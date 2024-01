escuchar

“Al Cielo me lo imagino en colores pastel” (mujer, 19 años). “Ser solitario es como no ser empleado” (hombre, 47 años). “Siempre fui liberal, nada más que no lo sabía” (mujer, 25 años). Estos son algunos de los testimonios vertidos en 50 Argentinos Dicen, un proyecto coral en el que Lisandro Varela, licenciado en Comunicación, reúne las expresiones (realistas, frágiles, descarnadas) de un grupo de personas sobre un tema puntual: la soledad, la pobreza, el amor, la política, la inmigración, la maternidad, la pandemia, la economía, la ciudad, la ciencia. Dos aclaraciones: el sitio no usa HTTPS, pero de todos modos es seguro; los testimonios están como PDF que se pueden ver en línea o descargarse.

LA NACION

Temas Tecnología