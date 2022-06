El desarraigo del lugar de nacimiento es enriquecedor para el ser humano, sin embargo, una de sus principales contras es el desapego a los familiares, amigos y seres queridos. Fue el caso de Juan Ignacio Aguirre, un usuario de Twitter, que compartió el video de su reacción al ver a su madre llegar por sorpresa a Irlanda, país en el que trabaja en atención al público en un hotel y en el que da clases de natación.

El video que compartió Juan en su cuenta personal de Twitter llegó a más de 50 mil likes porque fue genuina la reacción que tuvo al volver a ver a su madre. Uno de los tantos amigos que estaba en el departamento, se puso a filmar la puerta de la habitación, mientras que otro lo fue a despertar a los gritos: “Dale, te necesitamos, por favor, vení”.

Vive en Irlanda, la madre lo visitó de sorpresa y su reacción se volvió viral en Twitter. Video/Twit

El joven, que estaba durmiendo plácidamente, se despertó por sus amigos que, en complicidad, alarmaban que algo estaba ocurriendo en el departamento. Cuando Juan salió de la habitación tapándose con una toalla, se encontró con su madre Verónica, que le dijo “soy yo, mi amor”. Sin embargo, ante tal nivel de sorpresa, el joven quedó atónito mirando a su madre, luego rompió en llanto y por último cayó al suelo desmayado.

“Mi vieja me cayó de sorpresa a Irlanda, me van a matar”, escribió el joven junto al video que se viralizó en Twitter. Luego, le explicó a sus seguidores lo que había ocurrido: “Contexto: durmiendo, entran todos mis amigos y me sacan cag...do que había pasado algo. Y no lo creía, era imposible”.

En diálogo con LA NACIÓN, Juan Ignacio Aguirre explicó que se mudó a Irlanda en octubre del año pasado y su madre le amagó con visitarlo en varias oportunidades, pero nunca le confirmó una fecha. “El sábado me dijo que se le cayó el celular al inodoro y, por lo tanto, no tenía teléfono para comunicarse”, introdujo Aguirre señalando que esa excusa le sirvió a su mamá para viajar sin arruinar la sorpresa.

“Todos mis amigos organizaron el reencuentro ese y yo estaba durmiendo en mi casa, y me dicen que ocurre algo con mi hermano. Yo me levanto rápido y preocupado, y estaba mi madre ahí y no lo podía creer”, contó.

La foto de Juan Aguirre junto a su madre Verónica y su hermano Maximiliano. Foto/Instagram @juani_9822

“Cuando ella me dice ‘soy yo’, claramente me desmayo. Agarré y le dije ‘vos no sos vos, no me podés hacer esto, me vas a matar’. Ahí, por supuesto, me lloré todo y hace un año y medio que no la veía a mi vieja”, explicó Juan Ignacio Aguirre.

A muchos de los internautas de la red social les dio ternura la reacción, mientras que otros se alegraron y bromearon que el joven sobrevivió a la estrepitosa caída. Un usuario le compartió la experiencia de un familiar que emigró: “Que me hiciste llorar. Mi hijo se fue a Australia y lo extraño con lagrimitas que brotan ante la más mínima muestra de amor que ‘veo al pasar’. Y es así porque las palabras para explicar cómo se lo extraña no me salen”. Juani respondió el sentido menaje: “Esa la parte más fea cuando uno se va. Pero bueno, es parte del proceso de emigrar”.

Lo positivo de esta historia es que el joven no notificó ninguna herida al caer desmayado y ahora tendrá tiempo de disfrutar de la compañía de su madre en Irlanda.