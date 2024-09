Copilot+ PC y NPU: así es la nueva generación de laptops que incluye inteligencia artificial

Escuchar

Comenzó a llegar al mercado la nueva generación de computadoras portátiles que se diferencian de sus predecesoras por incorporar la capacidad de ejecutar tareas de inteligencia artificial generativa (GenAI, por sus siglas en inglés) con su hardware sin liquidar la batería. Esta evolución se espera que impulse un aumento en la renovación de equipos. De hecho, la consultora Counterpoint Research predice que para 2027, 3 de cada 4 laptops vendidas contarán con esta tecnología, mientras que desde IDC estiman que las ventas mundiales crecerán de casi 50 millones de unidades en 2024 a más de 167 millones en 2027. “Para el final del pronóstico, nosotros creemos que estas portátiles representen casi el 60% de todos los envíos en todo el mundo”, agrega Luis Cruz, director de Ventas Comerciales, Acer America Corp, y explica que los primeros modelos de este fabricante, que se llaman Swift, llegarán a nuestro país antes de fin de año a un precio aún no definido.

¿Qué significa realmente esta innovación? El gran cambio es que toda la GenAI que actualmente se maneja en la nube ahora viene integrada directamente en los dispositivos a través de unidades de procesamiento neural (NPU), una parte del procesador central, o un chip adicional, dedicado específicamente a tareas relacionadas con la inteligencia artificial. En la práctica, esto significa que el usuario puede utilizar GenAI sin que la conexión a internet sea una parte de la aecuación, tanto para aplicar múltiples filtros de audio y video en cualquier lado, o para cancelar ruidos externos para tomar una videollamada, aunque el vecino esté taladrando la pared: el chip NPU se encarga de esas tareas sin quitarle recursos al resto de la computadora.

En mayo Microsoft presentó sus Surface Pro, equipos portátiles que tienen las funciones de Copilot+ incorporadas gracias al uso de un chip especial, el NPU, dedicado a estas tareas para liberar al procesador central (AP Foto/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

“La GenAI ayuda a personalizar la experiencia del usuario, incluyendo asistencia avanzada para organización de archivos, recomendaciones de software y la adaptación general de la interfaz para que se ajuste mejor a las necesidades individuales, mejorando de forma visible el uso de los dispositivos. De aquí también se desprende que los asistentes virtuales se volverán mucho más efectivos a la hora de entender y responder a los comandos de manera más natural y realizando tareas complejas sin necesidad de intervención humana. Esto permite a los consumidores trabajar de manera más creativa y productiva, aprovechando al máximo las capacidades de sus dispositivos”, explica Shirley Romero, AMD Consumer Manager para Argentina y Chile.

La ejecutiva dice que esta tecnología puede mejorar también el rendimiento general del sistema al optimizar el uso de recursos y ajustarlos dinámicamente según las tareas en curso, gestionando de manera más eficiente la memoria y el procesamiento. En lo que respecta a creatividad y generación de contenidos, los usuarios pueden tener acceso a herramientas más potentes como la creación automática de textos, imágenes o incluso código.

Una HP OmniBook Ultra Flip Next Gen AI PC 14 presentada en la IFA 2024

“Este tipo de dispositivos elimina la dependencia de internet para procesar tareas de IA”, sentencia Gabriel Renzo, Distribution & Retail Team Leader en el fabricante de laptops HP. Este fabricante presentó este año el concepto “IA Ready” con los primeros modelos de esta nueva generación de laptops. En tal sentido, Renzo comenta que el 30% de las notebooks que presentan en el mercado vienen con esta capacidad, y “en Argentina el precio de entrada es de 1.560.000 pesos para equipos con procesadores Intel Ultra IA 5″, aclara, y anticipa que los precios podrían bajar gracias a la reducción del impuesto PAIS. “Si un producto tiene hoy un arancel, eso impacta directamente en el precio final, y a medida que disminuya, ajustaremos los valores para que sean lo más accesibles posible para el consumidor”.

Más detalles

Si bien es cierto que el mayor indicador de una laptop preparada para el futuro es su procesador, en realidad todo el hardware debe acompañar con determinados requerimientos para que la experiencia de uso de la GenAI sea agradable. A nivel del teclado, por ejemplo, una novedad de los nuevos equipos es la incorporación de la tecla “Copilot”, de Microsoft. Sobre este tema, Cruz detalla que el 90% de las notebooks deberían tener este botón en reemplazo del que hoy existe con el logo de Windows. “Esta es una campaña de Microsoft y es la misma tecla, pero con más virtudes”.

De igual manera, Microsoft presentó en mayo último una suite de funciones para un segmento de equipos llamados Copilot+ PC, que tienen la particularidad de contar con una unidad de procesamiento neuronal (NPU) capaz de realizar más de 40 billones de operaciones por segundo (TOPS); los primeros modelos llevaban chips Snapdragon de Qualcomm, pero tanto Intel como AMD anunciaron recientemente versiones de sus proceadores clásicos para PC que cuentan con NPUs de 40 TOPS o más, lo que les habilita el acceso a las funciones de Copilot+.

En concreto, las diferencias abarcan desde procesadores especializados hasta aceleradores de IA, así como también mayor memoria y almacenamiento o incluso mejoras en cámara y sonido. “Por ejemplo, las notebooks con GenAI cuentan con unidades de procesamiento específicas para IA llamadas NPUs, que juegan un papel fundamental en la gestión de cargas de trabajo de IA sostenidas, permitiendo que estas laptops realicen estas tareas de manera más eficiente en términos de energía. La combinación de CPU, GPU y NPU distribuye las tareas de manera inteligente, optimizando el rendimiento y la eficiencia de todo el sistema”, acota Adrián de Grazia, Director de Ventas Digitales & Country Lead de Intel Argentina.

En cuanto a los procesadores para este tipo de máquinas, están los AMD Ryzen Series 7040 y 8040, o Ryzen AI 300, que cuentan con motores de IA integrados, y los serie Intel Core Ultra, cuyo lanzamiento más reciente es el 200V.

También se necesita una memoria RAM que no sólo sea de buena cantidad, sino que sea lo más rápida posible. “Hoy 16 GB de RAM es prácticamente insuficiente para tareas de oficina y la tendencia marca 32 GB como requerimiento mínimo para correr este tipo de tareas o más. tengamos en cuenta que hoy la mayoría de los laptops que se venden en el mercado se pueden ampliar hasta 64 GB de RAM, explica José Luis Fernández, Gerente de Tecnología de Kingston para América latina.

Este ejecutivo también dice: “la máquina debería tener un SSD (unidad de almacenamiento) de buena capacidad y que sea rápido, porque algunas de estas aplicaciones de IA son bastante pesadas, de 10 o 12 GB, y todo eso hay que cargarlo en memoria, y no va a dar lo mismo que demore 10 segundos o que demore 2 minutos en cargar: uno es usable y el otro no”, explica, y ejemplifica: “Kingston acaba de lanzar una nueva unidad que se llama NV3, que a pesar de ser una unidad de entrada de costo accesible, alcanza, los 6000 megas por segundo de transferencia y que la hacen ideal para este tipo de aplicaciones.”

Una unidad de almacenamiento SSD NV3 de Kingston, que se inserta dentro de la computadora; la mayor velocidad en la lectura y escritura de datos contribuye a que las apps de IA funcionen más rápido

Sobre el software, las notebooks suelen contar con modelos de IA preinstalados que permiten a los usuarios realizar tareas avanzadas sin necesidad de instalar software adicional. “De igual manera, el sistema operativo de estas laptops está optimizado para aprovechar los recursos de la IA con actualizaciones que permiten su integración fluida en las aplicaciones que usamos diariamente y en el entorno de trabajo, así como herramientas que facilitan la creación, entrenamiento y despliegue de modelos de IA por parte de desarrolladores, por ejemplo”, dice Romero.

¿Vale la pena renovar la notebook ahora?

Cuando el mercado habla sobre este tipo de notebooks se incluyen tres categorías: básico, avanzado y capacidad para IA. “Esto tiene que ver con la combinación de CPU, GPU y NPU, que es lo que permite que la IA funcione de manera efectiva y eficiente, con la NPU manejando las tareas de inteligencia artificial de forma continua sin comprometer la autonomía del dispositivo, -dice de Grazia-. Esta clasificación proporciona una forma útil de entender el espectro de capacidades de IA que se pueden encontrar en las laptops actuales: Las laptops básicas con GenAI pueden tener algunas características de IA, como asistentes de voz. Estos dispositivos pueden utilizar la IA para realizar tareas simples, como responder a consultas de voz o realizar comandos básicos. Aunque estas funciones pueden parecer básicas, todavía requieren una cantidad significativa de procesamiento de IA para funcionar correctamente. Los asistentes de voz, por ejemplo, deben ser capaces de procesar el lenguaje natural, lo que implica comprender y generar texto humano de una manera que sea coherente y significativa. En tanto, las laptops avanzadas con GenAI pueden tener más capacidades de IA, como reconocimiento facial. Esto puede utilizarse para una variedad de aplicaciones, desde autenticación biométrica hasta realidad aumentada. Estos dispositivos también pueden incluir otras formas de IA, como aprendizaje automático, permitiendo a los usuarios realizar análisis de datos complejos o predecir tendencias”.

Una Lenovo Yoga Slim 7x

Si bien es cierto que la experiencia de uso es mejor con estas portátiles porque son más modernas, Renzo cree que si el usuario está satisfecho con su equipo actual no tiene por qué apresurarse a cambiarlo. “Actualmente hay una fiebre de IA y hay mucho FOMO (del inglés fear of missing out) por querer subirse rápido a esta ola de las nuevas tendencias”, explica Fernández. Más allá de este contexto, el ejecutivo recomienda a los usuarios lo siguiente: “Por un lado, si todavía no sabés bien cuál va a ser tu caso de uso, para qué vas a usar la parte de IA y es solamente una cuestión de estar a la moda, la respuesta es ‘no es necesario apurarse’. Pero, si uno está realmente involucrado en aprender y practicar, estar probando todo lo nuevo que sale, o si en tu trabajo realmente el uso de IA te puede dar una ventaja competitiva. entonces sí va a convenir invertir en un equipo de estos”.

Por otro lado, el ejecutivo de Kingston recuerda que aquellos que adquieren hoy una laptop con 16 GB de RAM que no es expandible, deben saber que ese equipo el año que viene “le va a quedar chico” y cuando realmente descubra cómo y para qué va a usar la IA, el dispositivo no va a servir para la demanda del futuro inmediato. “En definitiva, hizo una mala inversión”, resume, pero aclara: “Si el usuario está totalmente lanzado y comprometido a aprender, a incorporar la IA como herramienta, definitivamente vale la pena, pero hay que tener en cuenta que esta tecnología va a avanzar muy rápido. El año que viene ya vamos a tener equipos superadores y es una carrera tecnológica que desde hace muchos años no estábamos viendo en la industria.”