Cómo se verían los protagonistas de Popeye si fueran personas reales, según la inteligencia artificial

escuchar

A pesar de que en el último tiempo fueron varios los temas que le interesaron a la sociedad, uno de los que más captó la atención de millones de personas alrededor del mundo es el de la inteligencia artificial. Se trata de un rubro que, a raíz de su tecnología, impacta por las funciones y herramientas que ofrece. Desde Firefly, hasta Craiyon, son muchos los programas que están al alcance de las personas, quienes realizan increíbles creaciones y luego las comparten en las redes sociales. En esta oportunidad, el foco de miradas se lo llevó un usuario de Instagram, quien mostró cómo se verían los recordados protagonistas de la producción animada Popeye si fueran reales y se volvió viral.

Si bien el término nació en 1943 con la publicación de la nota A Logical Calculus of Ideas Immanent in Nervous Activity, de Warren McCullough y Walter Pitts, en la actualidad es conocido por todos. Gracias a su evolución, día a día fueron más los que se acoplaron a esta innovación que llegó para darle un giro radical a la historia y a las profesiones. Desde el joven que creó una IA que traduce la lengua de señas, hasta estudiantes que realizan textos a través del chatbot desarrollado en 2022 por OpenAI que se especializa en el diálogo, todos estos ejemplos marcaron evidencia de que, con un poco de esfuerzo, no hay ningún tipo de problema para sumergirse en esta cuestión y poner en práctica tus propios conocimientos.

En las últimas horas, uno de los casos que más resonó en las plataformas virtuales fue el de un artista digital que es conocido por traer a la realidad a personajes históricos del cine y la televisión. Se trata de Gil Finkeinstein, quien tuvo una original idea para que la tecnología haga hincapié sobre un asunto de importancia para los fanáticos del popular personaje creado por Elzie Crisler Segar.

Así se vería Popeye, según una inteligencia artificial Instagram

Según consignó en un posteo que compartió en su cuenta personal, con la aplicación Midjourney recreó imágenes a partir de un escrito sobre las representaciones de los protagonistas y le pidió que muestre cómo se verían en la vida real, Popeye y Olivia, la pareja que cautivó a más de una generación desde que aparecieron en las pantallas por primera vez en 1929. ¿El resultado? Un éxito.

A partir de datos específicos que fueron basados en la producción audiovisual, les hizo una reversión y causó sorpresa entre los usuarios, quienes aseguraron que las figuras ficticias se mostraron verdaderamente en carne y hueso.

En la publicación, que recibió más de 1.000 “Me Gusta”, expresaron cientos de mensajes positivos. “Ellos deberían hacer una película. Popeye se parece a un actor de The Walking Dead y Olivia a Alba Flores. El resultado es excelente”, sostuvo una usuaria. “Ella siempre dulce, él con otra compostura, pero parecen que se hicieron alguna cirugía”, bromeó otra persona.

Olivia, según una inteligencia artificial

En otra publicación, el protagonista de esta iniciativa explicó que las postales fueron realizadas nada más y nada menos que con el objetivo de entretener a quienes interactúen con ellas.

Por otro lado, sostuvo que editará a personajes de otras animaciones y compartirá los efectos en Instagram, donde hoy en día ya cuenta con más de 300 publicaciones relacionadas a la inteligencia artificial.

LA NACION