La estafa, como buena estafa, es cruel, porque apela a nuestra confianza en el prójimo, con el aderezo de velocidad que le suma la tecnología: te pago con Mercado Pago, es fácil, dos toques en la pantalla y parece magia, ya tenés la plata en tu cuenta, acá te muestro el comprobante y la marca de color verde. Todo es rápido, digital y moderno, hasta que resulta que ese dinero no aparece en la cuenta de Mercado Pago. Es una estafa que, en este caso, involucra usar una aplicación que simula el pago, y genera un falso comprobante en pantalla, y apela a nuestro exceso de confianza en la app, y en el prójimo. El último exponente: ocho jóvenes que simularon pagos por un monto cercano al millón de pesos y presentaron un comprobante trucho, por una transferencia que no terminaba de aparecer en la cuenta de un bar, cuyo dueño finalmente llamó a la policía.

La aplicación se hizo conocida a mediados del año pasado, cuando comenzaron a aparecer los primeros reportes de estafas en la plataforma, con comprobantes truchos. La compañía confirmó entonces que están siguiendo el tema y que la empresa “hizo una campaña con vendedores para que no entreguen el producto hasta no ver la actividad en su app que efectivamente el dinero ingresó”. Además, para quienes utilicen la app, “recordarles que siempre deben activar la verificación en dos pasos, para mejorar la seguridad”. Esto no ha evitado decisiones drásticas como la de los comerciantes de Río Gallegos, muchos de los cuales decidieron no seguir usando la app por las estafas, como reporta Tiempo Sur.

Muchos comerciantes usan las transferencias dentro de Mercado Pago para evitar las comisiones que cobra la plataforma si se usa el código QR, pero éste es más seguro; en cualquier caso, hay que confirmar el ingreso del dinero, que suele ser instantáneo, antes de dar por terminada la operación

¿Cómo podemos evitar caer en la estafa, si el comprobante que nos muestra en pantalla es idéntico al real? Van aquí unos consejos.

No apurarse. No importa si son dos pesos o un millón: siempre hay que confirmar que el pago que la otra persona dice que ya hizo se haya concretado, mirando nuestra cuenta de Mercado Pago, antes de dar por finalizada la operación (la venta de una prenda, el cobro a los comensales por una comida, lo que sea). Aunque a veces se puede demorar un poco, en la enorme mayoría de los casos el dinero se acredita en segundos.

No importa si son dos pesos o un millón: siempre hay que confirmar que el pago que la otra persona dice que ya hizo se haya concretado, mirando nuestra cuenta de Mercado Pago, antes de dar por finalizada la operación (la venta de una prenda, el cobro a los comensales por una comida, lo que sea). Aunque a veces se puede demorar un poco, en la enorme mayoría de los casos el dinero se acredita en segundos.

Aunque Mercado Pago permite crear un alias y tener un CVU para recibir transferencias directas de dinero, lo recomendable es usar un código QR, tanto si usamos un posnet, un teléfono para el cobro o lo tenemos impreso en un carnet, porque obliga a la app del otro lado a generar una operación real. E incluso los comercios pueden designar "colaboradores" de Mercado Pago, que son usuarios que pueden tener una instancia de Mercado Pago en sus dispositivos para cobrar a nombre de nuestra cuenta. Pero siempre confirmar que se acreditó el dinero antes de entregar la mercadería. Si se usará la transferencia entre clientes a través del CVU o alias (que muchos comercios usan para evitar el uso del QR, por el que Mercado Pago cobra una comisión), confirmar que el dinero haya ingresado a la cuenta antes de dar por cerrada la operación. De la misma forma que contamos todos los billetes que nos dieron, o esperar a que el posnet confirme el débito o el pago con crédito, hay que verificar la llegada del dinero. Lo mismo aplica para cualquier billetera virtual, como Modo o cualquier otra.

No tiene que ver en forma directa con este tipo de estafa, pero no está de más recordarlo: hay que ignorar los intentos de contacto vía WhatsApp o llamada telefónica de alguien que dice trabajar para Mercado Pago; si es vía mail, confirmar el remitente; no compartir datos de usuario; y ante la duda iniciar un contacto paralelo a través de alguna de las vías de comunicación oficiales para confirmar que, efectivamente, alguien de la compañía quiere hablar con nosotros.

