Comprar en Amazon con tarifa plana: claves y secretos para encontrar los productos con precios más bajos que en la Argentina

Una de las noticias de la semana a nivel local es la habilitación, por parte del sitio de comercio electrónico Amazon, de una tarifa plana de 5 dólares para los envíos a la Argentina. Esto significa que ahora podemos comprar algo en el sitio y enviarlo a una dirección en la Argentina, y el pago se hará por el precio original del producto, 5 dólares de costo de envío, y los impuestos que hay que pagar por la importación de esos bienes, que dependen de qué rubro se elija. No está todo el catálogo de Amazon disponible: hay que buscar los productos que ofrecen envío a nuestro país (si no lo hacen, el sitio nos lo informará con un cartel).

Tal como explica Amazon en su sitio, la nueva política de envíos de la compañía se implementa para nuestro país, para Ecuador, Trinidad y Tobago, las Bahamas y las islas Caimán. Según Amazon, “cuando procedés al pago de los productos que aplican al envío con tarifa plana, solo vas a ver el cargo de envío con tarifa plan de USD 5 por orden, en vez de pagar costo de envío en base al número o peso de los productos.”

Pero hay que tener en cuenta que el costo de envío es, ahora, un porcentaje marginal sobre el precio final del producto, así que hay que tener en cuenta algunas cosas antes de salir a comprar en Amazon.

Los impuestos hacen la diferencia

Dependiendo del producto, los impuestos a pagar por su importación pueden terminar haciendo que se duplique el monto final, y lo deje muy cercano al precio local. Un celular Samsung Galaxy Fold6, que no se vende por ahora en el país, tiene un precio de 1500 dólares en Amazon (en oferta) y hay que sumarle casi 1000 dólares más de envíos; lo mismo con una notebook Asus Zenbook Duo (1600 dólares más 1000 dólares de impuestos). Lo explicaba el experto impositivo Sebastián Herrera en un hilo en X.

13/17 Electrónica:



Celulares y iPads con teléfono: 16% de arancel, 21% de IVA, 0% de estadística y 19% de impuestos internos.

iPads y tabletas (sin teléfono): 16% de arancel, 10.5% de IVA, 0% de estadística.

Computadoras (laptop): 16% de arancel, 10.5% de IVA, 0% de estadística. pic.twitter.com/KYyNqtXQ0t — Sebastian Herrera (@sebaherrera) September 22, 2024

Las ofertas en EE.UU. y el dólar de referencia

El gran diferencial se hará cuando haya alguna oferta especial en Amazon sin un equivalente local, como reportan cuentas especializadas como Oportunidades Online y otras que se dedican a buscar gangas. Hay que recordar que el precio del dólar que hay que tomar es del dólar tarjeta, ya que se trata de un gasto en el exterior; hoy está en 1598 pesos por dólar. También se puede pagar con dólares en cuenta, o dólar MEP (1205 pesos en su cotización actual). El pago con uno u otro dólar puede hacer una diferencia en la estimación de la conveniencia de comprar en Amazon o no.

Otro punto clave es prestar atención a los detalles: las versiones de productos que se venden en Estados Unidos no siempre son las mismas que están disponibles en forma local; además, en EE.UU. suele haber más variedad de modelos, por lo que podemos estar frente a lo que parece ser una ganga, pero en rigor es una versión más antigua, o más pequeña, etcétera.

También hay que tener cuidado de no confundirse con las medidas que se usan en Estados Unidos (pulgadas, onzas, cuartos, etcétera) al comparar un modelo local con uno en venta en EE.UU., que puede ser el mismo producto pero de diferente tamaño.

Alertas de precios y épocas de rebajas: ahí está la diferencia

Lo más importante a tener en cuenta a la hora de comprar en Amazon es prestar atención a las rebajas que suelen hacer en la tienda, y que pueden hacer una diferencia grande respecto del precio local, sobre todo en el Black Friday (29 de noviembre), en las fechas cercanas a la Navidad, en los días de descuentos para miembros de Amazon Prime (8 y 9 de octubre), etcétera.

En este caso, lo ideal es usar algún servicio de alerta de rebajas: lo tiene la propia Amazon con su app; si armamos una lista de productos deseados (sin cargarlos en el carrito; no hay peligro de comprarlos por error) nos avisará cuando alguno de ellos tenga algún descuento significativo, lo que no permitirá decidir si vale la pena la compra o no; también es posible usar una herramienta como Keepa, una extensión para el navegador que permite ver el historial de precios de productos dentro de Amazon y recibir un alerta si aparece un descuento.

Algunos ejemplos de precios

Por ejemplo, un preferido de los argentinos (el termo Stanley ) tiene un precio local de 132.000 pesos para la versión clásica de 1,4 litros, y de 133.000 pesos para la versión que vende Amazon, en ambos casos tomando los precios oficiales (en Amazon puede encontrarse a 105.000 pesos, pero en un tamaño menor, que en el país está a 116.500 pesos) el dólar tarjeta. La venta local tiene cuotas, algo que no está presente en el servicio de Amazon.

El acceso a Amazon resultará atractivo, sobre todo, para comprar productos que no suelen llegar en forma oficial al país, pero que gozan de cierta popularidad en Estados Unidos; por ejemplo, un smartphone OnePlus 12R de 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 1100 dólares (1,3 millones de pesos, a dólar MEP; 1,76 millones a dólar tarjeta); el modelo con la misma configuración (16 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento) tiene un precio local en Mercado Libre que ronda los 1,8 millones de pesos.

Un Chromecast con Google TV y capacidad para mostrar contenido 4K tiene un precio con envío al país de 65 dólares; en la Argentina se consigue a 120.000 pesos, bastante más caro, pero disponible en cuotas.

Uno de los productos del momento, la freidora de aire: la Philips AirFryer XL tiene un precio local de 450.000 pesos; en Amazon, el mismo modelo, con envío al país (y el cuidado de verificar que sea compatible con 220v) tiene un precio de 315 dólares (378.000 o 500.000 pesos, según el dólar que se tome).

Por estos días, la estrella del "es más barato comprar en Amazon" es la freidora Ninja 4 en 1, con un precio local de 650.000 pesos, y un precio de 200 dólares con envío para el país; es decir, la mitad.

Cómo aprovechar la tarifa plana de Amazon

Lo fundamental a la hora de pensar en hacer compras en Amazon es no dejarse llevar por el precio de pocas cifras de un producto en el sitio estadounidense. Hay que tener la cabeza fría, tener a mano la calculadora (de la PC, el teléfono o de Google), hacer cuentas, y comparar con los precios locales. Y fijarse de verificar todos los casilleros antes de darle clic a la compra: mirar el precio final con impuestos, multiplicarlo por la cotización del dólar (turista o MEP), comparar con el precio local (y las posibles cuotas) y tener en cuenta que algunas compras locales pueden tener el mismo precio (o incluso un poco mayor) pero si es de una empresa con presencia local será más sencillo reclamar ante un problema, acceder al servicio técnico, etcétera. Amazon será más atractivo, sin duda, para productos que es difícil conseguir en el país, o para encontrar esa variante exacta, ese modelo que era justo el que queríamos y que en nuestro país no está disponible. Pero en cualquier caso es una herramienta más: por ahora, al menos, Amazon no es automáticamente más barato.

