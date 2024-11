Cómo activar el “modo Oasis” en WhatsApp

El “modo Oasis” en WhatsApp se puede activar en pocos pasos y permite a los usuarios modificar el logo de la aplicación por una imagen alusiva a esta banda de rock británica, que llegará a la Argentina el año que viene.

El grupo originario de la ciudad inglesa de Manchester tiene como núcleo a los hermanos Noel y Liam Gallagher, el primero de ellos como compositor principal y guitarrista, y su hermano menor como la característica voz principal de la banda. Desde su primer disco, Definetely Maybe (1994), Oasis aportó hits que sonaron en las radios, inició la era del britpop y llenó estadios en su país natal, para luego hacerlo a escala global. El estrellato se solidificó con su segundo disco, What’s the story morning glory? (1996), que los convirtió en el grupo más importante del mundo por entonces, con canciones inolvidables como “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”. Desde entonces, editaron cinco álbumes de estudio, una trayectoria que terminó de manera abrupta en 2009, cuando las disputas cada vez mayores entre los dos hermanos llevaron a la disolución de la banda. Para sorpresa de millones, luego de casi 15 años de silencio, anunciaron su regreso en un tour mundial que los traerá a la Argentina el 15 y 16 de noviembre del año que viene, en el estadio Monumental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Frente a esta inminente visita, cuya venta general de entradas se habilita este miércoles, más de uno querrá activar el “modo Oasis” en WhatsApp.

Oasis se va a presentar en la Argentina en 2025 y los fanáticos pueden llevar a la banda a su logo de WhatsApp (Foto AP/Lo Sai Hung) Lo Sai Hung - AP

De todas formas, hay que aclarar que esto no se trata de una versión oficial del servicio de mensajería, sino de un cambio estético, que no modifica las funcionalidades internas de la plataforma. Por eso, este “modo” solo alcanza al ícono de la app, que sí puede editarse a través de otro programa llamado Nova Launcher.

Como su nombre lo indica, este sistema pertenece al género conocido como launchers (o “lanzadores”, en español), los cuales permiten cambiar la interfaz principal del teléfono y personalizar distintos aspectos como los estilos de letra, fondos de pantalla, widgets y logotipos de los íconos. De esta forma, es posible tener de forma visual un diseño individualizado de las distintas apps que ya están descargadas en los dispositivos.

El "modo Oasis" de WhatsApp es un cambio estético que modifica el logo del servicio de mensajería

Pero para poder preparar el “modo Oasis”, los usuarios deben tener a mano una imagen, conseguida en internet o generada a través de la inteligencia artificial, la cual podrán seleccionar desde el Nova Launcher para que sea su nuevo ícono personalizado de WhatsApp.

Cabe aclarar que estas son apps de terceros, por lo que no tienen la garantía de la empresa Meta, que se encarga de gestionar WhatsApp, Facebook e Instagram. Es por esto que, como se mencionó, el único cambio que se puede realizar sobre WhatsApp desde el Nova Launcher es en el logo, ya sea su color, forma o tamaño.

Las imágenes alusivas al "modo Oasis" se pueden generar con asistentes de inteligencia artificial como Copilot

Cómo configurar el “modo Oasis” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo Oasis” deberán seguir los siguientes pasos:

El "modo Oasis" se puede activar con imágenes propias y un tipo de programa llamado launcher

Descargar la aplicación Nova Launcher en el celular Android.

en el celular Android. Abrir y establecer la app como predeterminada en el celular, para que pueda modificar la capa de personalización y cambiar el diseño de la pantalla principal.

Ingresar al navegador favorito y buscar (o crear con inteligencia artificial) una imagen del ícono del logo de WhatsApp con algún símbolo alusivo a Oasis . El archivo debe estar en PNG y ser transparente.

con algún El archivo debe estar en PNG y ser transparente. Regresar a la pantalla principal del celular y hace click alrededor de dos segundos el ícono de WhatsApp . Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”.

. Figurará un menú flotante donde hay que apretar “Editar”. Allí nuevamente hacer click sobre el logo de la app, elegir Aplicaciones y luego Fotos.

Buscar la imagen que descargaron anteriormente, definir en su tamaño y apretar en “Listo”. De esta manera, se activará el “modo Oasis” en WhatsApp.

En caso de que el usuario quiera regresar el logo a como estaba antes, puede volver a entrar a Play Store y desinstalar Nova Launcher. Luego de hacerlo, los cambios de personalización de la interfaz realizados con esta aplicación desaparecerán.

Cómo funciona la app para personalizar WhatsApp

La interfaz principal de un celular es lo que el usuario observa en la pantalla de su dispositivo y, gracias a esos launchers, esta puede ser visualmente más atractiva que la presentación de fábrica de Android. No solo se pueden cambiar los logos, sino que incluso es posible hacerlo lucir como si fuera de otra marca: quienes tengan un dispositivo Samsung pueden descargarse un launcher de Motorola o Apple.

El logo de WhatsApp se puede modificar con un tipo de programa llamado lanzador o launcher Shutterstock - Shutterstock

La mayoría de los launcher están formados por tres elementos principales: pantallas de escritorio donde se usan los íconos, widgets, una barra inferior (el dock) donde se pueden señalar las apps de utilización diaria, y un cuadrado de aplicaciones con todas instaladas.

Por ejemplo, con Nova Laucher los usuarios pueden personalizar el tamaño de los íconos, esconder las aplicaciones del lanzador o escoger distintos métodos para apagar la pantalla.

