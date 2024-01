escuchar

Los celulares pueden presentar fallas en su funcionamiento tras su utilización por mucho tiempo. En este sentido, los usuarios pueden dejar de estar en contacto con sus familiares o amigos debido a que el dispositivo móvil no puede encenderse ni permite la carga de la batería. Ante esta problemática, algunas personas se preguntan cómo solucionarlo.

La batería o la pantalla de los celulares pueden fallar con el correr del tiempo

Cómo reparar un dispositivo Android que no carga ni enciende

Tal como indica el sitio oficial de Google, los usuarios pueden reparar un dispositivo Android que no carga ni enciende. Esta solución es aplicable a los celulares no prendan, se queden con la pantalla en negro o blanco, no carguen batería o se apague de inmediato.

El primer paso que deben hacer es presionar el botón de encendido del teléfono entre cinto y siete segundos, por lo general, esta acción reinicia el dispositivo. Después, deben seguir los siguientes pasos:

Cargar otro dispositivo con el cable y adaptador de alimentación.

Comprobar que el cable esté conectado correctamente al adaptador y al teléfono.

Verificar que el puerto del teléfono no tenga polvo ni pelusas.

Cargar el teléfono con otro cable o adaptador de alimentación.

Cómo arreglar los problemas con la carga de la batería

En caso de que no funcione la batería, deberán conectar el teléfono con un cable, cargador y tomacorriente que funcionen. Después, aguardar un minuto y tener en cuenta estas cuestiones:

En caso de que vean un ícono de batería , quiere decir que está apagado y está cargando. Luego, pueden reiniciarlo de inmediato.

, quiere decir que está apagado y está cargando. Luego, pueden reiniciarlo de inmediato. Si aparece una luz roja , significa que no tiene carga. Si la luz roja parpadea, quiere decir que no tiene suficiente energía para encenderse . En ese sentido, hay que cargar el teléfono durante, al menos, 30 minutos antes de reiniciarlo.

, significa que no tiene carga. Si la luz roja parpadea, quiere decir que no tiene . En ese sentido, hay que cargar el teléfono durante, al menos, 30 minutos antes de reiniciarlo. Si no figura un ícono de batería o una luz roja luego de conectarlo, puede que el problema esté relacionado con la pantalla.

Algunas complicaciones que tienen los usuarios con sus celulares son: no prende, tiene una pantalla negra y no cargan la batería

Cómo solucionar problemas con la pantalla

En caso de que no funcione la pantalla, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

Hacer click en el botón de encendido durante 30 segundos.

en el botón de encendido durante 30 segundos. Esperar dos minutos.

Intentar que suene el teléfono. Se puede realizar un llamado desde otro teléfono o usar la función Encontrar mi dispositivo. Si aún no funciona, se deberán tener en cuenta estas cuestiones:

Fijarse que la pantalla no esté rajada, quebrada ni dañada.

En caso de utilizar una funda o un protector de pantalla, sacarlos.

Quitar cualquier sensor o calcomanía que hayas pegado en la pantalla.

Verificar que la pantalla esté limpia.

Qué hacer si no carga batería el iPhone

En caso de que el teléfono sea un iPhone, el sitio oficial de Apple recomienda seguir estos pasos:

Comprobar si el cable de carga y el adaptador USB presentan indicios de daño, como roturas o puntas dobladas.

Usar un tomacorriente de pared y verificar que las conexiones entre el cable de carga, el adaptador de pared USB y el tomacorriente de pared o el cable de alimentación de CA estén firmes, o probar con un tomacorriente diferente.

Eliminar la suciedad que se encuentre en el puerto de carga en la parte inferior del dispositivo y después conectar con firmeza el cable de carga al dispositivo.

