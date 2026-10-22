Visita del Papa León XIV: anuncian que desde este sábado habrá cortes y desvíos en Palermo por el armado del operativo

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, comenzará a sentirse varias semanas antes en las calles porteñas.

El Gobierno de la Ciudad de Autónama de Buenos Aires informó que desde el próximo sábado 24 de octubre se implementarán cortes y restricciones de tránsito en el entorno del Monumento a los Españoles, en Palermo, debido al montaje de estructuras y al operativo previsto para la actividad papal prevista para el lunes 9 de noviembre a la tarde.

La primera afectación se registrará durante la madrugada del sábado 24 de octubre, cuando se disponga un corte total de la avenida del Libertador entre las avenidas Colombia y Sarmiento para permitir el armado de las instalaciones.

Una vez finalizadas esas tareas iniciales, desde la mañana de ese mismo día y hasta la noche del 3 de noviembre se mantendrán restricciones parciales en ese sector, con dos carriles habilitados por sentido de circulación.

Las mayores complicaciones llegarán a partir del 4 de noviembre. Según informó la administración porteña, desde esa fecha y hasta el 14 de noviembre se aplicarán cortes totales progresivos sobre la avenida del Libertador entre Olleros y Ugarteche.

Las autoridades aclararon que el esquema podrá sufrir modificaciones a medida que avancen los trabajos y se definan los detalles finales del operativo de seguridad para la visita del pontífice.

De acuerdo con el mapa difundido oficialmente, el perímetro con mayores restricciones abarcará buena parte de Palermo, incluyendo sectores comprendidos entre las avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta, Sarmiento, Santa Fe, Luis María Campos y calles cercanas como Ortega y Gasset, Teodoro García, José Hernández, Olleros y Scalabrini Ortiz.

El papa León XIV visitará Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre; el Gobierno de la Ciudad inicia este sábado el montaje de estructuras y el operativo de seguridad en la zona de Palermo GCBA

Cronograma de cortes

Sábado 24 de octubre

Corte total de avenida del Libertador entre avenida Colombia y avenida Sarmiento durante la madrugada y la mañana.

Del 24 de octubre al 3 de noviembre

Restricciones parciales sobre avenida del Libertador entre avenida Colombia y avenida Sarmiento.

Dos carriles habilitados por sentido de circulación.

Del 4 al 14 de noviembre

Cortes totales progresivos sobre avenida del Libertador entre Olleros y Ugarteche.

La Ciudad indicó también que continuará informando las actualizaciones del operativo, los desvíos y las modificaciones que puedan surgir en función del avance de los preparativos para la visita de León XIV.