Amazon reveló el secreto de Just Walk Out, sus supermercados sin cajero: no es tecnología, sino mano de obra barata

A finales de 2016, el gigante de las ventas en línea Amazon presentó su primer supermercado sin cajeros, Amazon Go: los clientes podían entrar a la tienda, tomar lo que querían y salir, sin tener que pasar por una caja, ya que las cámaras y sensores instalados en la tienda podían identificar los productos que cada cliente tomaba de una góndola, y sumarlos a su cuenta, y luego cobrarlos en forma remota. Ciencia ficción pura.

Al principio era una tienda exclusiva para los empleados de la compañía, un período de pruebas que terminó en 2018 cuando se abrió al público en general, y comenzó a sumar más locales. De hecho, la compañía tenía como plan para 2024 tener 260 tiendas Amazon Go funcionando.

Y en 2021, luego de la compra de Whole Foods, amplió su presencia de tiendas sin cajero en Amazon Fresh, apelando a la inteligencia artificial para determinar qué compraba cada cliente, y que permitía que entraran a la tienda, escanearan un QR para identificarse, tomaran lo que quería, y se fueran (Just Walk Out, como se lo conoce en inglés), gracias a que la tecnología completaría el resto del proceso, es decir, contabilizar la compra y cobrarla, sin importunar al cliente. O al menos, eso era la teoría.

En la práctica, las 40 tiendas Amazon Fresh en EE.UU. tienen múltiples quejas por tickets mal elaborados y cobros incorrectos. Al punto que la compañía ha decidido eliminar esta modalidad de compra y pasar a algo más tradicional.

Just Walk Out ("simplemente salí", en inglés) es el lema con el que Amazon promociona sus tiendas sin cajero; se suponía que una IA reconocía las compras de cada cliente, pero en rigor se trata de supervisores indios haciendo los cálculos a distancia Shutterstock - Shutterstock

¿Funciona mal el algoritmo? Peor: no había tal cosa, según reporta The Information: se trataba, en rigor, de 1000 personas en India siguiendo los movimientos de los clientes en la tienda para anotar qué habían tomado y sumarlo a su lista de compras. No se habían eliminado los cajeros: simplemente estaban en otro lado.

Un vocero de Amazon le confirmó a Gizmodo que de ahora en más ofrecerán changuitos con un escáner incorporado (para ir sumando ítems a medida que se dejan en el carrito) y cajas de cobro autónomo, como ofrecen muchos supermercados en todo el mundo.

La revelación de que un aparente logro tecnológico es tan solo la tercerización a un lugar con sueldos bajos no es nuevo: la propia Amazon tiene un servicio de este estilo llamado Mechanical Turk hace años. El nombre hace referencia a un autómata famoso en el siglo XVIII por su capacidad para jugar al ajedrez, y que en realidad estaba manejado por alguien debajo de la mesa en la que se apoyaba el tablero.

