiraron”.

Por su parte, la especie sudamericana de langostas -la que protagonizó la invasión- se nutre a partir de plantas y no es vector de enfermedades, por lo que no podría implicar ningún peligro para los vecinos de las zonas afectadas. Además, el gobierno de la provincia aclaró: “Aunque el riesgo para el agro es potencial, actualmente se están alimentando de la vegetación natural y no están perjudicando la producción agrícola”.

A su vez, el Ministerio de Bioagroindustria, junto con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), están intentando controlar las plagas. “De las entre 30 y 40 mangas inicialmente detectadas, quedan tres sin controlar dos de ellas en Córdoba. El control de las langostas es más complejo una vez que vuelan; por ello, es necesario esperar a que se asienten para poder aplicar medidas efectivas siguiendo protocolos que resguarden a las personas, el agua y las abejas”, expresaron desde la provincia.

La plaga de langostas preocupa al campo

Tal como informó LA NACION, en febrero de 2024 se produjo un hecho que preocupó al Gobierno respecto al campo argentino. Hubo una plaga de langostas, similar a la que ocurrió este mes en Córdoba, por lo que el Senasa declaró el “alerta fitosanitaria” para llevar adelante medidas de control que mitiguen los eventuales daños a los cultivos.

El organismo dispuso la medida a través de la resolución 204/2024 del Boletín Oficial, la cual establece el carácter obligatorio de denuncia al Senasa a quien detecte la presencia de la langosta Sudamericana (Schistocerca cancellata), misma especie que fue filmada por los cielos de Córdoba.

Desde la entidad aseguraron que la decisión “posibilita coordinar con organismos nacionales, las provincias y el sector privado el trabajo en terreno a nivel local para acentuar las medidas de detección y control temprano que impidan o disminuyan el perjuicio de la plaga en cultivos, pastizales y flora nativa, así como también la invasión a centros urbanos”.

