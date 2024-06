Escuchar

Todas las personas que utilizan el celular reciben mensajes y llamados, y es muy común preguntarse quién está del otro lado de la línea. Incluso, es posible que muchos usuarios tomen a los números desconocidos como intentos de estafa, ya que este método es cada vez más utilizado, tanto por texto como por llamada telefónica. Sin embargo, existen maneras de saber a quién pertenece un número celular que no está agendado como contacto en el teléfono.

Los números desconocidos pueden bien ser mensajes publicitarios como intentos de ciberdelitos; muchos usuarios prefieren no atenderlas

Cómo saber a quién pertenece un número de celular

El primer método para saber quién está detrás de un mensaje o un llamado es agendando el contacto y buscando su número en WhatsApp. Muchas veces, este truco bastante sencillo permite solucionar el problema: al agregar un contacto, por lo general se habilita la foto de perfil de app de mensajería de Meta, en los casos cuando esta persona está inscripta. Solamente hace falta entrar al chat y hacer click en la imagen junto al nombre asignado.

Sin embargo, puede suceder que no se vea la foto de perfil, esta no tenga referencia sobre usuario (por ejemplo, que sea un paisaje) o que la persona no tenga una foto cargada.

Otros métodos efectivos para saber a quién pertenece un número de celular son:

Buscador de Google : muchas veces, al tratarse de una línea corporativa o de una empresa , esta puede estar cargada en Internet como contacto de cierta entidad. Para comprobar esto, simplemente hay que copiar los dígitos y buscarlos en Google.

: muchas veces, al tratarse de una , esta puede estar cargada en Internet como contacto de cierta entidad. Para comprobar esto, simplemente hay que copiar los dígitos y buscarlos en Google. Utilizar una app externa : existen distintas plataformas como Truecaller o Hiya que funcionan como identificador de llamadas. Estas aplicaciones ofrecen una serie de servicios, entre los que también incluyen el de determinar qué persona está detrás de la llamada.

: existen distintas plataformas como o que funcionan como Estas aplicaciones ofrecen una serie de servicios, entre los que también incluyen el de determinar qué persona está detrás de la llamada. Intentar descifrar la información: un número de celular se compone de tres grandes partes. Primero, el código de llamada del país (+54 9, por ejemplo), luego el código de área local (11 o 15, por ejemplo) y el número de teléfono propiamente dicho (1234 5678, por ejemplo). Los dos fragmentos del comienzo pueden aportar datos a la búsqueda. Por ejemplo, si se trata de un número +54 9, se sabe que es de la Argentina; si se trata de un +1, de Estados Unidos; el +595, de Paraguay.

No siempre es posible determinar quién es la persona del otro lado del teléfono, y existen muchos casos en los que es imposible hacerlo.

Cómo reconocer una estafa telefónica

Para diferenciar un mensaje de texto real de una estafa, se pueden verificar los siguientes puntos:

Saludos genéricos: los mensajes que carecen de especificidad, como un simple saludo, seguido del pedido de información, constituyen una alarma a considerar.

los mensajes que carecen de especificidad, como un simple saludo, seguido del pedido de información, constituyen una alarma a considerar. Promesas de dinero o premios: este método es muy utilizado por los estafadores, y a la primera sospecha de este tipo de mensajes, es conveniente discontinuar la comunicación.

este método es muy utilizado por los estafadores, y a la primera sospecha de este tipo de mensajes, es conveniente discontinuar la comunicación. Urgencia o emergencia: estos contextos de presión suelen ser usados para que el destinatario no tenga tiempo de procesar la información y pueda, sin querer, ofrecer algún dato personal.

estos contextos de presión suelen ser usados para que el destinatario no tenga tiempo de procesar la información y pueda, sin querer, ofrecer algún dato personal. Enlaces o links sospechosos: el phishing es otro uso muy común en las estafas telefónicas o virtuales, en la que el usuario, al hacer click sobre el texto pintado, deriva en otro sitio especialmente creado para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.

el es otro uso muy común en las estafas telefónicas o virtuales, en la que el usuario, al hacer click sobre el texto pintado, deriva en otro sitio especialmente creado para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta. Banderas rojas: estas señales permiten alertar al usuario sobre el ingreso de una llamada que no pertenece a un contacto agendado y que muy probablemente se vincule a una comunicación publicitaria.

En los casos de llamadas telefónicas, se recomienda no aportar datos personales, códigos o contraseñas (ni bancarias ni de redes sociales o WhatsApp).

