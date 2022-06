Jugó una carrera imaginaria con un hombre en el subte, lo contó en Twitter y “su rival” le respondió

En medio de la calle, donde muchas personas se cruzan entre sí y enfilan para distintos puntos de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, dos desconocidos, sin saberlo, disputaban una carrera imaginaria hacia un punto en común. Al llegar al destino, cada uno siguió por su lado y quedó en una anécdota. Marcos Aramburu, protagonista de la historia, eligió su cuenta de Twitter para publicar en su cuenta cómo fue el recorrido que realizaron ambos y la complicidad de su competidor, quien según describió tenía una campera de Atlético Tucumán, que estaba en la misma sintonía que él y aceleró en el último tramo del desafío.

“Mi costado más infantil aflora cuando juego carreras imaginarias con gente en la vía pública. El otro día en el subte de 9 de Julio tuve una tremenda con un pelado con campera de Atlético Tucumán que estoy seguro de que se dio cuenta porque metió una aceleradita al final”, comentó Marcos en un texto que llegó a los 17 mil likes, 430 retweets y un final sumamente inesperado cuando también decidió contarlo en una storie de Instagram.

El tuit de Marcos Aramburu que desató la viralización de su insólita historia en la vía pública

En diálogo con LA NACION, Marcos Aramburu relató el momento exacto donde se dio este inédito suceso y la respuesta inesperada del hombre al que lo caracterizó como “pelado” e hincha del equipo tucumano: “Yo siempre juego a encontrar un rival y llegar antes que esa persona a un punto. Lo elegí a él y fue en una estación de subte yendo desde la Línea B a la C, que tenés que pasar por el andén de la D”.

Luego de escoger a su oponente y partir desde la misma posición, Aramburu sostuvo, en tono de broma, que la otra persona apuró el paso en la recta final y admitió que su historia, al ser viralizada, tomó una trascendencia inesperada: “Mi historia tomó otra relevancia cuando me contestó. Yo lo publiqué en mi Instagram y el tipo me respondió. Al principio pensé que era una joda, pero después cuando entré a su perfil y tenía una remera de Atlético Tucumán y era pelado, supuse que probablemente haya sido él”.

La respuesta del hincha de Atlético Tucumán le dio un condimento extra al relato de Marcos

Del otro lado de la pantalla, la respuesta por mensaje privado de Instagram no tardó en llegar y su competidor, de nombre Nelson Díaz, con el usuario @decano_1986, le respondió: “Era yo. También juego carreras imaginarias en la calle. El tema es que nunca me animé a contarlo en las redes sociales. Abrazo grande”. En adjunto a esa imagen que replicó Aramburu, también aparece la de este hombre con la remera azul de Atlético Tucumán con un vaso para darle un fin al relato.

A pesar de su aparición, Marcos subrayó que no hubo un ida y vuelta por esta secuencia rara que sucedió en la vía pública y que el hombre le pidió que anuncie, públicamente, que él fue el ganador del desafío imaginario.

Por último, su historia atrajo otros relatos populares en los comentarios de su posteo, donde varios usuarios deslizaron experiencias parecidas: “No sé si me sorprendí con lo que pasó. Lo que sí, me hizo pensar que todos los días hay miles de adultos caminando por Buenos Aires y jugando carreritas (risas). Me parece hermoso, embellece la realidad. Después una persona empezó a teorizar sobre las estrategias que existen para darse cuenta si alguien está por bajarse del bondi y eso me encanta”.