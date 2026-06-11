Volvió a funcionar un tren histórico que brindará atención sanitaria en todo el país

El Tren 25 de Mayo volvió a funcionar a principios de este mes luego de años de abandono. La formación sanitaria y social que recorre el país para brindar atención médica y servicios gratuitos actualmente se encuentra en la provincia de Chaco, donde ofrece consultas, vacunación y trámites para los vecinos de la zona.

Reacondicionados por el Ministerio de Capital Humano y el gobierno chaqueño, se trata de 12 vagones a los que la gente podrá acceder sin costo a variados controles preventivos de salud, vacunación, trámites, prestaciones sociales y propuestas recreativas y culturales para niños y adultos.

El recorrido comenzó el 1 de junio y se extenderá en la provincia del norte durante otras cinco semanas, en las que visitará las estaciones de Hermoso Campo, General Pinedo, Campo Largo, Sáenz Peña y Resistencia.

La formación 25 de Mayo se encontraba abandonada en un depósito ferroviario de la localidad de Tafí Viejo, en la provincia de Tucumán, y presentaba un “importante deterioro estructural y operativo”, según indicaron desde el Gobierno. Los vagones tenían techos derrumbados, ventanas vandalizadas, pisos inexistentes, mobiliario obsoleto y sistemas de aire acondicionado fuera de funcionamiento.

El posteo de Capital Humano X

El servicio de trenes de pasajeros que conectaba la Estación 25 de Mayo con el área metropolitana de Buenos Aires dejó de funcionar el 30 de junio de 2016. Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano —comandado por Sandra Pettovello— decidió impulsar un proceso de recuperación y puesta en valor de toda la formación ferroviaria.

Ahora, el tren cuenta con 11 vagones especialmente equipados para brindar atención integral a las comunidades. Entre ellos se encuentran espacios destinados a la atención médica y social; oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y Registro Nacional de las Personas (Renaper); un vagón cultural con microcine; otro vagón odontológico equipado con dos sillones y el instrumental correspondiente; y un nuevo vagón que incorporará un mamógrafo y un equipo de rayos X general.

Entre otras de las especialidades de los consultorios también se encuentran fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, cardiología, salud mental, ecografía y obstetricia, enfermería y vacunatorio, entre otras.

En cada operativo se articulan dos grupos de trabajo: el equipo de logística y mantenimiento, encargado de las tareas técnicas necesarias; y, por el otro, el equipo de profesionales que trabajarán articuladamente con los gobiernos provinciales y locales para la detección, derivación y seguimiento de casos prioritarios. Además, durante cada recorrido se sumarán médicos generalistas y trabajadores sociales, con el objetivo de brindar un abordaje integral a las familias.

El tren había dejado de funcionar en 2016 Gobierno

El cronograma del recorrido

El recorrido del Tren 25 de mayo comenzó el 1 de junio en la provincia de Chaco, en donde realizará distintas paradas. La primera semana, del 1 al 5 de junio, fue en la estación de Hermoso Campo. Luego, del 8 al 12 de junio —en donde se encuentra actualmente— se ubicó en la estación de General Pinedo.

La tercera semana será del 15 al 19 de junio en la estación de Presidencia Roque Sáenz Peña; la cuarta semana, en tanto, del 22 al 26 de junio, parará en la estación Cacuí de Fontana. Finalmente, el recorrido en la provincia de Chaco finalizará del 29 de junio al 3 de julio en la estación de Resistencia. Luego, tiene previsto continuar por todo el país.