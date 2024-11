Cómo saber si alguien usa WhatsApp Plus APK

WhatsApp Plus es una versión alternativa y no oficial del popular servicio de mensajería instantánea, y tiene la particularidad de que se muestra igual y funciona parecido, aunque ofrece varias funciones adicionales de diseño y comunicación que no se encuentran en el WhatsApp original.

WhatsApp Plus es una versión que cuenta con riesgos para el usuario

De hecho, WhatsApp, en sus comunicaciones oficiales, advierte claramente que usar una app distinta a la original para conectarse al chat no es una acción permitida y que pueden incluso bloquear los números de celular que sean descubiertos usando una aplicación no oficial de WhatsApp.

Sin embargo, existen algunos indicios o características puntuales que permiten inferir si un contacto se está comunicando a través de WhatsApp Plus.

Cuáles son las señales de que se usa WhatsApp Plus APK

Estas son algunas características o pistas que permitirán saber si un contacto está usando WhatsApp Plus:

Estados de conexión: si un contacto escribe, pero no es posible ver su estado de conexión o no aparece en línea, es una señal de que el usuario podría estar usando WhatsApp Plus, aunque será preciso corroborar, además, otros indicios.

Última hora de conexión: este es otro parámetro de que un usuario podría estar utilizando WhatsApp Plus. Aquí el emisor puede enviar mensajes y comunicarse sin dejar rastro. Sin embargo, esta alternativa también está presente en una de las funciones de WhatsApp, por lo que no es una señal determinante de su uso.

Emojis que no aparecen: se trata de una pista más contundente de que alguien está usando WhatsApp Plus. Si una persona envía un emoji y el destinatario no puede verlo , aparecerá como un cuadro con signo de interrogación. En esta caso, es muy probable que el emisor haya instalado una versión no autorizada de WhatsApp. La alternativa Plus cuenta con varios emojis adicionales no autorizados, que no son reconocidos por la versión oficial.

Tilde azul: otro indicio del uso de WhatsApp Plus es que aparecen las tildes azules de lectura solo cuando responden a un chat. Por eso, si se observa que los tildes aparecen como no entregados o no leídos en los mensajes, pero cuando la persona contesta todos quedan en azul, es muy posible que el usuario tenga Whatsapp Plus.

