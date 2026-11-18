Ezequiel Fernández Cruz, Ezequiel Mastropietro y Bautista Goñi estudian ingeniería y dan clases de robótica en el mismo colegio donde habían sido alumnos. Desde ese lugar híbrido (mitad docentes, mitad desarrolladores) crearon Kodu de BeCode, una herramienta para que cualquier docente pueda construir simulaciones, juegos y recursos interactivos sin saber programar. La condición que impusieron desde el principio fue una: “La IA tiene que facilitar el desarrollo tecnológico, pero las decisiones sobre qué enseñar siguen siendo humanas, y de nuestros docentes.”

Que esa condición necesite ser explicitada dice mucho del momento que vivimos. Alberto Arenaza, cofundador de Transcend Network y fondo de venture capital EdTech con una red de 400 fundadores de 55 países, enfatiza: “la IA necesita a los docentes, no al revés”. Y lo sustenta con datos: estudios de Carnegie Mellon y Stanford muestran que el modelo de tutoría humano-IA supera en un 61% al de IA sola, con beneficios especialmente para los estudiantes de menor rendimiento.

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Arenaza además señala un problema que casi no aparece en el debate público: el problema del 5%. Gran parte de las evaluaciones de impacto EdTech miden solo a los estudiantes más comprometidos (los que usaron la herramienta con mayor frecuencia) y descartan el resto. Los datos se inflan porque miden el rendimiento de los ya motivados. El 95% que no llegó al umbral mínimo de uso, invisible.

Lo que distingue a las iniciativas que sí funcionan, insiste, es la forma en que fueron construidas. No desde laboratorios que diseñan para las aulas sin pisarlas, sino con la misma lógica de los mejores emprendimientos de IA: hipótesis testeadas en contexto real, iteración rápida, escucha de quienes enseñan y aprenden. Primero la investigación; después, la herramienta. El problema del sector es que con frecuencia llega al revés: la tecnología primero y la pedagogía después, como justificación.

Desde su experiencia, Arenaza también observa algo que todavía no aparece en los debates de política educativa: los colegios están empezando a construir sus propias herramientas, no solo a comprarlas. Soluciones internas para problemas que son únicos de cada escuela. Las startups escalan vendiendo lo mismo a todos; una solución que nace adentro resuelve lo que es propio de un contexto. Es una hipótesis que se está desarrollando en un piloto de Círculo de Emprendedores en la Red Itinere: estudiantes que identifican desafíos reales de su escuela y construyen respuestas. Y aquí una reflexión para tiempos urgentes: la institución escolar puede hacer lo que el mercado no puede.

Dos iniciativas argentinas construyen desde esa lógica inversa: que la herramienta sirva para todos, no solo para quienes ya tienen todo dado. RVD.AI Classroom, producto de Ángel Estrada (la misma empresa de la marca Rivadavia, con más de un siglo en las aulas), lleva a un codocente de inteligencia artificial llamado Berni a cada estudiante al mismo tiempo. Berni no da respuestas: hace preguntas, ofrece pistas, registra el proceso de cada alumno y alerta al docente cuando alguien necesita apoyo en tiempo real. Se basa en EduMAIA, el método que desarrollaron Jennifer Verschoor y Henry Box después de tres años de trabajo en aulas reales. EduMAIA es un método para que los estudiantes piensen más y deleguen menos en la inteligencia artificial. La premisa es que el pensamiento se forma cuando el estudiante duda, pregunta, responde, se equivoca y vuelve a intentar. En el aula ese momento le llega a pocos, porque hay un docente para muchos estudiantes y el tiempo no alcanza. El método sigue de cerca las investigaciones de Stanford, Project Zero de Harvard y los estudios del MIT sobre deuda cognitiva.

Una frase de Verschoor resume lo que descubrieron en ese proceso: “Si seguís enseñando igual, podés tener la mejor herramienta del mundo, pero si no cambiás la forma de enseñar, no funciona.” El cambio más difícil, según ella, no es tecnológico: es pasar de corregir respuestas a diseñar clases desde un propósito. Que el contenido sea el medio, no el fin.

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RVD.AI Classroom es gratuita durante el ciclo lectivo 2026 y ya está activa en 20 instituciones. Finalista de los Premios Sadosky 2026, fue reconocida también por la OEI y la Fundación ProFuturo como uno de los proyectos más innovadores de América Latina.

Volviendo a Kodu, de BeCode, para sus creadores es clave posicionar al docente no como usuario de una herramienta, sino como diseñador de sus propias soluciones con IA. La premisa que guía el proyecto la resume con precisión: “No buscamos que la IA piense por el docente, sino que le permita transformar sus ideas pedagógicas en experiencias de aprendizaje que antes resultaban difíciles de desarrollar.” El docente diseña, orienta, prueba y valida. “La IA amplía las posibilidades de enseñar, pero el criterio sigue siendo del docente y el pensamiento, del estudiante.” El desarrollo pedagógico contó con el acompañamiento de Vanina Gerstner, coordinadora de Tecnología Educativa de la Red Educativa Itínere. También es gratuita y ya fue probada por docentes de diferentes áreas.

Las tres miradas van más allá de lo que la evidencia más reciente muestra: la inteligencia artificial mejora el aprendizaje cuando el docente no desaparece de la ecuación, sino que tiene más información, más tiempo, más presencia con cada uno.

Hay algo más que los une: son soluciones locales y situadas. En un debate global sobre IA educativa dominado por grandes plataformas tecnológicas con sus propios objetivos, estas propuestas responden a preguntas concretas desde aulas concretas. No importan las soluciones: las construyen desde adentro, con evidencia, con docentes, con años de trabajo real.

La pregunta que queda abierta no es si la IA va a transformar la educación. Ya lo está haciendo. La pregunta es si esa transformación la van a diseñar quienes enseñan, con criterio y experiencia, o si vamos a llegar tarde a elegir. Y sobre todo, si en este camino podemos construir algo diferente a lo aprendido, desafiar metodologías y enfocarnos en cómo enseñamos por sobre la plataforma digital.

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