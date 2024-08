Vuelve Oasis: diez canciones que deberías conocer de la banda británica más allá de “Wonderwall”

Escuchar

Tras unos días de intensos rumores en Internet sobre una posible reunión de Oasis, con la publicación de un críptico post en la cuenta de X (ex Twitter) de la banda en el que solo aparecía la fecha del 27 de agosto de 2024 a las 8 de la mañana con su icónico logotipo, el martes se anunció que el grupo se reunirá para actuar por todo Reino Unido e Irlanda en 2025.

Oasis fue una de las bandas de rock inglesas más importantes de los años 90 y principios de los 2000, esencial para el movimiento britpop, junto a grupos como Blur, Pulp, Supergrass y Suede. Respuesta inglesa a la escena grunge estadounidense de la época, el britpop era una versión más brillante del rock, con melodías pegadizas y letras que a menudo criticaban la cultura británica.

Oasis no tocan juntos desde 2009 (Photo by Simon Ritter/Redferns) Simon Ritter - Redferns

Oasis era conocido por sus sencillos de éxito, siendo “Wonderwall”, de 1995, quizá el más duradero. El grupo vendió más de 70 millones de discos, tuvo 22 éxitos en el top 10 en Reino Unido y fue uno de los únicos grupos de britpop en penetrar en el mercado estadounidense. Pero, además de por su música, también eran conocidos por los conflictos entre los hermanos Gallagher: Liam, cantante, y Noel, guitarrista.

Oasis no tocan juntos desde 2009. Como muchos otros momentos de la historia del grupo, su última actuación –o la ausencia de ella– fue especialmente dramática. La banda tenía previsto tocar en el V Festival, en la ciudad inglesa de Chelmsford, que se canceló debido a un ataque de laringitis de Liam. Más tarde, Noel afirmó que en realidad Liam solo tenía resaca, lo que provocó una demanda por difamación entre los hermanos que finalmente se retiró.

Los dos hermanos siguieron con otros proyectos: el grupo Beady Eye, en el caso de Liam, y High-Flying Birds, en el de Noel (Photo by Dave Hogan/Getty Images) Dave Hogan - Hulton Archive

Su último concierto iba a ser en el festival Rock en Seine de 2009 en París. Pero, antes de que la banda tocara, cancelaron la actuación. Noel publicó entonces el célebre post en la página web de la banda que confirmó la ruptura del grupo: “Con cierta tristeza y gran alivio les digo que esta noche dejo Oasis. La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más”.

Los dos hermanos siguieron con otros proyectos –el grupo Beady Eye, en el caso de Liam, y High-Flying Birds, en el de Noel– y hubo una larga y muy pública animosidad entre los dos, que dijeron repetidamente que la banda nunca volvería a juntarse.

Pero, sus seguidores seguían manteniendo la esperanza de que los Gallagher encontraran una forma de reconciliarse y reformar Oasis. Ahora, 15 años después de su ruptura, tendrán la oportunidad de verlos actuar juntos de nuevo.

Los hermanos Gallagher volverán con Oasis

Si solo escuchaste “Wonderwall” y tenés curiosidad por saber de qué va todo este alboroto, aquí tenés unos cuantos sencillos (y caras B) de la discografía de Oasis que quizá te conviertan en seguidor, sin ningún orden en particular.

“Supersonic”

“Supersonic”, el primer sencillo de Oasis, alcanzó el puesto 33 en la lista de sencillos del Reino Unido. “Supersonic”, que técnicamente solo iba a ser una maqueta y que al parecer fue escrita por Noel en media hora, demuestra la capacidad de la banda para el rock desde el primer rasgueo de la guitarra.

“Roll With It”

“Roll With It” fue una canción importante no solo para el grupo, sino para el britpop. Blur y Oasis lanzaron sencillos el mismo día en 1995. Apodada “la batalla del britpop” por la prensa, Oasis perdió el número uno frente a “Country House” de Blur. Pero, “Roll With It” sigue siendo una canción realmente pegadiza que combina el glam con la influencia melódica y armónica de los Beatles.

“Don’t Look Back in Anger”

“Don’t Look Back in Anger”, número uno en el Reino Unido, es una de las canciones más bellas de Oasis. Aquí se nota su amor por Los Beatles tanto en los acordes iniciales, que suenan como el “Imagine” de John Lennon, como en el videoclip, con sus fregonas y gafas de colores.

No es solo un pastiche. Oasis da su propio giro al pop clásico de los 60, con guitarras tintineantes, una sinuosa progresión de acordes, un clásico y melódico solo de guitarra y unas letras sorprendentemente encantadoras.

“Whatever”

“Whatever” fue un sencillo provisional que sirvió de apoyo a la banda entre un álbum y otro. Es una joya olvidada y uno de sus mejores temas al estilo Beatles, con un precioso cuarteto de cuerda y una letra que insiste en que todos deberíamos tener libertad para ser nosotros mismos.

“The Masterplan”

“The Masterplan”, publicado como cara B de “Wonderwall” –un tema difícil de seguir– demostró realmente de lo que era capaz la banda, tanto instrumental como armónicamente. El uso de la dinámica funciona muy bien en esta canción. Empieza siendo muy sencilla y se convierte en una marejada de texturas con grandes vientos, exuberantes cuerdas, teclados, guitarras y mucho más.

“Stop Crying Your Heart Out”

“Stop Crying your Heart Out” es una balada sorprendentemente dulce sobre la resistencia y la esperanza en el futuro. Las letras de Oasis pueden ser abstractas, o en otras ocasiones increíblemente sencillas, sucintas y claras. Este es un ejemplo de lo segundo. El grano de la voz de Liam y la grandeza de los arreglos conforman un tema precioso.

“Half the World Away”

“Half the World Away” fue la cara B de “Whatever” y contrasta con el exuberante arreglo de cuerdas y teclas de la cara A. Cantada por Noel, es una canción acústica, tranquila y sorprendentemente conmovedora.

“Lyla”

“Lyla” es un sencillo de la última época. Combina la pegajosidad pop de una canción de amor con toques psicodélicos que realmente funcionan. Quizá el momento más inteligente sea el cambio de compás durante el estribillo: puede que resulte difícil bailarlo, pero realmente funciona como un momento musical divertido que no se da a menudo en las canciones de Oasis.

“Who Feels Love”

“Who Feels Love” es Oasis en estado puro, soñador y psicodélico: un ritmo groovy a medio tiempo, montones de guitarras arremolinadas hacia atrás y un zumbido que hace que queramos bailar. Una versión moderna del rock de los sesenta.

“Live Forever”

Publicado al inicio de su carrera, el sencillo “Live Forever” se convirtió en una de las canciones más emblemáticas de Oasis. Escrita en contraste con los movimientos grunge y alternativo de los EE.UU. de la época, la canción reconoce los malos tiempos (“¿alguna vez sentiste el dolor, en la lluvia de la mañana, mientras te cala hasta los huesos?”), pero también tiene un aire esperanzador: “Vemos cosas que ellos nunca verán; vos y yo vamos a vivir para siempre”.

*Por Jadey O’Regan / Catedrática de Música Contemporánea, Conservatorio de Música de Sídney y coautora de Hooks in Popular Music (2022), Universidad de Sídney.

