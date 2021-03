Brevity: presentan una plataforma digital para abogados que se dedican al derecho empresarial

7 de cada 10 abogados argentinos sondeados creen que los tiempos y la calidad de trabajo en el mundo del derecho deben optimizarse. Además, el 51% ve la falta de capacitación como la barrera principal para lograrlo, y el 61% cree que una plataforma digital evitaría perder tiempo. Estos datos de la consultora Opinaia, que surgen de una encuesta entre 900 profesionales del ámbito legal vinculados al derecho empresarial en todo el país, revelan la necesidad que existe entre los letrados de contar con herramientas digitales que los ayuden en cuestiones laborales diarias.

Con esta premisa surge la primera plataforma legaltech de la Argentina; legaltech por la idea de la tecnología aplicada a las leyes, así como las fintech refieren a la tecnología aplicada a las finanzas. Llamada Brevity, fue diseñada para liberar al equipo de las tareas operativas. Entre otros detalles, cuenta con un panel de control para ver toda la información de las sociedades, a través de permisos a diferentes niveles de usuarios; agiliza la confección de actas societarias con una mínima intervención del usuario gracia a que cuenta con plantillas, y cuenta con una biblioteca digital que sirve como reservorio de toda la documentación digitalizada. Además, almacena datos de forma tal que permite el cruce de información e incorpora un sistema de mensajería interna entre partes y alertas de vencimientos.

Ezequiel Braun Pellegrini, creador de Brevity

Ezequiel Braun Pellegrini, CEO del emprendimiento, explica que “la idea de crear esta plataforma surgió de una síntesis de varios fenómenos que fui notando durante mi carrera: por ejemplo, que tenemos que hacer documentos muy parecidos todo el tiempo; la dificultad de los estudios chicos para consolidar la información; el problema de contar con datos desordenados; y el hecho de tener que dedicar mucho tiempo a tareas muy sencillas que no se pueden trasladar a las horas que se le cobran al cliente. Justamente esto viene a solucionar Brevity: la burocracia de los abogados”, sostiene el emprendedor, que es abogado especializado en derecho y tecnología.

La propuesta está dirigida a abogados, contadores y escribanos que trabajen en cuestiones vinculadas al derecho empresarial. En especial, fue diseñada para estudios jurídicos medianos o grandes; y departamentos legales de empresas, con diferentes planes, comenzando con uno sin costo para que un único usuario tenga hasta tres sociedades digitalizadas, hasta el plan Premium de $14.999 + IVA con el cual, entre otros detalles, dos administradores y 8 usuarios pueden gestionar hasta 40 sociedades digitalizadas.

Braun Pellegrini sostiene que esta solución digital puede potenciar el trabajo de los abogados y aumentar su productividad aunque no tiene datos cuantitativos para ilustrar. “Como las tareas que realiza cada usuario quedan registradas en la plataforma, un letrado no tiene por qué hacerle consultas a su colega ya que puede ver toda la información sobre una sociedad en la plataforma”, ejemplifica. Brevity espera llegar a fin de año con unos 400 clientes entre gratuitos y pago, y alcanzar el break even a mediados del año próximo.

El futuro del trabajo de los abogados

Tal como sucede en todos los puestos laborales, la automatización está avanzando también en el mundo del derecho porque los abogados buscan desligarse de tareas que no son centrales para su trabajo. Por lo pronto, Brevity incorpora inteligencia artificial para extraer la información de los documentos societarios y trasladarlos a una base de datos. También tiene procesamiento del lenguaje natural para identificar dentro de un estatuto qué va dentro de la base de datos.

“El avance tecnológico va a permitir que los abogados puedan agregar mayor valor a su trabajo al descansar en distintas herramientas digitales. Por ejemplo, los letrados nos inclinaremos más hacia el derecho preventivo y a estar más involucrado en el negocio comparado con lo que sucede ahora, y eso implica mayor personalización. En ese sentido, quizás desaparezca el rol del abogado generalista, y todos tenderán a especializarse”, concluye.