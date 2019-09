Un equipo de físicos, biólogos, lingüístas, licenciados en computación y psicólogos participan del Laboratorio de la Conciencia y mediante el uso de Big Data y minería de texto buscan investigar el proceso de toma de decisión en las elecciones Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera / LA NACION

Durante la campaña electoral, encuestadores, periodistas y políticos buscan saber quién será el candidato más votado. Pero para los científicos, las elecciones pueden ser un gran gran campo de investigación sobre el funcionamiento del cerebro al tomar decisiones.

Al menos esto es lo que se propuso Nicolás Fernández Larrosa, doctor en Biología e investigador en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (Ifibyne) - Conicet, creador del "Laboratorio de la Conciencia".

El proyecto consta de una serie de encuestas y experimentos cognitivos online, que arrancaron antes de las PASO y continuarán hasta fin de año. "El proceso electoral es una excusa para estudiar la toma de decisiones, qué información se utiliza, cómo inciden el medio social y las nuevas tecnologías", dice Fernández Larrosa.

La primera fase del experimento se lanzó junto con la campaña, un mes antes de las elecciones primarias. Constó de una encuesta de unas 50 preguntas que lleva entre 10 y 15 minutos responder, de la que participaron unas 2300 personas.

Si bien la estructura del cuestionario es similar a la de las encuestas electorales clásicas, con preguntas que buscan delimitar la edad, género, nivel socioeconómico y preferencias políticas de los encuestados, "el objetivo no es predecir quién ganará las elecciones, sino conocer más acerca de la toma de decisión, como un proceso cognitivo complejo que forma parte de lo que llamamos conciencia", dice Fernández Larrosa. "Nos interesa estudiar lo que pasa previamente y cómo algunos factores externos pueden influir en esta decisión, que no es cualquier decisión sino una cuyas consecuencias pueden repercutir en aspectos relevantes de la vida de quien la toma".

Para el análisis de la información se utiliza Big data y minería de texto, y al mismo tiempo se evalúa el grado de exposición mediática y se analiza el contenido de los discursos de los principales candidatos presidenciales. Por otra parte, en el armado de la plataforma online del Laboratorio de la Conciencia se usa tecnología de código abierto y software libre para el procesamiento de la información.

Junto a Fernández Larrosa trabajan dos estudiantes de Biología, dos licenciados en Ciencias de la Computación que investigan el procesamiento de Lenguaje y machine learning ; un licenciado en Letras con orientación en Lingüística que se ocupa del análisis de medios, un psicólogo que trabaja en investigación del comportamiento y dos doctores en Física que se encargan del procesamiento de los datos.

Investigación a largo plazo

El Laboratorio de la Conciencia "es una idea que surgió hace cinco años por preguntarme qué es la conciencia y cómo se puede modular socialmente. Los primeros pasos me llevaron a la Filosofía, partiendo de preguntas básicas sobre cómo se conforma la conciencia en términos evolutivos, históricamente, y a lo largo de la vida de una persona", describe Fernández Larrosa.

Para diseñar el experimento y las encuestas digitales,"partimos de la hipótesis de que tenemos reglas para entender la realidad, y se dan varios procesos subjetivos: hay integración y codificación de la información que recibimos, filtramos lo que es relevante y lo que no. Todo eso es procesado y nos devuelve una representación de la realidad, que es única para cada persona", explica el investigador.

La primera fase del experimento que consistió en la encuesta lanzada antes de las PASO, arrojó resultados muy similares a los que se vieron en las elecciones primarias. "Nosotros no comunicamos los resultados, porque no es ese nuestro objetivo. Sin embargo, nos llamó la atención la baja representación del oficialismo en esa encuesta. Al punto de creer que estaba mal diseñada y había un público votante de la fórmula Macri-Pichetto al que no estábamos llegando. Pero finalmente, los resultados del 11 de agosto nos confirmaron que la encuesta no estaba mal diseñada, por lo que ahora queremos saber si la gente vota distinto en elecciones primarias que en las definitivas y qué factores inciden en cada caso", comentó.

Ya se encuentra abierta una segunda encuesta que responderán las mismas personas que participaron en la primera, más otros voluntarios que quieran sumarse en esta ocasión en bit.ly/30Qjj35.