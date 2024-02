escuchar

La inteligencia artificial (IA) hoy en día permite imaginar un montón de posibilidades de forma realista. Muchas personas la usan para crear imágenes de sus artistas favoritos que fallecieron hace tiempo. Un ejemplo de eso es Freddie Mercury, el líder de la banda de rock británica Queen. El cantante se destacó en las décadas del 70 y 80 por su voz y sus extravagantes presentaciones, y murió el 24 de noviembre de 1991 a los 45 años.

A 32 años de su fallecimiento, el artista sigue teniendo una gran presencia en la música al haber dejado un fuerte legado que lo convirtió en una figura a nivel mundial. Muchos lo recuerdan por su característico bigote y su gran dentadura que llamaban la atención cuando cantaba.

Así se vería hoy Freddie Mercury según la inteligencia artificial

A partir de la inteligencia artificial, algunos usuarios pueden darse una idea cómo luciría en 2024 Freddie Mercury, quien tendría 77 años. En las primeras imágenes se lo puede ver con varias arrugas enmarcando su cara y hasta con el pelo totalmente blanco. Sin embargo, mantiene su cabellera y su característico bigote, aunque totalmente blanco.

Así se vería Freddie Mercury hoy en día si estuviera aún vivo

En otras imágenes se lo puede ver al cantante de Queen aun cantando sobre los escenarios. Por su puesto, seguiría usando trajes extravagantes y llamativos en sus presentaciones en vivo.

Así se vería Freedie Mercury en los escenarios con 77 años

Quién fue Freddie Mercury, según la IA

Una de las herramientas de inteligencia artificial más conocidas es ChatGPT. Al consultarle quién fue Freddie Mercury, la plataforma responde que “fue un cantante, compositor y pianista británico, conocido principalmente por ser el líder y vocalista de la banda de rock Queen”. Remarca que su nombre verdadero era Farrokh Bulsara y que nació el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar (ahora parte de Tanzania).

Al describirlo, esta herramienta lo destaca como “uno de los músicos más carismáticos y talentosos de la historia del rock”. Considera que las características que lo convirtieron en una figura icónica de la música fueron “su distintiva voz, su presencia en el escenario y su habilidad para componer canciones”.

Asimismo, indica que las canciones más conocidas de Queen en las que participó como compositor y vocalista se encuentran “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” y “Somebody to Love”, entre otras.

Finalmente, detalla que trágicamente falleció a la edad de 45 años debido a complicaciones relacionadas con el VIH. “A pesar de su muerte prematura, Freddie Mercury dejó un legado duradero en la música y continúa siendo recordado como una de las mayores leyendas del rock”, concluye.

Herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes

Las personas que quieran crear imágenes con la IA, pueden usar las siguientes herramientas:

Imagine Art: es una de las aplicaciones disponibles para crear imágenes. Los usuarios deben registrarse y luego especificar qué imagen quieren obtener. La fotografía saldrá en pocos minutos y está disponible tanto en iOS como en Android.

es una de las aplicaciones disponibles para crear imágenes. Los usuarios deben registrarse y luego especificar qué imagen quieren obtener. La fotografía saldrá en pocos minutos y está disponible tanto en iOS como en Android. Poe: es un meta asistente que reúne a muchos de los principales servicios, como ChatGPT, ChatGPT-4, Claude+ y Sage . La aplicación puede crear imágenes en tiempo real y el usuario solo deberá detallar cómo quiere la fotografía. Está disponible tanto para Android como iOS.

es un meta asistente que reúne a muchos de los principales servicios, como . La aplicación puede crear imágenes en tiempo real y el usuario solo deberá detallar cómo quiere la fotografía. Está disponible tanto para Android como iOS. Copilot Microsoft: es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft que está disponible en Windows 11. La herramienta puede generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a tus preguntas de forma informativa . Está disponible tanto para Android como iOS.

es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por Microsoft que está disponible en Windows 11. La herramienta puede . Está disponible tanto para Android como iOS. Wombo Dream Art : la app puede convertir las palabras en fotos y realizar increíbles fotografías. Los usuarios tienen que introducir un mensaje, elegir un estilo de arte y ver cómo se genera el cambio.

LA NACION