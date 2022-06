Así funcionan las plantillas inteligentes que detectan en tiempo real el problema de la pisada

Dos empresas argentinas, Ebers Med -enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para mejorar la salud de la pisada- y Apexar Technologies -dedicada a productos electrónicos de alta tecnología- desarrollaron en conjunto plantillas inteligentes sensorizadas, flexibles, ultradelgadas que permiten evaluar la presión plantar real de los pies del paciente, dentro del calzado y sin forzar la marcha. A diferencia de otros sistemas donde el paciente debe realizar un paso forzado con el pie desnudo sobre una plataforma, este sistema toma una muestra representativa de diez segundos de marcha en condiciones reales, permitiendo así realizar tratamientos de precisión para cada paciente.

Una de las áreas médicas donde estas tecnologías están volviéndose más precisas es la pisada. La biomecánica de la pisada es la ciencia que estudia el movimiento y la forma en la que los seres humanos se mueven. El foco está puesto en la marcha y el comportamiento de las rodillas, cadera y columna, pero con gran responsabilidad y centralidad en los pies y la pisada. Un mal apoyo plantar puede ser el responsable de acarrear problemas en el resto del aparato locomotor.

Si bien los problemas de pisada no sólo son una condición médica cada vez más extendida, sino que implican otras consecuencias cada vez más frecuentes y complejas para el resto del cuerpo, un adecuado diagnóstico de la pisada es una herramienta preventiva clave. El aporte de la tecnología en estos casos es central para obtener información precisa: los sensores y la nanotecnología ya están dando respuesta para lograr abordajes clínicos cada vez más óptimos.

La precisión de los diagnósticos derivan de aspectos técnicos, como el hecho que las plantillas sensorizadas son ultra delgadas (1,8 mm de espesor) y también flexibles, gracias a la utilización de sensores de presión del tipo resistivos y a la tecnología de circuitos de tintas de plata nanotecnológicas.

En concreto, se componen de diecisiete sensores de presión que están estratégicamente distribuidos incrementando la densidad en áreas críticas, en línea con análisis de expertos y en las cuatro áreas principales del pie: dedos, cabeza de metatarsianos, mediopié y retropié.

Las plantillas diseñadas en el país se pueden usar en cualquier calzado y permiten saber, en segundos, si hay algún problema postural relacionado con la forma de pisar

Facundo Noya, CEO de Ebers, viene desde hace tiempo tratando de entender las implicancias de un correcto estudio sobre la pisada. Según explica, este tipo de diagnóstico no sólo determina qué tipo de zapatillas se debe comprar o si se necesitan o no unas plantillas ortopédicas, sino que también ayuda a prevenir posibles lesiones porque es capaz de detectar desequilibrios posturales y anomalías o lesiones en pies, rodillas y caderas. “Este tipo de tecnología no permite solamente saber cómo pisamos, sino conocer cómo funciona nuestro cuerpo en movimiento”, subraya.

Dada su facilidad de uso y versatilidad, tiene aplicaciones que van desde el ámbito del deporte y la kinesiología hasta la neurología o la odontología, donde muchas veces se busca evaluar la estabilidad de la marcha del paciente. “Esto permite realizar correcciones personalizadas, que pueden ir desde plantillas ortopédicas hasta la elección de un calzado adecuado o ejercicios determinados. En función del uso previsto, el profesional junto con el paciente puede seleccionar el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades: de uso diario, para hacer deporte o para vestir de modo más formal”, cuentan desde Ebers Med.

Hasta el momento, la firma tecnológica ha recibido financiamiento de instituciones y concursos, tanto internacionales (en Dubái y Chile) como nacionales, con el objetivo de consolidar la expansión de su tecnología. En 2021 fueron elegidos ganadores del concurso IB50K que organiza el Instituto Balseiro, donde también recibieron financiamiento de programas del Ministerio de Producción que ayudaron a acelerar el crecimiento.

Desde Apexar por su parte, aportaron la experiencia en el desarrollo de equipos médicos. “Hemos generado una sinergia que permitió que las plantillas cuenten con certificación CE como equipo médico para poder venderlos en toda la Unión Europea y el resto del mundo. Esperamos contribuir a que este desarrollo tan importante pueda generar exportaciones importantes”, señala Marcelo César, CEO de la compañía.

Pisando fuerte

Desde la firma indican que la variedad y cantidad de problemas asociados con los dolores crónicos del pie y la postura fueron el impulso que los llevó a comenzar con el proyecto. El pie diabético y el dolor crónico también fueron los disparadores que los llevaron a comenzar y luego a expandirse al deporte y la rehabilitación.

El segundo punto fue la falta de acceso a tecnologías que permitieran detectar de forma simple y veloz estas alteraciones, dado que las tecnologías tradicionales para evaluar la pisada son costosas y difíciles de utilizar. “Son inaccesibles para la mayoría de los profesionales y por lo tanto de los pacientes, situación que se profundiza en los países de América Latina. Con nuestra tecnología buscamos democratizar el acceso al diagnóstico y tratamiento preciso, haciendo el proceso más simple y eficiente”, puntualizan.

“De esta manera, la tecnología permite identificar con claridad diferentes indicadores que pueden relacionarse con alteraciones para cada persona, como por ejemplo zonas de cargas en los pies, desviaciones en la postura del paciente y alteraciones en la marcha”, subraya Noya.

Vale aclarar que para el profesional de la salud, con un dispositivo móvil es posible realizar una evaluación de la marcha y compartir un reporte personalizado con el paciente. Asimismo, permite realizar un seguimiento para confirmar que el tratamiento sea efectivo y obtener recordatorios periódicos sobre la necesidad de renovar sus plantillas una vez cumplido su ciclo útil.